Das war der Donnerstag: Razzia bei Klimaaktivisten

60 Polizisten haben Wohnungen von drei Mitgliedern der „Letzten Generation“ durchsucht. In Leipzig waren sie in zwei Stadtteilen unterwegs. Weitere Durchsuchungen haben parallel in Berlin und Greifswald stattgefunden. Wie ein Sprecher des Landeskriminalamtes (LKA) erklärte, ermittele die Staatsanwaltschaft Dresden gegen eine 22-jährige Frau und zwei Männer im Alter von 22 und 29 Jahren.

die öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ sind seit Monaten ein Thema. Es laufen Ermittlungen gegen einige Mitglieder. So auch gegen diejenigen, die sich im Sommer in Dresden an die „Sixtinische Madonna“ geklebt hatten. In diesem Zusammenhang wurden am Donnerstag auch in Leipzig Wohnungen durchsucht - in Abwesenheit der Beschuldigten. Einer der beiden tatverdächtigen Männer befindet sich aktuell im Präventivgewahrsam der bayerischen Polizei. Die anderen sind auf freiem Fuß. Ziel der Maßnahmen, an denen 60 Beamtinnen und Beamte beteiligt waren, sei die Sicherung von Beweismitteln gewesen. Datenträger und andere Kommunikationsmittel wurden sichergestellt. Zudem soll Sekundenklebstoff gefunden worden sein, wie er beim Protest im Sommer verwendet wurde.

Wie die Dresdner Staatsanwaltschaft erklärte, werde ausschließlich zum Vorwurf einer gemeinschaftlichen Sachbeschädigung nach Paragraph 304 des Strafgesetzbuches ermittelt. Bei einem Schuldspruch könnten Geldbußen, aber auch Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren die Folge sein.

Derzeit erschließt sich mir der Sinn der Razzien noch nicht.“ Kerstin Köditz, sächsische Linken-Politikerin über die Razzia

In einer ersten Stellungnahme nach den Durchsuchungen zeigte sich eine Sprecherin der Umweltgruppe überrascht, dass die Wohnungen in Abwesenheit der Beschuldigten Maike Grunst, Jakob Beyer und Henning Jeschke durchsucht worden waren. Auch aus dem politischen Spektrum kam am Donnerstag teilweise Kopfschütteln über die Aktion der Ermittlungsbehörden. Wir haben den Ablauf und die ersten Stellungnahmen für Sie zusammengefasst.

Wir werden nicht aufhören, die überlebenswichtigen Fragen zu stellen.“ Carla Rochel, eine Sprecherin der Umweltgruppe "Letzte Generation"

Abschluss des LVZ-Glühweintests: Etwa 40 Stände auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt wurden von unserer Jury getestet. Sie erfahren, wo es den besten Glühwein gibt und was ihn ausmacht. Neben dem Jury-Urteil fließt auch unsere Online-Abstimmung in das Ergebnis ein.

Zeichen setzen: Auch Leipzig beteiligt sich an der Aktion „Orange Your City“ zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Das Riesenrad auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt soll orange leuchten. Am Kaufhaus Breuninger machen eine Installation und ein Infostand auf die hohe jährliche Opferzahl in Deutschland aufmerksam.

