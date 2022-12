Das war am Mittwoch in Leipzig wichtig: Das Jahr in 22 Fragen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

2022 geht zu Ende. An Höhen und Tiefen war das Jahr nicht arm: Russland griff im Februar die Ukraine militärisch an. Die Inflation und teuren Gas- und Strompreise betrafen fast alle Teile der Gesellschaft. Zumindest die Corona-Pandemie gilt inzwischen als einigermaßen eingedämmt.

Für die LVZ als Regionalzeitung standen auch die vielen lokalen Nachrichten im Fokus: Was passiert in unserer unmittelbaren Nachbarschaft? Was beschäftigt die Menschen auf dem Land, die in den Stadtvierteln? Und wie betreffen uns die großen Krisen, Krieg und Pandemie auf ganz lokaler Ebene?

In einem Quiz mit 22 Fragen können Sie sich testen. Wie tief haben sich die Ereignisse des Jahres bei Ihnen verankert?

Wir fragen nicht nur nach den Umwälzungen, die Sie in den großen, weltumspannenden Jahresrückblicken wiederfinden. Eher wollen wir wissen, ob Sie sich darüber hinaus an die kleinen Randnotizen erinnern.

Lösen Sie jetzt unser Quiz und gewinnen Sie mit etwas Glück einen von drei Preisen! Hier geht es zum Quiz.

Bild des Tages

Für 15 sächsische Schlösser, Burgen und Gärten sind in den vergangenen Monaten 360-Grad-Rundgänge entstanden. Diese virtuellen Entdeckertouren machen Lust auf mehr. Die Texte und Interviews für die Erkundungen hat der Schauspieler Hendrik Duryn eingesprochen und geführt. © Quelle: Jürgen Männel/jmfoto/Sächsisc

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Welche Kriminalfälle beschäftigte die Stadt Leipzig im Jahr 2022? Der gewaltsame Tod von zwei Frauen und eines jungen Mannes verfolgten Polizei und Justiz über etliche Monate. Ebenso wie die Aufarbeitung einer Betrugsaffäre beim MDR und die aufsehenerregenden Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Innenstadt-Hotel. Der gewaltsame Tod von zwei Frauen und eines jungen Mannes verfolgten Polizei und Justiz über etliche Monate. Ebenso wie die Aufarbeitung einer Betrugsaffäre beim MDR und die aufsehenerregenden Antisemitismus-Vorwürfe gegen ein Innenstadt-Hotel. Hier ist der Rückblick.

Was wäre Silvester ohne Party, Tanzen und Feuerwerk? Wo für die Leipzigerinnen und Leipziger am 31. Dezember die Post abgeht – Wo für die Leipzigerinnen und Leipziger am 31. Dezember die Post abgeht – hier ist der Überblick.

Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember gibt es einige neue Verbindungen ab Leipzig. Wer schon nach Reisezielen für das neue Jahr sucht, sollte sich diese Direktverbindungen mit der Bahn anschauen. Fünf Tipps für Bahnreisen ab gibt es einige neue Verbindungen ab Leipzig. Wer schon nach Reisezielen für das neue Jahr sucht, sollte sich diese Direktverbindungen mit der Bahn anschauen. Fünf Tipps für Bahnreisen ab Leipzig ohne Umstieg finden Sie hier.

Anklage: Er soll freizügige Aufnahmen seiner Freundinnen heimlich auf eine Porno-Website gestellt haben. Jetzt muss sich ein Leipziger DJ deshalb vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat heimlich auf eine Porno-Website gestellt haben. Jetzt muss sich ein Leipziger DJ deshalb vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hat Anklage gegen den 37-Jährigen erhoben.

Wann endet die Maskenpflicht auch in Sachsen? Die Landesregierung will sich Anfang Januar mit ihren Experten beraten. Doch schon jetzt deutet sich an, dass die Schutzmaßnahme in Bussen und Bahnen nicht mehr allzu lange gelten könnte. Die Landesregierung will sich Anfang Januar mit ihren Experten beraten. Doch schon jetzt deutet sich an, dass die Schutzmaßnahme in Bussen und Bahnen nicht mehr allzu lange gelten könnte. Landeskorrespondent Andreas Debski hat nachgefragt.

Zitat des Tages

Wir können sehr viel analysieren und auch beeinflussen, aber am Ende stehen Menschen auf und neben dem Platz. Fabian Friedrich Leiter des Analystenteams von RB Leipzig

Der Kampf gegen den „Faktor Zufall“: Was die Spielanalyse bei RB leisten kann

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Rachmaninow – ein zweiteiliger Ballettabend heißt es um 19.30 Uhr in der Oper. Nach der Vorlage von Mario Schröder und Uwe Scholz stehen Künstler der Staatlichen Ballettschule Berlin und Schule für Artistik auf der Bühne. Restkarten sind noch im Angebot.

Der Feuerwerksverkauf startet auch in Leipzig. In Supermärkten und Drogerien sowie in den Spezialverkaufsstellen im Felsenkeller und der Straße des 17. Juni Nummer 5 in Taucha werden Böller und Raketen angeboten. Polizei und auch die Krankenhausgesellschaft raten zu einem maßvollem Umgang mit der Pyrotechnik.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Ihr

Matthias Roth

Newschef

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren