Das war am Freitag wichtig: Leipzig weiter im Dart-Fieber

Deutschland befindet sich nach der Dart-WM im Londoner Ally Pally im Wurffieber. Ein Leipziger Verein schwimmt auf dieser Welle mit, hat es erstmals in die Dart-Bundesliga geschafft und steht derzeit sogar an der Tabellenspitze. Womöglich, weil er eine entscheidende Sache anders macht.

die Dart-WM im Londoner Ally Pally ist vorüber. Mit Gabriel Clemens stürmte ein Deutscher bis ins Halbfinale und löste unter seinem Wettkampfnamen „The German Giant“ zu Hause einen wahren Hype aus. Doch was bleibt davon, wenn die Halle in England leer ist und die Kameras ausgeschaltet sind? Reporter Josa Mania-Schlegel hat sich bei der Leipziger Dart-Fabrik umgehört. Das Team ist die Überraschung der deutschen Dart-Bundesliga. Als Aufsteiger führen die Sachsen derzeit die Tabelle an.

Von Glamour ist im Vereinsheim in einem Plattenbau in Grünau nur wenig zu spüren, von Begeisterung sehr wohl. Die Spiele sind ausverkauft, auch wenn nur 50 Besucher in den frisch, in Eigenregie, renovierten Wettkampfraum passen. Auswärtsspiele kosten oftmals nicht nur das gesamte Wochenende, sondern auch einen Teil der Ersparnisse. „Es ist wie ein Hobby, auf das man draufzahlt“, sagt der Leipziger Stefan Glathe.

„Es ist klar, dass Dartspieler nicht so essen müssen wie Ausdauersportler.“ Mark Klinger Mentalcoach von Ally Pally-Star Gabriel Clemens

Mit Kneipenspielen hat ihr Wettkampfsport nichts zu tun. Es wird ordentlich trainiert und Alkohol, egal in welcher Form, hat bei ihnen nichts zu suchen. „Wenn man trainiert, wirft man vor allem stumpf auf die Triple 20″, sagt Glathe. „Der Arm muss immer wieder dasselbe machen, darum geht es.“

Doch hat ein Leipziger auch das Zeug für einen Start im Ally Pally? Über Turniere mit hohen Anmeldegebühren und extremer Konkurrenz ist der Weg zur WM möglich. Dazu müssen Talent und auch ein wenig Glück kommen. „Im Prinzip aber“, sagt Glathe, „kann es jeder schaffen.“ Hier geht es zur Reportage.

Wie die Zeit vergeht: Die eineiigen Vierlinge Jasmin, Kim, Sophie und Laura (v.l.) aus Leipzig feiern heute ihren elften Geburtstag. © Quelle: Wolfgang Sens

Zitat des Tages

Wir sind sehr begeistert von dem Zuspruch. Es war das drittstärkste Jahr überhaupt. Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold zu den Besucherzahlen im vergangenen Jahr.

RB Leipzig trifft im ersten Spiel des neuen Jahres in einem Test auf Eintracht Frankfurt. Gespielt wird in Abu Dhabi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anstoß ist um 14 Uhr MEZ. LVZ-Reporter Benjamin Post liefert nach dem Anpfiff die Hintergründe zur Partie bei trifft im ersten Spiel des neuen Jahres in einem Test auf Eintracht Frankfurt. Gespielt wird in Abu Dhabi unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Anstoß ist um 14 Uhr MEZ. LVZ-Reporter Benjamin Post liefert nach dem Anpfiff die Hintergründe zur Partie bei LVZ.de

Ein Klassiker ist ab 19.30 Uhr im Schauspiel Leipzig zu sehen: Romeo und Julia. Die Story von William Shakespeares Meisterwerk ist bekannt. Für Freunde des englischen Originals wird der Text in Übertiteln eingeblendet. Karten gibt es an der Abendkasse.

