Das war der Donnerstag in Leipzig: Start der Buchmesse mit Stau und Preisträgern

die Buchmesse hat heute ihre Tore für Besucher geöffnet und der Andrang war gewaltig. In den Straßenbahnen zur Neuen Messe drängten sich am Morgen Besucherinnen und Besucher, vor der Eröffnung der Hallen bildeten sich lange Schlangen. Als es dann um 10 Uhr hinein ging, war große Erleichterung bei Publikum und Ausstellenden zu spüren.

Schon eine Stunde vor Einlass standen auch die ersten farbenfrohen Cosplayer am Eingang: „Wir wollten früh da sein, um dem großen Ansturm zu entgehen“, sagt Than Nh Van Do (26). Sie war schon vor der Pandemie auf der Messe – will auch dieses Jahr wieder beim Cosplay-Wettbewerb mitmachen – „und gewinnen“, sagt sie begeistert. An den Ständen der Verlagen bildeten sich schon kurz nach der Eröffnung Besuchertrauben. „Die Messe wird super und wir erwarten auch mehr Andrang als in den Jahren zuvor“, sagt Katharina Oppitz am Stand des Buchvertriebs MVB. Meine Kollegin Nicole Eyberger hat sich unter die Besucher gemischt und Stimmungen und Stimmen notiert.

Während die Besucherinnen und Besucher durch die Hallen schlenderten und dabei auch Autorinnen und Autoren trafen, wurde die Zeit für einen Höhepunkt am Nachmittag immer kürzer. Kurz vor 17 Uhr stand dann fest: Der Lyriker und Theatermacher Dinçer Güçyeter hat den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse in der Belletristik-Sparte gewonnen. LVZ-Literaturexpertin Janina Fleischer weiß, warum die Wahl so ausgegangen ist und wer noch mit einem Preis geehrt wurde.

Und dann gab‘s noch ein Verkehrsproblem. Der Besuch des österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen auf der Buchmesse hat in der Leipziger Innenstadt zum Verkehrsstillstand geführt. Und das gleich zwei Mal: am Vormittag und am Nachmittag.

Vielleicht fahren Sie morgen auch auf die Messe oder suchen sich eine von rund 3000 Veranstaltungen bis Sonntag aus. Drei Tipps finden Sie unten in den Empfehlungen für den Freitag.

Die ersten Besucher strömen in die Hallen der Leipziger Buchmesse. Nach drei Jahren Zwangspause findet die sie vom 27. bis 30. April wieder statt. Auf dem Frühjahrstreffen der Buchbranche präsentieren rund 2000 Aussteller aus 40 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Als Buchmesse-Gastland präsentiert sich Österreich. © Quelle: dpa





Deutschlandticket ausschließlich in digitaler Form erwerben. Das kritisierte am Donnerstag unter anderem der Fahrgastverband Pro Bahn. In Leipzig ist das Ticket dagegen auch analog erhältlich – In einigen mitteldeutschen Regionen lässt sich daserwerben. Das kritisierte am Donnerstag unter anderem der Fahrgastverband Pro Bahn. In Leipzig ist das Ticket dagegen auch analog erhältlich – dabei müssen Kundinnen und Kunden jedoch mit langen Wartezeiten rechnen.

Autofahrer ihren CO2-Fußabdruck durch das Pflanzen von Bäumen verbessern können. Jetzt hat der Club Autofahren und gleichzeitig etwas für die Umwelt tun- das geht. Der Automobilclub Mobil in Deutschland hat ein Projekt ins Leben gerufen, bei demverbessern können. Jetzt hat der Club Politiker in Sachsen zum Mitmachen aufgerufen.

der Kohleausstieg 2030 in der Lausitz als deutlich zu spät bezeichnet. Den Berechnungen zufolge würde ein Ende der Rohstoffverbrennung zu diesem Zeitraum nicht mehr ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung einzuhalten. In einer neuen Studie der Universität Flensburg wirdals deutlich zu spät bezeichnet. Den Berechnungen zufolge würde ein Ende der Rohstoffverbrennung zu diesem Zeitraum nicht mehr ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung einzuhalten. Hier lesen Sie die Hintergründe.

Buchmesse, Buchmesse, Buchmesse: Leipzig steht ganz im Zeichen des geschriebenen Wortes. Die Auswahl an Lesungen wirkt schier unüberschaubar. 3000 Veranstaltungen sind allein in der Datenbank des Festivals „Leipzig“ liest zu finden. Ich habe die Termine durchforstet, habe sie durch 1000 geteilt und übrig geblieben sind diese drei Lesungen. Vielleicht wären Sie selbst nicht darauf gekommen, besuchenswert sind sie allemal.

Deutschland, Anfang der siebziger Jahre: ein Land voller Angst vor allem Fremden. Der einzige Italiener an der Schule wirkt wie ein außerirdisches Wesen. In den Achtzigern sind es die Türken, die zum ersten Mal die Tische vor die Wirtschaft stellen. Während die Wetterauer den ersten Döner im Landkreis als Widerstandsnahrung feiern, erobert der lange verschwundene Hitler den öffentlichen Raum in Funk und Fernsehen. In den Neunzigern träumt der Erzähler seinen großen Traum vom Wetterauer Land, verschwindet allerdings erst mal mit seiner Cousine unter einer Bettdecke am Ostrand der neuen Republik. Andreas Maier erzählt in „Die Heimat“ von Westdeutschland zwischen Weltkrieg, Mauerfall und Jahrtausendwende. Apothekenmuseum , Thomaskirchhof 12, 18.30 Uhr

Für die juristische Aufarbeitung der NS-Verbrechen hat Jan Sehn in Polen ähnlich hohe Bedeutung wie Fritz Bauer in der Bundesrepublik Deutschland. Er war kein KZ-Häftling, kein Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, sondern hatte während des Krieges eine bescheidene Stellung in einem Gastwirteverband inne. Und doch war der deutschstämmige Sehn nach 1945 eine treibende Kraft für die juristische Ahndung der deutschen Verbrechen in Polen. Filip Gańczak: Jan Sehn und die Ahndung der Verbrechen von Auschwitz. Ariowitsch-Haus , Hinrichsenstraße 14, 20 Uhr

Lesen, trinken, tanzen, Eichborn-Abend in der Distillery: Mit dabei sind Caroline Schmitt, Felix Bork, Max Kerting, Mascha Vassena, Lioba Werrelmann, Matthias Garff und Dominik Eulberg. Kurt-Eisner-Straße 108, 20 Uhr bis 3 Uhr, Eintritt ist frei; kein Einlass mehr, wenn Kapazität erreicht ist.

