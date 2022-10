Das war der Donnerstag: Millionen-Wohnprojekt in Leipzig nimmt Form an

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

nicht weniger als 334 Wohnungen können nun am Bayerischen Bahnhof in Leipzig errichtet werden. Am Ende werden zu beiden Seiten der City-Tunnel-Trasse ein acht Hektar großer Park, etwa 1800 Wohnungen, Schulen für mehr als 2000 Kinder, Sporthallen, Kitas, Läden und an die 150.000 Quadratmeter Gewerbeflächen stehen. Das drittgrößte Wohnungsbauvorhaben in der Messestadt kann jetzt richtig starten.

Seit 2011 wurden Pläne für eine 36 Hektar große Brache ­südlich vom Bayerischen Bahnhof geschmiedet. Allein rund 1500 neue Wohnungen auf dem früheren Bahn-Gelände plant die Vonovia-Tochter Buwog. Mindestens 30 Prozent davon sollen geförderte Sozialwohnungen sein, so Unternehmenssprecher Michael Divé. „Für das erste Ensemble am Dösner Weg liegt uns nun die Baugenehmigung von der Stadt Leipzig vor“, bestätigte er auf LVZ-Anfrage. Östlich der City-Tunnel-Trasse – ziemlich genau dort, wo die Züge aus dem Tunnel heraus oder in ihn hineinfahren – könnten nun zeitnah schon mal 222 Wohnungen entstehen. Investitionssumme allein dafür: rund 80 Millionen Euro.

Bekanntlich geht es dabei um vier Häuser mit sieben Geschossen und ein Hochhaus mit elf Geschossen. Alle Dächer werden begrünt und mit Photovoltaik-Anlagen ausgestattet. Die Entwürfe kommen vom vielfach preisgekrönten Architekturbüro Tchoban Voss (Hamburg, Berlin, Dresden), die in Leipzig schon das InterCityHotel am Tröndlinring gestalten konnten. Mein Kollege Jens Rometsch hat sich das Mammut-Projekt genau erklären lassen und schildert, wie das neue Quartier aussehen soll.

Bild des Tages

Das Braunkehlchen ist Vogel des Jahres 2023. Sein Bestand geht immer mehr zurück, wie der Nabu sagt. Foto: Patrick Pleul © Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Hoffentlich ist sie nicht traurig, wenn ich gewinne.“ Tibor (8), der im Rollstuhl saß und nun gemeinsam mit seiner kleinen Schwester am 31.10. am "Lauf gegen den Krebs" teilnimmt.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Drum‘n‘Bass in all seinen Facetten wird in der Distillery gefeiert. Das Team von ToBassGo lässt Herzen und Hosenbeine vibrieren. Start ist um 23 Uhr in der Kurt-Eisner-Straße 91, wird in der Distillery gefeiert. Das Team von ToBassGo lässt Herzen und Hosenbeine vibrieren. Start ist um 23 Uhr in der Kurt-Eisner-Straße 91, Tickets gibt es im Internet

Nächster Verhandlungstag: Im Prozess gegen den ehemaligen MDR-Unterhaltungschef Udo Foht sind weitere Aussagen geplant. Der Beschuldigte gestand bereits die fragwürdigen Geldgeschäfte vor dem Landgericht.

Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Abend,

Ihr Reik Anton

Hören Sie auch

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Podcast „LVZ Unsere Story“

In der aktuellen Folge befassen sich LVZ-Redakteure mit den Hintergründen der Causa „Gil Ofarim“. Auch wenn der Prozessbeginn verschoben wurde, gibt es interessante Erkenntnisse.

Zum Schluss noch ein persönlicher Hinweis: Wir freuen uns sehr, dass Sie Teil einer großen Community geworden sind, die jeden Tag kostenlos unser Newsletter-Update aus Leipzig und Sachsen liest. Wenn Sie noch kein LVZ-Plus-Abonnent sind, haben wir nun ein besonderes Angebot für Sie: Sie können nun für 12 Monate auf LVZ.de lesen - statt für 89,99 Euro für nur 49,99 Euro.

Sie sparen also richtig viel. Und wir würden uns freuen, Sie auch auf der Webseite als treuen Leser oder treue Leserin zu begrüßen. Damit wir auch weiterhin einen umfangreichen Lokaljournalismus aus unserer Heimat anbieten können.