Das soll Leipzig zum Leuchten bringen - So war der Samstag

Ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Initiativen und Verbänden ruft die Leipziger Bevölkerung dazu auf, den Ring zum Leuchten bringen. Die LVZ hat mit Demo-Teilnehmern über ihre Beweggründe gesprochen. Derweil brannte am Samstag bereits die Luft auf der Neuen Messe in Leipzig.

sozialer Zusammenhalt, Vielfalt, Menschenrechte und Freiheit sind zentrale Werte unserer demokratischen Gesellschaft. Zentral, aber eben nicht selbstverständlich. Ist der „Kitt“ unserer Gesellschaft mittlerweile gar so bröselig, dass er einer Erneuerung bedarf? Wie ist das bei Ihnen? Sorgen Sie sich um den Zustand unserer Demokratie? Damit wären Sie jedenfalls nicht allein:

Für Montag ruft ein Bündnis aus demokratischen Parteien, Initiativen und Verbänden die Leipziger Bevölkerung dazu auf, den Ring zum Leuchten bringen. Die Demonstration wirbt für Weltoffenheit - die zu Leipzigs Identität gehört - für Demokratie und Menschenrechte, Vielfalt und sozialen Zusammenhalt: Für die Erneuerung all dessen, was unsere Gesellschaft zusammenkittet.

Meine Kollegen Mark Daniel und Björn Meine haben mit sechs Teilnehmern von „Leipzig leuchtet“ über ihre Beweggründe gesprochen, in Zeiten wie diesen auf die Straße zu gehen.

Thomas Nörlich, Gabriele Klose, Hannah Lilly Lehmann, Jonas Venediger, Alina Goncharenko, Thorsten Mehnert (v.l.n.r) machen bei „Leipzig leuchtet“ mit. © Quelle: Wolfgang Sens

Und so soll das „Leipzig leuchtet“ dann am Montag vonstatten gehen: Nach dem Friedensgebet um 17 Uhr in der Nikolaikirche kommen Zubringerdemos auf dem Marktplatz an. Dort beginnt um 18 Uhr eine Kundgebung, unter anderem mit Reden von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), Schauspielerin Mai Duong Kieu, dem BMW-Betriebsratsvorsitzenden Jens Köhler und Laura Borges de Sousa (Stura Uni Leipzig und Beauftragte für Antifaschismus).

Für Musik sorgt Sebastian Krumbiegel. Im Anschluss gehen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sternförmig auf den Ring, auf dem zehn Leuchtstationen eingerichtet sind. Hier werden pro Station rund 200 weiße Schirme ausgegeben, die ab 19 Uhr durch mitzubringende Taschenlampen, Handys oder Kerzen von unten angeleuchtet werden; auch weiße und helle Schirme können mitgebracht werden... Leipzig wird erstrahlen.

Das Motocross-Spektakel Kings of Xtreme in der Halle 1 Neue Messe Leipzig am 28.01.2023. © Quelle: Christian Modla

Das Motorsport-Event „Kings of Xtreme“ ist zurück in Leipzig. Mit zwei spektakulären Shows am Sonnabend begeistern die Freestyle-Motocrosser und Mountainbike-Dirtjumper die Zuschauer auf der Neuen Messe.

Kian war zäh, er war ein Kämpfer. Markus Wulftange (55), Sporttherapeut und Sprecher der Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig

Rapper Kian (12) starb an Krebs – bei Konzert in Leipzig ist er gegenwärtig. Kian aus Markkleeberg starb früh an Krebs – beim Benefizkonzert der Leipziger Elternhilfe am 31. Januar wird der kleine Rapper gegenwärtig sein. Mein Kollege Dominic Welters hat hier Kian aus Markkleeberg starb früh an Krebs – beim Benefizkonzert der Leipziger Elternhilfe am 31. Januar wird der kleine Rapper gegenwärtig sein. Mein Kollege Dominic Welters hat hier Kians Geschichte aufgeschrieben.

Trödeln auf dem agra Antikmarkt: Für Sammler und Schnäppchenjäger ist der Antikmarkt ein Eldorado. Zeit zum Trödeln ist am Sonntag von 7 bis 15Uhr im agra Messepark in der Bornaische Str. 210. Der Eintritt ist frei.

Fußball: BSG Chemie spielt am Sonntag gegen den SV Babelsberg im Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig Leutzsch. Anpfiff ist um 16Uhr.

