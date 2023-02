Das war der Donnerstag in Leipzig: Ungarn sucht Linksextreme in Leipzig

Linksextremisten haben am Rande von Neonazi-Aufmärschen in Budapest mehrere Menschen brutal attackiert. Die ungarische Polizei sucht nach zwei Verdächtigen aus Leipzig. Es gibt auch Verbindungen zum Fall Lina E.

jedes Jahr feiern Rechtsextreme aus ganz Europa in Ungarn die deutsche Wehrmacht, die Waffen-SS und ihre Kollaborateure – mit Aufmärschen und Hitlergrüßen. Anlass ist ein 1945 gescheiterter Versuch von Hitlers Armee, aus dem von russischen Soldaten umstellten Budapest auszubrechen. „Tag der Ehre“, so nennen die Neonazis das. Es ist für sie auch ein wichtiges Vernetzungstreffen.

Regelmäßig reisen dazu auch Gegendemonstranten in die ungarische Hauptstadt Budapest. Dieses Jahr hat es dabei mehrere brutale Übergriffe gegeben – auf Menschen, die beim „Tag der Ehre“ dabei waren oder von denen die Angreifer das zumindest annahmen. Vier der mutmaßlichen Täterinnen und Täter hat die Budapester Polizei festgenommen, drei davon sitzen noch in Haft, darunter ein Mann aus Berlin. Ihm droht bei einer Verurteilung in Ungarn eine mehrjährige Gefängnisstrafe. So wie er kommen noch weitere Verdächtige aus Deutschland. Zwei von ihnen sucht die Budapester Polizei öffentlich – beide leben in Leipzig, hat meine Kollegin Denise Peikert herausgefunden.

Der mutmaßliche Täter aus Berlin soll zur Gruppe um Lina E. gehören. Die Attacke in Budapest ähnelt denen, die auch Lina E. und ihren Mitstreitern vorgeworfen werden. E. muss sich derzeit vor dem Oberlandesgericht Dresden verantworten. Und tatsächlich gibt es nach LVZ-Informationen eine Verbindung: Einer der in Ungarn Festgenommenen ist der 29 Jahre alte Tobias E. . Er soll im Dezember 2019 bei einem Angriff auf einen rechtsextremen Kneipenwirt in Eisenach dabei gewesen sein.

Was Lina E. und ihrer Gruppe vorgeworfen wird, hat die LVZ in einem fünfteiligen Podcast aufgearbeitet. Gerade sind die letzten beiden Folgen erschienen. Dabei steht Johannes D. im Mittelpunkt, der sich Polizei und Justiz inzwischen als Kronzeuge zur Verfügung stellt. Zum Abschluss geht es um die Frage: Ist Gewalt ein legitimes Mittel gegen Neonazis?

Kostenlos ins Museum – das plant Leipzig ab 2024. Allerdings nur für die Dauerausstellungen der Häuser. Museumsleitungen und Stadt wollen jüngeres Publikum und Familien anlocken. Das Grassi-Museum für Angewandte Kunst gehört dazu und lockt nicht nur mit dem interaktiven Raum „Sinneslandschaften. © Quelle: Foto: Felix Bielmeier

Eine Frau hat Anspruch auf gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit, wenn der Arbeitgeber männlichen Kollegen aufgrund des Geschlechts ein höheres Entgelt zahlt. Bundesarbeitsgericht Erfurt Urteil zur Bezahlung von Frauen und Männern. Der aktuelle Fall spielt in Dresden.

Regionalligist 1. FC Lok Leipzig will weiteren Boden zur Tabellenspitze gut machen und vorlegen. Zu Gast im Bruno-Plache-Stadion ist der Greifswalder FC. Die Partie wird um 19 Uhr angepfiffen.

Im Anker steht der Liedermacher Gerhard Gundermann im Mittelpunkt. Sängerinnen und Sänger aus ganz Europa interpretieren die Songs des ehemals singenden Baggerfahrers aus der Lausitz. Los geht‘s um 20 Uhr.

Tanzen im Täubchenthal: Der Titel „Just can‘t get enough“ lässt es schon es schon erahnen, es geht um Depeche Mode und um die 1980er Jahre. DJ Martin und DJane Sheatle legen auf und feiern die Synthie-Pop-Band aus England sowie die coolsten Hits dieses Jahrzehnts. Um 22 Uhr drehen sich erstmals an diesem Abend die Plattenteller.

