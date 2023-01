Das war der Dienstag in Leipzig: Irritation um LVB-Streik

Die Leipziger Verkehrsbetriebe kündigen einen Streik für Mittwoch an. Anschließend ist die Aufregung groß, auch weil am Abend RB spielt. Die Gemüter haben sich schnell wieder beruhigt.

diese Mitteilung hat am Nachmittag für Aufsehen gesorgt. „Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) werden durch die Gewerkschaft vom 1. Februar, 3 Uhr, bis 2. Februar, 5 Uhr, bestreikt.“ Upps, dachten sich da viele Fahrgäste: Wie soll ich da zur Arbeit kommen?

Und Fans von RB Leipzig fragten sich: Wie sollen wir das Stadion pünktlich erreichen? Schließlich spielt der Titelverteidiger um 18 Uhr gegen die TSG Hoffenheim. Das ohnehin schon an jedem Spieltag herrschende Verkehrschaos drohte ohne die LVB in neue Ausmaße abzudriften.

Mein Kollege Jens Rometsch klemmte sich sofort ans Telefon und redete mit den Beteiligten. Schnell stellte sich heraus: Es wird wohl alles halb zu schlimm werden. Ausfallen sollen nämlich nur einzelne Fahrten und das auch nur teilweise, teilten die LVB mit. Kunden sollen sich zur Sicherheit am Dienstag online über den Fahrplan informieren. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi machte aber auch klar, so wie bisher geht es nicht weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiden wie alle anderen Arbeitnehmer auch unter der Inflation und benötigen einen Ausgleich. Die LVB verweisen auf ihre angespannte Finanzlage. Diesen Konflikt konnte auch mein Kollege nicht lösen.

Für alle RB-Fans erfuhr er aber: Es stehen am Abend 50 Fahrer zusätzlich bereit und das unabhängig vom Streik, um die Besucher flott zum Stadion und anschließend wieder nach Hause zu fahren. Trotzdem gilt auch für morgen wieder der Rat: Lassen Sie das Auto zu Hause stehen oder parken Sie am Stadtrand auf einen der Park-and-Ride-Plätzen. Das letzte Stück bringen Sie die LVB in die Arena.

Isco war für RB Leipzig nie in irgendeiner Form ein Thema. RB-Trainer Marco Rose zur Spekulationen um eine Verpflichtung des Ex-Real-Stars.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe werden von 3 Uhr an bestreikt. Welches Ausmaß der Arbeitskampf hat, wird sich erst am Morgen zeigen. Die LVB gehen von einzelnen Ausfällen bei Bussen und Bahnen aus. S-Bahnen sind nicht betroffen sein.

RB Leipzig spielt von 18 Uhr an im DFB-Pokal gegen die TSG Hoffenheim. Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein. Coach Marco Rose will in der Begegnung rotieren lassen.

Die Rättin kehrt auf den Spielplan des Schauspiels Leipzig zurück. Das Stück nach der Vorlage von Günter Grass beginnt in Regie von Claudia Bauer um 19.30 Uhr. Bereits um 18.45 und um 19 Uhr gibts im Foyer eine Einführung.

