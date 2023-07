Das war der Dienstag: Wie Leipziger den Flammen auf Rhodos entkamen - und warum andere jetzt hinfliegen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

heute um 13.39 Uhr setzt eine Condor-Maschine am Flughafen Leipzig/Halle auf. Sie kommt aus Rhodos - dort wo gerade Waldbrände auf mehr als 150 Quadratkilometern wüten. Auch Frank und Jana Viehweg sitzen mit ihren beiden Kindern in dem Ferienflieger. Nach der Landung haben sie meinem Kollegen Josua Gerner erzählt, was sie wenige Stunden zuvor erlebt und gesehen haben.

Dieses Foto hat Frank Viehweg auf Rhodos gemacht. In der Nacht kamen die Flammen immer näher, viele Touristen mussten aus ihren Hotels evakuiert werden. © Quelle: Frank Viehweg / privat

Am späten Samstagabend klopfte es bei den Viehwegs an der Hotelzimmertür. „Schnell, schnell, kommen Sie raus!“, rief ein Mitarbeiter. „Nehmen Sie nur das Nötigste mit!“ Jana Viehweg erinnert sich: „Wir konnten schon einen Tag vorher die Rauchwolken sehen.“ Das Hotelpersonal habe ihnen gesagt, sie sollten ruhig bleiben, es werde schon nichts passieren. So erging es vielen Urlaubern, die am Dienstagmittag in Leipzig landen, teilweise ohne Koffer. Sie mussten im Hotel zurückbleiben.

Bereits heute um 6.24 Uhr hob ein Flieger von Schkeuditz nach Rhodos ab. Mit dutzenden Urlaubern aus Leipzig und der Region an Bord. Was sie bewegt und warum sie trotz der Flammen - oder gerade deshalb - jetzt auf die griechische Ferieninsel fliegen, haben sie meiner Kollegin Denise Peikert erzählt:

Gleich auf mehreren griechischen Inseln kämpfen die Einsatzkräfte derzeit gegen Waldbrände. Mehr als 20.000 Menschen, darunter viele Urlauber, wurden alleine auf Rhodos bei Evakuierungen in Sicherheit gebracht. Ein Lösch­flugzeug mit zwei Insassen stürzte heute im Einsatzgebiet ab. Alle Entwicklungen zu den Bränden und diesem Sommer der Extreme lesen Sie im Liveblog.

Farbenspiel über Leipzig: Nach dem Gewitter am Montagabend erschien ein Regenbogen über der Stadt, den LVZ-Leserin Nancy Rau im Bild festhielt. © Quelle: Nancy Rau

Blitzeinschlag, überflutete Straßen, umgestürzte Bäume: Das Unwetter am Montagabend in Leipzig und Umgebung hinterließ auch Schäden.

Sportscheck gibt Filiale in der Leipziger Innenstadt auf: Nach 25 Jahren soll Schluss sein für den Laden in der Grimmaischen Straße, die größte Niederlassung des Sportfachhändlers in Ostdeutschland. Überraschend zieht dort demnächst die Modekette Zara ein. Nach 25 Jahren soll Schluss sein für den Laden in der Grimmaischen Straße, die größte Niederlassung des Sportfachhändlers in Ostdeutschland. Überraschend zieht dort demnächst die Modekette Zara ein. Der Wechsel hat noch weitere Folgen für die Läden in der City, erklärt Jens Rometsch in seiner Handels-Analyse.

Millionen-Verschwendung bei Chemotherapien? Der Apotheker Robert Herold aus Falkenstein im Vogtland erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Branche. Bis zu 500 Millionen Euro im Jahr gehen den Krankenkassen angeblich verloren, weil Apotheken horrende Gewinne bei Krebsmedikamenten einstreichen. Was ist dran am mutmaßlichen „Krebskartell“, in das auch Ärzte involviert sein sollen? Der Apotheker Robert Herold aus Falkenstein im Vogtland erhebt schwere Vorwürfe gegen seine Branche. Bis zu 500 Millionen Euro im Jahr gehen den Krankenkassen angeblich verloren, weil Apotheken horrende Gewinne bei Krebsmedikamenten einstreichen. Was ist dran am mutmaßlichen „Krebskartell“, in das auch Ärzte involviert sein sollen? Denise Peikert hat sich in der Branche umgehört und Fakten gesammelt.

So will Sachsen die Zuwanderung regeln: Die Landesregierung hat nach jahrelangen Diskussionen ein neues Integrationsgesetz vorgelegt. Damit ist der Freistaat das erste Ost-Bundesland, das ein solches Regelwerk hat. Was kann es leisten? Was wird damit geregelt? Die Landesregierung hat nach jahrelangen Diskussionen ein neues Integrationsgesetz vorgelegt. Damit ist der Freistaat das erste Ost-Bundesland, das ein solches Regelwerk hat. Was kann es leisten? Was wird damit geregelt? Andreas Debski beantwortet in seiner Analyse die wichtigsten Fragen.

Tagebaubagger rollt über Bundesstraße: Bei Groitzsch südlich von Leipzig zieht am Mittwoch ab 10 Uhr ein 1680 Tonnen schwerer Schaufelradbagger innerhalb des Tagebaus „Vereinigtes Schleenhain“ um. Dabei quert das Großgerät auch die B176. Bei Groitzsch südlich von Leipzig zieht am Mittwoch ab 10 Uhr ein 1680 Tonnen schwerer Schaufelradbagger innerhalb des Tagebaus „Vereinigtes Schleenhain“ um. Dabei quert das Großgerät auch die B176. Hier lesen Sie, wie der Umzug abläuft.

Lok Leipzig rüstet sich für den Saisonstart: Bei der Pressekonferenz am Mittwoch blick Coach Almedin Civa auf die neue Saison, die am Freitag mit dem Heimspiel gegen Altglienicke im Bruno-Plache Stadion startet. Chemie Leipzig muss zum Punktspielauftakt der Regionalliga auswärts bei Hertha BSC II ran.

