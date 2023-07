Das war der Donnerstag in Leipzig - darf man Löwen zu Hause halten?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

mit der Löwenjagd haben die Leipziger so ihre Erfahrungen. Mussten Sie heute auch an die beiden Brüder Majo und Motshegetsi denken, die im Jahr 2016 im Zoo getürmt waren? Gut, die beiden Großkatzen blieben auf dem Gelände der Anlage und für einen der beiden Brüder endete der Ausflug tragisch.

Die Löwen Motshegetsi und Majo rissen im Leipziger Zoo aus ihrem Gehege aus. © Quelle: Andre Kempner

In Brandenburg ist die Lage eine andere. Eine Löwin soll dort südlich von Berlin durch die Wälder streifen und schon ein Wildschwein gerissen haben. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot und schwer bewaffnet nach dem Raubtier. Komisch nur, die Löwin wird bisher nirgendwo vermisst. In den umliegenden Zoos sind alle Tiere da und in Zirkussen spielen sie inzwischen kaum noch eine Rolle. Deshalb stellt sich Frage: Dürfen Privatpersonen eigentlich Wildtiere zu Hause halten? Meine Kollegin Kerstin Decker hat sich heute mit dieser Frage befasst und ein erstaunliches Ergebnis erzielt: Die Gesetze in Sachsen verbieten ein Raubtier im Garten nicht.

Diese Möglichkeit nutzt auch „Tiger-Queen“ Carmen Zander aus Dölzig. Sie lebt dort mit fünf Tigern und hat ihre ganz eigene Theorie, woher der Löwe in Brandenburg stammen könnte und warum sich jemand so ein gefährliches Tier hält.

Carmen Zander lebt in Dölzig zusammen mit fünf Tigern. © Quelle: Christian Modla

Kerstin Decker erinnert auch an einen Fall aus dem Jahr 1913. Damals büxten in Leipzig acht Löwen aus einem Zirkus aus. Löwin Polly drang sogar ins nahe gelegene Hotel Blücher ein. An dieser Stelle befindet sich heute das Best Western Hotel an der Westseite des Hauptbahnhofs. Für Polly ging der Ausflug damals glücklich aus, sechs Artgenossen bezahlten mit dem Leben. Hier ist die ganze Geschichte.

Bild des Tages

Schwimmen wie eine Meerjungfrau - das können Fans von Arielle und Co. in Bad Lausick lernen. Die Leipzigerin Sabine Schönborn zeigt wie es geht und erklärt, warum das Schwimmen mit der Monoflosse zu ihrer Leidenschaft geworden ist. © Quelle: Sabine Schönborn

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Viele Flüchtlinge sind zuletzt in überfüllten Transportern nach Sachsen gekommen. Bei einem Unfall ist gerade eine Frau gestorben. Die Schleuser, sagt die Polizei, werden immer brutaler. nach Sachsen gekommen. Bei einem Unfall ist gerade eine Frau gestorben. Die Schleuser, sagt die Polizei, werden immer brutaler. Reporterin Denise Peikert hat nachgefragt, wie der Entwicklung gegengesteuert werden kann.

Eine Boeing 747 lässt über der Magdeburger Börde 94 Tonnen Kerosin aus dem Tank. Ist das nicht gefährlich für die Menschen am Boden? aus dem Tank. Ist das nicht gefährlich für die Menschen am Boden? Mein Kollege Andreas Debski hat zu dem Thema mit Johannes Markmiller, Professor für Luftfahrzeugtechnik an der Technischen Universität Dresden, gesprochen.

Den Vater als Chef und WG-Mitbewohner an der Seite: Andri Rúnarsson traut sich dieses Experiment zu. Der 20-jährige Isländer spielt neu beim SC DHfK Leipzig, trainiert dort bei seinem Vater Rúnar Sigtryggsson und lebt auch mit ihm zusammen. Wie lange das noch so gehen soll und ob er über eine Wohnung nachdenkt, hat er Andri Rúnarsson traut sich dieses Experiment zu. Der 20-jährige Isländer spielt neu beim SC DHfK Leipzig, trainiert dort bei seinem Vater Rúnar Sigtryggsson und lebt auch mit ihm zusammen. Wie lange das noch so gehen soll und ob er über eine Wohnung nachdenkt, hat er meinem Kollegen Tilman Kortenhaus verraten.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Sommertheater im Hinterhof des Ankers: Die 39 Stufen – einen absurd lustigen Theaterspaß nach dem Roman von John Buchan und dem Film von Alfred Hitchcock versprechen die Veranstalter. Vier Schauspieler schlüpfen dabei in 40 Rollen. Los geht‘s um 20 Uhr.

Sommertheater im Hof der Moritzbastei: „Stolz und Vorurteil* (*oder so)“ nach Jane Austen zusammen mit den Cammerspielen ist ein wilder Ritt durch ein Stück Weltliteratur. Beginn ist um 20 Uhr.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Matthias Roth

Newschef

Abonnieren Sie auch

Direktabnahme

Die Fußballer von RB Leipzig sind in Südtirol im Trainingslager und werden in Bruneck zehn Tage ins Schwitzen kommen. Die LVZ berichtet für Sie jeden Tag in einem Newsletter. Hier können Sie sich kostenlos anmelden.

Hier abonnieren

LVZ