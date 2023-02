Das war am Donnerstag wichtig - Soko Linx und die linksextremen Straftäter

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

Krawalle am Rand von linken Demos, Brandanschläge und eine brutale Bande, die von Leipzig aus gezielt Angriffe auf Neonazis geplant haben soll. Beim Landeskriminalamt (LKA) in Sachsen gibt es deshalb eine Sonderkommission, die Soko Linx. Dirk Münster leitet diese Einheit. Über seinen Tisch gehen auch die Ermittlungen zum Fall Lina E., mit dem sich die LVZ in einer fünfteiligen Podcast-Reihe beschäftigt. In einem Interview mit Reporterin Denise Peikert für die Serie hat Münster mit der LVZ über den Linksextremismus in Sachsen gesprochen. Sein Fazit: Leipzig ist die Stadt in Deutschland, in der es das größte Problem mit linksextremen Straftaten gibt.

Chefermittler gegen linksextreme Straftäter: Dirk Münster leitet die Soko Linx beim sächsischen LKA. Mit Reporterin Denise Peikert hat er intensiv über Linksextremismus in Leipzig gesprochen. © Quelle: Sächsisches Innenministerium

In der der dritten Folge der LVZ-Podcast-Serie „Der Fall Lina E.: Wenn der Kampf gegen Neonazis in Gewalt eskaliert“ geht es auch darum, warum Leipzig als Hochburg linksextremer Gewalt gilt – und was das eigentlich bedeutet. Soko-Linx-Chef Dirk Münster geht auf politisch links motivierte Straftaten ein und beschreibt die Arbeit seiner Einheit. Außerdem beschäftigt sich die Episode damit, wie genau die Beamten gegen die mutmaßliche Gruppe um Lina E. ermittelt haben – und mit der Kritik, die es daran und an den gesammelten Beweisen selbst gibt. All das hören Sie in der dritten Folge des Podcasts mit dem Titel „Alles Bullenschweine? Wie die Polizei gegen Linksextremisten ermittelt“. Sie ist exklusiv für die Abonnenten von LVZ+ verfügbar – und für alle, die ein Digital-Abo abschließen wollen. Der erste Monat ist gratis.

Hier können Sie die neue Podcast-Folge und auch die beiden ersten Podcast-Episoden hören.

Einen Teaser hören Sie hier:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Bild des Tages

Ja, blüht es denn schon wieder? Zumindest auf der Leipziger Messe, die ab Sonnabend zur großen Publikumsmesse in ihre Hallen ruft. Bei der beliebten "Haus-Garten-Freizeit" können sich bis zum übernächsten Sonntag Besucher und Besucherinnen über aktuelle Trends informieren. © Quelle: Sebastian Willnow/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Wer bekommt die Milliarden? Der Stadtrat Leipzig hat das größte Investitionsprogramm seit der Wiedervereinigung beschlossen. Wofür gibt die Stadt dieses Geld aus? Der Stadtrat Leipzig hat das größte Investitionsprogramm seit der Wiedervereinigung beschlossen. Wofür gibt die Stadt dieses Geld aus? Rathaus-Reporter Klaus Staeubert kennt die Details dazu.

Ukrainische Visite: Bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen findet der neue Botschafter Oleksij Makejew nur positive Worte. Das Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmer nennt er „sehr freundlich “. Bei seinem Antrittsbesuch in Sachsen findet der neue Botschafter Oleksij Makejew nur positive Worte. Das Gespräch mit Ministerpräsident Kretschmer nennt er „sehr freundlich “. Landeschefkorrespondent Kai Kollenberg berichtet.

Leipzig hängt an der Autoindustrie: Autofahren wird in Leipzig immer unattraktiver. Dass im Kommunalhaushalt aber ohne die Zahlungen der Autoindustrie riesige Löcher klaffen würden, ist geradezu Ironie der Geschichte, Autofahren wird in Leipzig immer unattraktiver. Dass im Kommunalhaushalt aber ohne die Zahlungen der Autoindustrie riesige Löcher klaffen würden, ist geradezu Ironie der Geschichte, findet LVZ-Reporter Klaus Staeubert.

Neuer Wein-Tempel: Das „Gedrénks“ in Leipzig-Lindenau wendet sich an Kunden mit und ohne Weinkenntnisse. Inhaber Michael Trube war Politikberater, Tanja Kirmse ist bekannt aus der Kochshow „The Taste“. Das „Gedrénks“ in Leipzig-Lindenau wendet sich an Kunden mit und ohne Weinkenntnisse. Inhaber Michael Trube war Politikberater, Tanja Kirmse ist bekannt aus der Kochshow „The Taste“. Reporterin Kerstin Decker hat beide getroffen.

Die eiserne Nuss: Vor dem Bundesliga-Hit zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin am Sonnabend um 18.30 Uhr geht die LVZ auf Spurensuche nach der DNA der unglaublichen Berliner Erfolgsserie. Vor dem Bundesliga-Hit zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Union Berlin am Sonnabend um 18.30 Uhr geht die LVZ auf Spurensuche nach der DNA der unglaublichen Berliner Erfolgsserie. Chefreporter Guido Schäfer hat sie entschlüsselt.

Zitat des Tages

Gerade die Strecke nach London hat eine hohe Auslastung von bis zu 88 Prozent. Ryanair-Managerin Annika Ledeboer über die Gründe, warum die Fluglinie ab Sommer weiter regelmäßig von Leipzig in die britische Hauptstadt fliegt.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Motorrad Messe: Auf dem Messegelände in Halle 4 startet die große Zweirad-Show. Bis zum Sonntag können sich die Biker-Fans über alle Neuheiten informieren und an den Ständen fachsimpeln.

Leipziger Investitionen: OBM Burkhard Jung stellt im Campus Südost um 12.30 Uhr die Vorhaben für 2023 vor. Mit Spannung wird erwartet, ob es schon Aussagen zum Zukunftszentrum Deutsche Einheit gibt. Bekommen Leipzig und Plauen den Zuschlag?

Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und einen guten Start in das erste Ferienwochenende

Herzlichst, Ihr André Böhmer, Reporter für Wirtschaft

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren