Das war am Dienstag wichtig: Was verdienen Kellner in Leipzig?

wie viele Trinkgeld haben Sie bei Ihrem letzten Besuch im Restaurant oder in der Kneipe gegeben? Einen Euro? Nur einige Cent? Oder sogar fünf Euro und mehr? Für Kellnerinnen und Kellner ist das Aufrunden der Rechnung eine wichtige Einnahmequelle zusätzlich zum Lohn. Aber wie viel verdienen die Servicekräfte derzeit eigentlich? Und reicht das in Leipzig zum Leben?

Mein Kollege Josa Mania-Schlegel hat für seine Serie „Kassensturz“ Francie Fichtler getroffen, die seit 13 Jahren auf der Karl-Liebknecht-Straße kellnert. Sie beobachtet, dass die Leute ihr Geld stärker zusammenhalten als früher. „Die 100-Euro-Rechnungen, bei denen am Schluss einer noch eine große Runde Shots für alle Mann bestellt, die gibt es zur Zeit kaum“, sagt Fichtler, die das La Boum unweit vom Südplatz leitet. Sie kennen das Haus sicher von der großen Fischer-Art-Bemalung. Ins La Boum käme heute kaum mehr jemand bloß zum Vorglühen. Man müsse sich heute entscheiden: Trinken – oder Party? Beides können sich die meisten nicht mehr leisten.

Kellnerin Francie Fichtler mit Stammgästen vom La Boum – die hier 90 Prozent der Gäste ausmachen. © Quelle: Jonas Dengler

Auch Kostensteigerungen und die Inflation gingen an der Kneipe natürlich nicht spurlos vorbei. Um 50 Cent wurden zuletzt die Preise für Cocktails erhöht. Ein Salat mit Garnelen kostet im La Boum inzwischen etwa gleich viel wie ein Schnitzel. Der Lohn liegt im La Boum schon seit Juli beim zukünftigen Mindestlohn von 12 Euro pro Stunde. Wer 40 Stunden in der Woche arbeitet, kommt so auf rund 1500 Euro netto im Monat. Das Trinkgeld ist bis 150 Euro steuerfrei. Fichtler bekommt für die Geschäftsführung noch einen Aufschlag. „Ich kann gut davon leben“, sagt sie. Und Trinkgeld? Das sei im Schnitt stabil geblieben.

Das kreativste Trinkgeld, sagt Fichtler, habe kürzlich ein Gast gegeben. „Der sagte, ich solle zwei Feierabendbiere für die Küche auf seine Rechnung buchen. Was haben die sich gefreut. Das fand ich genial.“

Was vom Rasen übrig blieb: Das DFB-Pokal-Spiel zwischen RB Leipzig und Teutonia Ottensen wackelt. Unbekannte haben das Spielfeld im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion mit einer Flüssigkeit stark beschädigt. Benjamin Völker vom Referat Sport der Stadt und Ralph Hirsch, Sportdirektor von Anhalt-Sport e.V.. begutachten die Schäden. © Quelle: Ralf Schüler/Stadt Dessau-Roßlau

Maffay enttäuscht in Leipzig: „Eine wirklich mitreißende Dynamik will sich an diesem Abend nicht einstellen“, urteilt unser Kritiker Christian Neffe über das Konzert des 72-Jährigen am Montagabend in der Arena. Vor fast 8000 Fans präsentierte er eine Mischung aus neuen Songs, Tabaluga-Liedern und alten Hits. Hier lesen Sie unsere Rezension.

Endspurt für das 9-Euro-Ticket: In einer Woche endet die Fahrscheinaktion. Was Fahrten in Leipzig, ins Umland und zum Kurzurlaub in Deutschland kosten, erfahren lesen Sie im Preis-Check meines Kollegen Anton Zirk.

Was macht ein AfD-Politiker in Connewitz? Ein durch die Polizei abgesicherter Besuch des AfD-Bundestagsabgeordneten Jan Wenzel Schmidt am Connewitzer Kreuz sorgte im Stadtteil für Aufregung. Investigativ-Reporterin Denise Peikert hat recherchiert, was dahinter steckte.

Filmkunstmesse wird so groß wie noch nie: Leipzigs „kleine Berlinale“ will Ideen gegen Pessimismus setzen und wieder Lust auf Kino machen. Vom 19. bis 23. September sind 80 neue Produktionen zu sehen, 15 erleben eine öffentliche Premiere in den Passage Kinos oder der Schauburg. Unser Filmkritiker Norbert Wehrstedt blickt voraus.

Baustellen-Besuch: Über die Kreuzung am Adler im Leipziger Südwesten rollen ab kommender Woche wieder Straßenbahnen, am Wilhelm-Liebknecht-Platz ist die Großbaustelle auf der Zielgeraden. Stadtreporter Mathias Orbeck berichtet über den aktuellen Stand bei Leipzigs „Sommerbaustellen“.

Ein „Bitte“? Ein „Danke“? Oder einfach nur ein „Hallo“? Das kommt oft gar nicht mehr. Aber das wäre mir viel mehr wert als die aufgerundeten 60 Cent am Ende des Abends. Francie Fichtler Kellnerin und Geschäftsführerin des La Boum zu Trinkgeld und anderen Formen der Wertschätzung in Leipzigs Kneipen, über die sie in der Serie "Kassensturz" auf LVZ.de berichtet.

Sechs Monate Krieg in der Ukraine: Vor einem halben Jahr begann Russland seinen Angriffskrieg. Rund 10.000 Menschen aus der Ukraine flüchteten nach Leipzig. Was wurde aus der großen Welle der Hilfsbereitschaft? Welche Spenden werden noch gebraucht? Vor einem halben Jahr begann Russland seinen Angriffskrieg. Rund 10.000 Menschen aus der Ukraine flüchteten nach Leipzig. Was wurde aus der großen Welle der Hilfsbereitschaft? Welche Spenden werden noch gebraucht? Das und mehr lesen Sie am Mittwoch in einem Themenspezial auf LVZ.de

Blick auf das neue Schuljahr: Diese Woche haben Leipzigs Schüler noch Ferien, am Montag beginnt das neue Schuljahr. Von Lehrermangel bis Inklusion: Wo klemmt es an den Schulen? Darüber wird die sächsische Lehrergewerkschaft GEW um 10 Uhr in einer Pressekonferenz informieren.

