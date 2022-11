Das war der Dienstag in Leipzig: „Wir haben es satt“ - wie Baufirmen auf die Brandanschläge reagieren

Und wieder brennen in Leipzig Autos - wieder von einer Immobilienfirma. Die Anschläge häufen sich, der Innenminister Sachsens spricht von einem „Erstarken“ der linksextremen Szene. Was ist passiert? Der Tag in Leipzig im Überblick.

um die verkohlten Autos herum ist alles weiß: Auf den Bildern vom Brandanschlag auf mehrere Fahrzeuge der Immobilienfirma Vonovia sieht es fast so aus, als hätte es geschneit in Leipzig. Doch statt Idylle breitet sich - mal wieder - Sorge in der Stadt aus, insbesondere bei Immobilienunternehmen. Zehn Autos haben in der Nacht zum heutigen Dienstag auf dem Gelände der Vonovia im Leipziger Osten gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Das Unternehmen Vonovia war bereits mehrfach an verschiedenen Standorten in Sachsen von Brandanschlägen betroffen, hieß es vom Landeskriminalamt. Möglicherweise seien Themen wie die fortschreitende Gentrifizierung und die Überteuerung von Wohngebieten Motivation für die mehrfachen Brandstiftungen auf das Immobilienunternehmen. Das ist nicht neu in Leipzig - die Stadt erlebt diese Anschläge immer wieder.

Brandanschlag auf die Autos von "Vonovia" in der Geithainer Stra§e in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Erst am vergangenen Freitag waren ganz in der Nähe zwei Bagger auf einer Brückenbaustelle der Bahn in Brand gesetzt worden. „Der Sachschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich“, teilte danach das betroffene Unternehmen Hentschke Bau (700 Beschäftigte) aus Bautzen mit. „Es ist bereits der siebte folgenschwere Brandanschlag auf unser Unternehmen“, so die Geschäftsleitung. „Was wir auf deutschen Autobahnen, in Museen und eben auch auf unseren Baustellen erleben, ist kein legitimer Protest mehr. Es darf keinerlei Toleranz gegenüber den Attentätern und gewaltbereiten Gruppen geben, die der Politik allesamt bekannt sind.“ Seit Jahren werde ermittelt, aber Erfolge blieben aus.

Auch Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) reagierte heute auf die Anschläge und verwies darauf, dass das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum ermittle. Er sagte, es wirke so, als würde die linksextreme Szene wieder erstarken.

Offenbar ist es den Tätern egal, dass sie mit Brand­anschlägen auch Menschenleben gefährden. Matthias Wulff, Vonovia-Sprecher

Unser Reporter Jens Rometsch, bei der LVZ der Immobilienexperte, hat mit den Firmen gesprochen - und er hörte unter anderem den Satz: „Wir haben es satt“.

Am 22. November startet der Weihnachtsmarkt nach zwei Jahren Pause wieder in der Leipziger Innenstadt. Die ersten Buden werden jetzt am Markt aufgebaut. © Quelle: Stella Weiß

Wir müssen uns Schritt für Schritt wieder hocharbeiten Rúnar Sigtryggsson - der Isländer ist nun neuer Cheftrainer der Handballer vom SC DHfK

Das wird morgen für Leipzig wichtig

LVB eingeschränkt in Leipzig: Gleich mehrere Straßenbahn- und Buslinien der Leipziger Verkehrsbetriebe können am Mittwoch nicht fahren. Grund dafür ist eine außerplanmäßige Betriebsversammlung. Gleich mehrere Straßenbahn- und Buslinien der Leipziger Verkehrsbetriebe können am Mittwoch nicht fahren. Grund dafür ist eine außerplanmäßige Betriebsversammlung. Hier finden Sie im Überblick, welche Linien ausfallen.

RB gegen Freiburg: RB Leipzig spielt Mittwochabend gegen Freiburg - zuhause im Waldstraßenviertel. Anpfiff ist 20.30 Uhr - Achtung, rund um das Stadion könnte es also wieder voll werden. Auch, weil...

. ..Schlagerstar Andrea Berg zeitgleich in der Arena auftritt. Reisen Sie mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln an, es staut sich sicher wieder.

Gedenken an die Pogromnacht: Am Mittwoch, 9. November, wird auch in Leipzig der Pogromnacht von 1938 gedacht. Damals brannten im nationalsozialistischen Deutschland 1400 Synagogen, Gebetsräume und jüdische Versammlungsstätten. Im Friedensgebet ab 17 Uhr in der Nikolaikirche trägt Sopranistin Sieglinde Schneider vier Lieder der jüdischen Komponistin, Malerin und Schriftstellerin Josefine von Winter, gestorben 1943 in Theresienstadt, vor. Wulff-Dieter Irmscher begleitet die Solistin am Klavier. Einleitende Worte spricht Christa Manz-Dewald. Ab 18 Uhr findet die zentrale Gedenkveranstaltung der Stadt Leipzig an der ehemaligen Großen Gemeindesynagoge in der Gottschedstraße statt.

