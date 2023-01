Das war der Dienstag: To-go-Frust in Leipzig

Knusprige Ente in der Tupperbox, Salat in der abwaschbaren Plastikschale? In Leipzig ist von der neuen Mehrwegplicht für Gastronomen kaum etwas zu spüren. Von Irritation, Unmut und Chaos ist die Rede.

in Leipziger Restaurants, Supermärkten und Imbissen sollte es seit Anfang des Jahres viel weniger Einwegverpackungen geben, eigentlich. Denn ein neues Gesetz schreibt eine Mehrwegpflicht für alle Gastronomen vor, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Knusprige Ente in der Tupperbox oder Salat in der abwaschbaren Plastikschale? In der Messestadt ist das immer noch die große Ausnahme, wie die heutige Recherche meines Kollegen Mark Daniel gezeigt hat.

Von Irritation, Unmut und Chaos ist die Rede - sowohl bei Kunden als auch bei Betreibern von gastromischen Betrieben und Supermärkten. Dort, wo Mehrweg umgesetzt wird, entsteht ein chaotisch anmutender Flickenteppich: Statt auf existierende Anbieter zurückzugreifen, bietet zum Beispiel Edeka ein eigenes Pfandsystem für den Außer-Haus-Verzehr an. In Leipziger Rewe-Filialen stapeln sich trotz Inkrafttreten des Gesetzes an den Selbstbedienungs-Salattheken weiterhin Pappschüsseln mit Plastikdeckeln. „Ende des Monats soll ein eigenes System geliefert werden“, sagt die Mitarbeiterin einer Leipziger Filiale.

Nutzt schon seit langem das Mehrweg-System Vytal: Das Restaurant Vacay in der Jahnallee, hier Mitarbeiterin Jenna Hoang. © Quelle: Andre Kempner

„Wir brauchen eine Orientierung, welches Pfandsystem sich im Leipziger Raum durchsetzt, damit auch wir es anwenden können“, meint Anna Kaufmann, die Inhaberin der beiden Cafés Trago und Kune im Leipziger Osten. „Weil das noch nicht klar ist, müssen wir abwarten. Deshalb gibt es beispielsweise unseren Kuchen zum Mitnehmen weiterhin auf eine Pappschale.“

Betroffen von der neuen Regelung sind eigentlich auch Tankstellen mit To-Go-Angeboten und Fast-Food-Ketten. Burger King hat sich immerhin – ebenso wie Aral-Tankstellen und Ikea – beim großen Anbieter ReCup eingeklinkt. Aber: In puncto Speisen ändert sich bei den Fast-Food-Ketten wenig, wie eine LVZ-Anfrage ergab. Nicht nur die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht beim Gesetz deshalb dringenden Überarbeitungsbedarf: „In seiner jetzigen Form droht es ins Leere zu laufen“, sagt DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Sie fordert eine Abgabe von mindestens 20 Cent auf Einweg-Geschirr, um zum Umstieg zu motivieren.

Trainingseinheit in Abu Dhabi: RB Leipzig bereitet sich in den Arabischen Emiraten auf die zweite Saisonhälfte vor. Im Bild wärmen sich Marcel Halstenberg, Willi Orban, Lukas Klostermann, Oerjan Nyland, Kevin Kampl und Janis Blaswich vor imposanter Kulisse auf. © Quelle: motivio

Hier lesen Sie, wo das RB-Team residiert und wie es hinter den Kulissen des Trainingscamps zugeht.

Plakative Straferhöhungen führen nicht weiter. Sachsens Justizministerin Katja Meier (Grüne) zum neuen Kurs der sächsischen Strafverfolgung. Nach knapp vier Jahren Null-Toleranz-Politik soll künftig bei sogenannten Bagatelldelikten nicht mehr ganz so hart durchgegriffen werden.

Bei welchen Vergehen künftig keine Strafe mehr droht, können Sie hier nachlesen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Mordprozess wird fortgesetzt: Wegen der Tötung ihres Babys steht eine 33-jährige Frau aus Wurzen vor dem Leipziger Landgericht. Am Mittwoch könnten Wegen der Tötung ihres Babys steht eine 33-jährige Frau aus Wurzen vor dem Leipziger Landgericht. Am Mittwoch könnten in dem Prozess die Plädoyers gesprochen werden.

Gedenken an einen Widerständler: Nach Georg Elser ist in Leipzig-Lindenau eine Brücke benannt – doch sonst erfährt der unbekannte Hitler-Attentäter noch immer kaum Beachtung. Am Mittwoch jährt sich sein Geburtstag zum 120. Mal.

