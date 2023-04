Klar, es geht auch um mehr Geld. Aber nicht nur. Auch die Zukunft des Verkehrs haben die Eisenbahner im Blick. Dafür wollen sie am Freitag streiken.

Das war der Donnerstag in Leipzig: Eisenbahner streiken für einen Erfolg der Verkehrswende

schon wieder ein Streik. Am Freitag stehen bei der Bahn von 3 bis 11 Uhr die meisten Räder still. Und auch danach wird es eine Weile dauern, bis die Züge wieder nach Fahrplan verkehren. Nach dem mehrfachen Ausstand im öffentlichen Dienst haben sich nun auch die Eisenbahner zum Streik entschieden. Mein Kollege Mark Daniel hat nachgefragt, wie lauten die Forderungen und wie sind die Arbeitsbedingungen? Streiken wollen nämlich nicht die Lokführer, sondern ihre Kollegen im Hintergrund, wie die Fahrdienstleiter. Sie agieren abseits der Schiene, sind aber mindestens genauso wichtig.

Die Leipzigerin Victoria Ebnet ist Bahn-Angestellte und Mitglied der Gewerkschaft EVG. Sie gehört zu den Organisatorinnen des Streiks. „Ich liebe meine Bahn. Ich weiß, was schief läuft und möchte jeden Tag dafür kämpfen, dass sich die Bedingungen verbessern – auch damit die Verkehrswende gelingt“, sagt sie. Die aktuelle Situation sei kritisch: massiver Arbeitskräftemangel, enorme Überbelastung und unzureichende Bezahlung. Sie kenne genug Kollegen, die permanent Überstunden schrubbten und am Limit seien. Das müsse sich zwingend ändern.

Victoria Ebnet (EVG) hat in den Leipzig den Streik der Eisenbahner mit organisiert. © Quelle: Andre Kempner

Ebnet war selbst Fahrdienstleiterin. Sie kennt 50-Stunden-Wochen, ist regelmäßig eingesprungen, wenn Not am Mann war. Mit Zuschlägen kam sie auf 2500 Euro netto. „Für solch einen verantwortungsvollen Job ist das zu wenig“, findet die junge Frau.

Die Gewerkschafterin richtet sich auf einen Arbeitskampf bis zum Sommer ein. Was sie noch über die Jobs bei der Bahn zu sagen hat, wie die genauen Gehaltsforderungen aussehen und wie Victoria Ebnet an einem Streiktag Stimmung macht, hat Mark Daniel in seinem Interview erfahren.

Mehrere Hundert Polizistinnen und Polizisten haben am Leipziger Hauptbahnhof und an der Red-Bull-Arena für den Ernstfall rund um Fußballspiele geübt. Ziel war es, das Zusammenspiel zwischen der sächsischen Bereitschaftspolizei und der Bundesbereitschaftspolizei bei diesen Einsätzen zu trainieren. Die Beamten mussten dabei auch Hooligans mimen. Gegen sie wurde handfest vorgegangen. © Quelle: Vincent Ebneth

Eine Leipziger Schäferin verzweifelt am mysteriösen Verschwinden von fünf Lämmern, die mit insgesamt 100 Tieren am Elsterhochflutbett geweidet haben. Hinzu kommt eine andere Frustration: Vor Entzücken, Schafe in der Natur zu erleben, überschreiten manche Menschen immer öfter empfindliche Grenzen. Hier ist die ganze Geschichte.

Der größte ostdeutsche Energieversorger EnviaM schlägt Alarm: Die Bundesregierung drückt bei E-Autos, Windkraft und Wärmepumpen aufs Tempo. Es fehlen aber die Netze dafür. Und auch beim Bau neuer Gaskraftwerke geht es nicht voran, sagt EnviaM-Chef Stephan Lowis im LVZ-Interview.

Am zweiten Tag ihrer Schlussreden blickt die Verteidigung auf Urteile gegen Neonazis zurück – und rechtfertigt die Taten, die Lina E. und den Angeklagten vorgeworfen werden. Dann taucht überraschend ein neuer Zeuge auf. Reporter Josa Mania-Schlegel war dabei.

Die einen lieben ihn, die anderen mögen keinen Satz lang zuhören. Für die erste Gruppe: Mario Barth ist in der Arena zu Gast mit seinem Programm: „Männer sind Frauen manchmal aber auch … vielleicht. Einlass ist um 18 Uhr. Der Berliner will um 20 Uhr auf der Bühne stehen. Karten in allen Kategorien sind noch im Angebot.

Der 1. FC Lok Leipzig spielt in der Regionalliga um 19 Uhr im heimischen Bruno-Plache-Stadion. Es ist die erste Partie nach dem Rücktritt von Präsident Thomas Löwe. Ortsnachbar BSG Chemie muss zur gleichen Zeit bei TeBe Berlin auswärts antreten.

