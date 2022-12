Das war der Donnerstag in Leipzig: Schauspiel nimmt Hausverbote zurück.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

kurz vor Weihnachten kehrt auch am Leipziger Schauspiel wieder etwas Ruhe ein. Mit sofortiger Wirkung wurden am Donnerstag die Hausverbote der Schauspielerinnen Julia Preuß und Katharina Schmidt zurückgenommen. Das erklärte die Theaterleitung. Als Intendant sei es seine Aufgabe, „eine produktive und angenehme Arbeitsatmosphäre“ zu schaffen, begründete Intendant Enrico Lübbe in der Mitteilung. „Ich hoffe, dass wir mit diesem Schritt und in weiteren, bereits für die kommenden Tage und Wochen angekündigten Gesprächen in unterschiedlichen Formaten, aufeinander zugehen und in einen konstruktiven Dialog treten werden.“

Ich freue mich darauf, die Kollegen wiederzusehen. Katharina Schmidt, Schauspielerin

Der Konflikt zwischen Lübbe und seinen Ensemblemitgliedern schwelt schon seit Wochen. Das Hausverbot war ein Resultat zahlreicher offener Briefe, die in den vergangenen Wochen am Schauspiel die Runde machten. Ihren Ausgangspunkt hatten sie darin, dass die Verträge von Preuß und Schmidt im Sommer auslaufen und nicht verlängert werden. Kollegen solidarisierten sich mit ihnen und Lübbe erließ schließlich gegen die Darstellerinnen ein Betretungsverbot wegen „Beeinträchtigung des Betriebsfriedens“. Damit wurde die Auseinandersetzung nur zusätzlich angeheizt. Nun der Rückzieher.

Leipzigs Kulturdezernentin Skadi Jennicke begrüßte den Schritt. Die 45-jährige Linken-Politikerin hoffe, dass „vielleicht alle Beteiligten über Weihnachten zur Ruhe finden und im neuen Jahr die Diskussion sachlicher und weniger aufgeregt geführt wird“.

Bild des Tages

Damit endet traditionell der Leipziger Weihnachtsmarkt: Die Bäume an den Buden werden an die Besucher verschenkt. Auch Daniel Rumold (41) hat ein Exemplar ergattert. © Quelle: Dirk Knofe

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Der Weihnachtszirkus ist alles, was wir haben, von ihm hängt unsere Existenz ab. Jaline Schmidt Sprecherin des Zirkus Aeros, zu den Plänen der Stadt, den Stellplatz am Cottaweg nicht mehr an das Traditionsunternehmen zu vergeben.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Der Weihnachtsmarkt öffnet zum letzten Mal. Allerdings sind nur noch die Stände auf dem Markt besetzt. Bis 20 Uhr wird der letzte Glühwein ausgeschenkt.

Elite Singles – eine Nacht zum Verlieben, heißt es kurz vor dem Fest im Leipziger Club Ilses Erika. DJs bringen ihre exklusiven Kurzspielplatten mit. Und bevor es nach Hause zu Mutti geht, lässt sich noch eine neue Liebe finden. Möglich machen es ein Speed-Dating und der „Finde-Deine(n)-Namenspartner:in-Contest“. Los geht‘s um 23 Uhr.

