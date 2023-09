Sie haben entschieden: Das sind Leipzigs schönste Spielplätze

Leipzig. In der Messestadt gibt es circa 300 Spielplätze. Hier treffen sich nicht nur die Kinder zum gemeinsamen Toben, Klettern und Spielen. Auch Eltern, Großeltern und Verwandte verbringen gemeinsam Zeit an der frischen Luft. Aber welcher ist eigentlich der schönste Spielplatz in der Stadt? Das hat die LVZ ihrer Leserschaft gefragt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Abstimmung unter den zehn meist genannten Spielplätzen

Das Rennen um den besten Spielplatz hat das „AbenteuerDorf“ im Leipziger Osten mit 30,1 Prozent aller Stimmen für sich entscheiden können. Danach folgen der „Bärenburg-Spielplatz“ im Leipziger Zoo mit 20,5 Prozent und der Spielplatz im Clara-Zetkin-Park mit 11,7 Prozent. Auf einem Rundgang am Sonnabend haben wir die drei bestplatzierten Plätze besucht und ein paar Stimmen von Besucherinnen und Besuchern eingeholt.

1. AbenteuerDorf in Anger-Crottendorf

Leipzigs Beste: Platz 1 für den AbenteuerDorf-Spielplatz in Anger-Crottendorf © Quelle: Regina Katzer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hereinspaziert in Leipzigs schönsten Spielplatz, den es seit zwei Jahren auf dem „Kids Campus“ des Städtischen Eigenbetriebs Behindertenhilfe gibt. Die Eltern sitzen auf der überdachten Sonnenterrasse des Regenwald-Bistros und freuen sich über ihre glücklichen Kinder im Dschungel. Die Geschwister Fino und Eddie lieben es, mit der Wasserpumpe für ordentlich Matsch zu sorgen, während ihre Mama die fünf und sechs Jahre alten Kinder beobachtet. „Wir wohnen am Bayerischen Bahnhof, da gibt es um die Ecke nur den Steinspielplatz. Im Clara-Zetkin-Park ist es mir zu voll und unübersichtlich“, erzählt Doreen Görsch. Am Wochenende treffe sie sich hier stundenlang mit Freunden und deren Kindern und esse gemeinsam Mittag. Preis und Leistung wären gut. Es gibt öffentliche Toiletten auf dem Gelände – auch barrierefrei.

Die Brüder Fino (l.) und Eddie spielen am liebsten auf dem AbenteuerDorf-Spielplatz in Anger-Crottendorf. © Quelle: Regina Katzer

Klettern sei immer noch das Schönste, meint der elfjährige Florian, der in seiner Freizeit viel Sport treibt. Mit einer Leichtigkeit hangelt sich der Sechstklässler in der Kletterspinne ganz nach oben und genießt den Ausblick zum großen Rutschenturm, der bei allen Kindern sehr beliebt ist. Seine Schwester liebt auch das kleine Karussell, das Einstiege für Rollstuhlfahrende hat. Jessica Blankenburg erinnert sich, wie ihre Tochter mit anderthalb Jahren im Matsch saß und der sieben Jahre ältere Sohn den Kletterfelsen gemeistert hat. „Wir haben zu Hause auch einen Garten mit Spielplatz, kommen aber sehr gerne hierher“, sagt die zweifache Mutter.

Auf dem Bolzplatz jagen Kinder einen Ball nach, im Labyrinth entdecken ein paar Heranwachsende Tierspuren und im überdachten Bereich für die Jüngsten, in dem es auch einen Wickeltisch gibt, werden bunte Bauklötze gestapelt.

Der Spielplatz an der Borsdorfer Straße ist öffentlich zugänglich an folgenden Tagen: Mittwoch bis Freitag 16.30 bis 20.30 Uhr. Samstag und Sonntag 10 bis 19 Uhr. Montag und Dienstag geschlossen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2. Bärenburg-Spielplatz im Leipziger Zoo

Platz 2 für den Bärenburg-Spielplatz im Leipziger Zoo © Quelle: Regina Katzer

Wenn der dreiköpfige Drache auf dem Bärenburg-Spielplatz im Leipziger Zoo laut brüllt und Wasser speit, dann sind die Kinder nicht weit weg. Schnell verschwinden die Jüngsten auf dem verwinkelten Klettergarten der denkmalgeschützten Bärenburg, wo einst Braun- und Eisbären lebten. „Keine 08/15-Spielgeräte“, findet Marita Reim, Mutter einer fünfjährigen Tochter. „Wir wohnen um die Ecke und mit der Jahreskarte nutzen wir den Spielplatz sehr gern.“

Ein Ehepaar sitzt auf einer Bank und rätselt gemeinsam, wo sich ihre sechsjährige Enkeltochter mit dem Nachbarskind gerade herumtreiben könnte. „Es gibt hier so viele Schlupflöcher, man weiß nie, wo die Kinder irgendwann auftauchen“, meint Annett Rose. Ab und an kämen sie angeflitzt, um mal auf Toilette zu gehen oder etwas zu essen. Heute haben die Großeltern ein paar Snacks mitgebracht und machen Picknick. „Da wir Jahreskarten nutzen, gehen wir auch mal am Nachmittag nach der Kita in den Zoo und essen Pommes auf dem Freisitz-Café“, sagt Opa Niko. Als Amely eine Pause einlegt und kurz verschnauft, muss sie nicht lange überlegen, warum es ihr hier so gut gefällt: „Ich kann überall klettern“, sagt sie und verschwindet wieder in den Tiefen der hölzernen Tiere.

