Das war der Donnerstag in Leipzig

RB Leipzig empfängt den FC Bayern München zum ersten Spiel nach der Winterpause. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Die Partie ist zwar längst ausverkauft, in den einschlägigen Fußballkneipen lässt sich die Begegnung dafür am Bildschirm verfolgen.

Im Tarifstreit bei der Deutschen Post hat die Gewerkschaft Verdi zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren wie in Radefeld seien seit Donnerstag um 17 Uhr sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen. Viele Sendungen werden deshalb am Freitag ihre Empfänger nicht erreichen.