Das war der Freitag: Ein Jahr russischer Angriffskrieg auf die Ukraine

Wissen Sie noch, was Sie am 24.2.2022 gemacht haben? Die meisten von uns können diese Frage wohl mit „Ja“ beantworten, denn es war der Tag, an dem Russland den Krieg gegen die Ukraine begann. Seitdem herrscht Krieg in Europa, ein Ende ist derzeit nicht in Sicht. International - und auch in Leipzig - wurde heute den Opfern und den Geflüchteten gedacht.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

vor genau einem Jahr griff Russland die Ukraine an – was sich bis dahin niemand vorstellen konnte, geschah. Seitdem herrscht mitten in Europa wieder Krieg. Kiew ist von Leipzig knapp 1500 Kilometer entfernt, Dresden liegt noch näher – das ist nicht viel weiter weg als Rom. Es ist ein Krieg nebenan. Er betrifft uns irgendwie alle, schon weil er niemanden kalt lässt.

Seit dem 24.2.2022 wird auch in Deutschland wieder über Waffenlieferungen debattiert. Nur mit schweren Geschützen und modernen Waffensystemen kann sich die Ukraine wehren und seine staatliche Souveränität (hoffentlich) wahren. Das ist das eine. Das andere ist das menschliche Leid, von dem wir von den Geflüchteten erfahren. In Leipzig gibt es tausende Ukrainer, die hier Zuflucht suchen. Sie geben dem Grauen in ihrer Heimat ein Gesicht und lassen und erahnen, wie schlimm die Situation ist.

In einem Special haben wir zahlreiche Porträts gesammelt, die verschiedene Geschichten rund um den Krieg und seine Folgen erzählen. LVZ-Chefredakteurin Hannah Suppa hat außerdem einen Leitartikel verfasst, der die aktuelle Lage im Herzen Europas treffend beschreibt. Von der jahrelangen Naivität der (meisten) Politiker, was den Umgang mit Putins Russland betrifft, bis hin zu den Folgen für Deutschlands Energiesektor, der in kurzer Zeit auf eine neue Basis gestellt werden musste. Jeder von uns erinnert sich nur zu gut an die enormen Preissteigerungen bei Gas oder Strom.

In Leipzig wurde heute an den Kriegsbeginn und an die Opfer gedacht. Am Neuen Rathaus wurde unter anderem die ukrainische Flagge gehisst. Zwei Kinder, die mit ihrer Mutter aus Kiew geflüchtet sind, zogen sie nach oben. Das eine Kind heißt Varvara. Meine Kollegin, Kerstin Decker, war dabei und hat die ergreifenden Worte der Zehnjährigen gehört. Und während dieser Newsletter entsteht, werden der Rathausturm und das Völkerschlachtdenkmal in den Ukraine-Farben erleuchten. Ein

Bild des Tages

Varvara (10) ist mit Mutter und Bruder im vergangenen Jahr aus Kiew geflüchtet. Sie sprach beim Gedenkakt zum Jahrestag des Kriegsbeginns vorm Neuen Rathaus. © Quelle: Christian Modla

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Ich erinnere mich noch an die Angst, die wir im Schutzkeller hatten. Ich warte auf Frieden in der Ukraine.“ Varvara Kinebas die Zehnjährige musste mit ihrer Familie aus Kiew nach Leipzig fliehen

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Treffen der Pokalsieger: Der amtierende DFB-Pokalsieger RB Leipzig empfängt in der heimischen Red Bull Arena um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt. Das Team aus Hessen gewann in der vergangenen Saison die Europa League.

Swiss im Täubchenthal: Nach 14 Jahren hat Swiss wieder ein Solo-Rap-Album gemacht. Der Hamburger mit den Schweizer Wurzeln geht anlässlich dessen auf Tour, am Samstag ist er im Täuchenthal. Beginn 20 Uhr, Karten für 34,55 Euro unter 0800 2181 050 oder Nach 14 Jahren hat Swiss wieder ein Solo-Rap-Album gemacht. Der Hamburger mit den Schweizer Wurzeln geht anlässlich dessen auf Tour, am Samstag ist er im Täuchenthal. Beginn 20 Uhr, Karten für 34,55 Euro unter 0800 2181 050 oder www.ticketgalerie.de

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

Abonnieren Sie auch

Heiterblick

Alle zwei Wochen berichtet Reporter Josa Mania-Schlegel über Themen, die die Stadt bewegen - und ihn selber.

Hier abonnieren