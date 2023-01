Das war der Freitag: Der Ärger ums Sternchen

Doppelpunkt, Binnen-I, Sternchen oder Unterstrich - wenn‘s ums Gendern in Texten geht, scheiden sich zuweilen die Geister an den zahlreichen Möglichkeiten. Erst recht, wenn eine Schulnote davon abhängt. Der Dauer-Zwist in Sachsen zu diesem Thema ist wieder mal entbrannt. Lehrenden-Vertreter sowie Schülerinnen und Schüler sehen die Sache anders als das Kultusministerium.

um es gleich zu Beginn klar zu sagen: Der Freistaat Sachsen hat zur Frage nach dem korrekten Gendern in schulischen Texten eine klare Meinung. Doppelpunkt, Unterstrich, Gendersternchen – mit dem Kultusministerium nicht zu machen. An den Schulen hätten diese Sonderzeichen im Zusammenhang mit „gegenderter“ Sprache nichts zu suchen, sagte Kultusminister Christian Piwarz (CDU) im Sommer 2021. Stattdessen empfahl er die Verwendung von Paarformen – beispielsweise Schülerinnen und Schüler – oder geschlechtsneutrale Ausdrücke wie Lehrkräfte.

Daran hat sich bis heute nichts geändert: „Es gilt an Sachsens Schulen das amtliche Regelwerk für die deutsche Rechtschreibung“, teilt das Kultusministerium verbindlich mit. Man müsse auch an diejenigen denken, „die der deutschen Schriftsprache nicht so gut oder gar nicht mächtig sind“. Kurzum: „Das Erlernen der deutschen Rechtschreibung darf nicht erschwert oder beeinträchtigt werden.“ Das Ministerium liegt damit auf Linie der Kultusministerkonferenz, in der alle Bundesländer vertreten sind. „Die Amtliche Regelung der deutschen Rechtschreibung in der Fassung von 2006 ist die verbindliche Grundlage des Unterrichts an allen Schulen“, heißt es in einem Beschluss vom 3. März 2006. Für das Gendern hat sich das Gremium bisher nicht ausgesprochen.

Wir sind eine diversere Gesellschaft, und das drückt sich auch sprachlich aus.“ Uschi Kruse Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft

Die sächsische Landesvorsitzende der Bildungsgewerkschaft GEW, Uschi Kruse, ist da anderer Meinung. Sie empfiehlt den Lehrerinnen und Lehrern, gegenderte Sprache nicht als Fehler in Klassenarbeiten anzustreichen, wie sie dem Mitteldeutschen Rundfunk sagte: „Schülerinnen und Schüler können unseres Erachtens, wenn sie es denn für richtig halten, gendern. Aber keiner muss dazu gezwungen werden.“ Auch der Landesschülerrat unterstützt diese Meinung - Gendern in allen Varianten wäre demnach in Ordnung.

An den Universitäten wird ebenso diskutiert. Der Senat der Universität Leipzig hat vor knapp zwei Jahren die Empfehlung abgegeben, „in allen zentralen Dokumenten (...) sowie auf der Homepage und den Social Media-Kanälen – den Gender-Doppelpunkt für die Benennung aller Geschlechter zu verwenden, – alternativ auf die Verwendung geschlechtsneutraler Formulierungen zu achten“. Für den wissenschaftlichen Alltag in den Seminaren hat die Hochschule keine Vorgaben erlassen.

Und die allgemeine Stimmung der Bevölkerung? Eine Mehrheit der Deutschen lehnt laut Umfragen die gendergerechte Sprache ab. Mein Kollege Kai Kollenberg beleuchtet das vielschichtige Thema und zeigt die Ansichten der Beteiligten.

Prominentes Stühlerücken bei RB Leipzig: Florian Scholz, seit 2015 beim Verein und zuletzt Kaufmännischer Leiter Sport, zieht sich aus der ersten Reihe zurück und übernimmt in Kürze im Red-Bull-Konzern einen Posten als Berater. © Quelle: Imago/Christian Schroedter

Erst als Teil einer Troika, dann als Teil eines Duos lenkte Florian Scholz als Kaufmännischer Leiter Sport die Geschickte bei RB Leipzig mit. Nun ist Schluss. Der ehemalige Journalist folgt Oliver Mintzlaff zu Red Bull.

Sollte die Blockadehaltung mancher Wirtschaftsverbände anhalten, werden wir als Politik stärker eingreifen müssen.“ Henning Homann sächsischer SPD-Chef, zum Thema Löhne und Wochenarbeitszeiten

Lützerath in Leipzig: Proteste gegen die Lützerath-Abbaggerung werden am Samstag auch in Leipzig erwartet. Eine Demo mit dem Titel „Lützerath lebt, RWE stoppen“ ist angezeigt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz. Es wird mit etwa 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gerechnet.

Grill-Duft auf dem Markt: Das Ur-Krostitzer Wintergrillen geht in seine 13. Ausgabe. Nach zwei coronabedingten Home-Editions kann wieder auf dem Markt gefeiert – 100 Teams à zwei Personen grillen um die Wette Bratwürste, Steaks und ein alternatives Gericht und stehen außerdem im Wettbewerb um das schönste Kostüm. Beginn ist 14 Uhr, der Wettbewerb tobt von 15 bis 19 Uhr. Dazu gibt‘s ein Rahmenprogramm. Der Eintritt ist frei.

Winter-Rundgang durch die Spinnerei: Der Rundgang durch die Spinnerei-Galerien lockt jedes Mal viele Besucherinnen und Besucher in den Leipziger Westen. Weil die Stellplatzkapazitäten äußerst begrenzt sind, empfiehlt die Stadt öffentliche Verkehrsmittel für die Anfahrt zu nutzen. Die Veranstaltung findet von 11 bis 20 Uhr in der Spinnereistraße 7 statt.