Mehr zur Geschichte der historischen Bärenburg erfahren die Besucher auf dem 110 Meter langen Bärenburg-Rundweg, der sich um den Spielplatz schlängelt.

Das sind die Top 10 der Spielplätze in Leipzig Auf LVZ.de haben wir gefragt: Welcher Spielplatz ist Leipzigs bester? Die Leserinnen und Leser haben mehr als 40 Vorschläge genannt. Und das sind die Top Ten unseres Votings: 1. AbenteuerDorf 30,1 Prozent 2. Bärenburg-Spielplatz im Zoo Leipzig 20,5 Prozent 3. Spielplatz im Clara-Zetkin-Park 11,7 Prozent 4. Spielplatz Palmengarten 8,5 Prozent 5. Spielplatz Wildpark 6,8 Prozent 6. Luise-Otto-Peters-Platz im Rosental 6,5 Prozent 7. Kletterplatz im Arthur-Bretschneider-Park 4,7 Prozent 8. Spielplatz Herderplatz 4,6 Prozent 9. Spielplatz Steinplatz 3,8 Prozent 10. Spielplatz Karl-Heine-Platz 2,8 Prozent

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

3. Spielplatz im Clara-Zetkin-Park

Beim LVZ-Voting zum schönsten Spielplatz wurde der Spielplatz im Clara-Zetkin-Park auf Platz 3 gewählt. © Quelle: Regina Katzer

Der Klassiker unter den Spielplätzen befindet sich im Clara-Zetkin-Park direkt an der Rennbahn Scheibenholz. Das sei eine Top-Lage, meinen viele Besucherinnen und Besucher. Man sehe die Kinder auf den Spielgeräten, habe sie im Blick – das sei ausschlaggebend, sagt auch Elke Müller, die ihre beiden Enkelkinder beaufsichtigt. Die dreijährige Freya und ihre zwei Jahre ältere Schwester Thora toben herum, schaukeln und rutschen. Das mache sie glücklich, freut sich die Oma. Mit einer Handvoll bunter Blätter wird sie von der Jüngeren überrascht, während das Vorschulkind vor Freude auf der Drehscheibe juchzt. „Der Imbiss hat gute Preise. Der Kaffee für zwei Euro schmeckt und es gibt nie lange Schlangen“, erklärt die Leipzigerin, die einen langen Anreiseweg mit Bus und Bahn auf sich genommen hat. Einziges Manko im Park: Vor Ort gibt es keine Toiletten. Schilder weisen darauf hin, die Rennbahn-Toiletten zu nutzen.

Eine Studentin aus Reudnitz kommt regelmäßig mit ihren vier Neffen vorbei, weil die Vier- bis Elfjährigen in der Südvorstadt wohnen. Für die Jungen sei das Klettern das Schönste und auch die Parcours würden die Kinder lieben.

Die jüngsten Kinder buddeln in der Septembersonne mit Mama und Papa im Sand oder lassen sich gemeinsam in einer großen Schaukel langsam hin- und herschwingen. Größere Kinder haben Kellen in den Händen und jagen einen Tischtennisball über die Metallplatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine große Fahrradtour von Leutzsch bis ins Zentrum-Süd haben Felix Berger und Sohn Pepe unternommen. Gemeinsam toben sie einige Stunden über den vor drei Jahren neu gestalteten Spielplatz. „Mir gefällt die schnelle Rutsche am Kletterfelsen“, erzählt der Fünfjährige. Bevor sich beide wieder auf ihre Räder schwingen, gibt es noch Kräppelchen. Pepe strahlt über beide Ohren.

Pepe aus Leipzig-Leutzsch hat Spaß auf dem Clara-Zetkin-Park. © Quelle: Regina Katzer

Offene Fragen bei den Besuchern gibt es zum absperrten Röhrenspielplatz, der laut Imbissbetreiberin „seit Anfang der Sommerferien nicht mehr genutzt werden kann“. Auch der Matschspielplatz in der Mitte des großen Platzes sei seit drei Wochen kaputt.

Fotos von Leipzigs drei schönsten Spielplätzen

Bereits gewählt haben unsere Leserinnen und Leser in der Reihe „Leipzigs Beste“ die angesagtesten Spätverkaufsstellen, die beliebtesten Biergärten der Stadt, die schönsten Seen sowie die Cafés und Bäckereien, in denen es in Leipzig den leckersten Kuchen gibt.

LVZ