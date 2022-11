Das war am Sonntag wichtig: Jobmesse und ein Job als Tatortreiniger

In der Wachstumsregion Leipzig suche viele Firmen händeringend nach Personal. Job- und Ausbildungsmessen boomen deshalb. Doch was wünschen sich die künftigen Mitarbeiter und Azubis eigentlich?

es passiert in diesen Tagen nicht oft, dass in der Wirtschaft gute Laune herrscht. Die Energiekrise und deren Folgen drücken in vielen Firmen die Stimmung. Als ich am Donnerstag bei der Präsentation einer IHK-Studie zu den Zukunftsaussichten der Leipziger Wirtschaft war, bekam ich davon einen Eindruck. Etwas optimistischer sah es dagegen am Wochenende bei der Leipziger Jobmesse aus. In der Kongreßhalle präsentierten sich 70 Unternehmen und sorgten für lockere Stimmung. Meine Kollegin Kerstin Decker war als Reporterin dabei und wollte wissen, ob Schokolade, Gummibärchen, Schlüsselbänder, Kugelschreiber oder Bälle ausreichen, um Besucherinnen und Besuchern zu überzeugen. Fakt ist zumindest, so meine Kollegin in ihrem Text, dass das Interesse an Jobs in der Region enorm gewachsen ist, genauso wie die Nachfrage der Unternehmen.

Die Leipziger Gymnasiastin Natalja Wolf (17) gehörte zu den Besuchern und Besucherinnen der Jobmesse in der Kongreßhalle. © Quelle: Andre Kempner

Doch welche Anforderungen stellen künftige Auszubildende an ihren Job? Was versprechen sich Geflüchtete aus der Ukraine vom Leipziger Arbeitsmarkt? Zählt Familienfreundlichkeit künftig mehr als ein ordentliches Gehalt? Darüber hat unsere Reporterin mit vielen Gästen der Messe gesprochen. Die Antworten ergeben zwar kein einheitliches Bild, zeigen aber, dass derartige Jobmessen sowohl auf der Besucher-Seite als auch bei den Ausstellern durchaus viel Potenzial haben. Und das wiederum wäre dann durchaus ein positives Signal für die regionale Wirtschaft.

Völlig begeistert: Beim Konzert der amerikanischen Band Rise Against am Sonnabendabend in der rappelvollen Leipziger Quarterback Immobilienarena kannte die Begeisterung der Fans keine Grenzen. Viele waren von weither angereist, auf den Parkplätzen rings um die Arena im Leipziger Waldstraßenviertel wurden jede Menge Kennzeichen von weit außerhalb Mitteldeutschlands gesichtet. Siehe dazu auch die fünf Lese-Tipps. © Quelle: André Kempner

Erste Signale zeigen, dass die Menschen hier nicht sparen wollen. Sie scheinen weiter Wert zu legen auf einen qualitativ hochwertigen Stollen aus der heimischen Bäckerei. André Bernatzky von der Vereinigung der Backbranche (VDB) zur anstehenden Weihnachtssaison.

Runder Geburtstag: Zum 40. Jahrestag der Friedensgebete in der Nikolaikirche findet in dem Leipziger Gotteshaus nach dem Gebet um 17 Uhr ab 18 Uhr eine Podiumsrunde mit Zeitzeugen statt.

Warnstreiks: Mit mehreren Aktionen, so bei Kirow, Casting Solutions und bei BMW in Leipzig, will die IG Metall Sachsen den Druck auf die Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen erhöhen.

