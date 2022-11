Leipzig hat sich vorgenommen, dass ab 2030 keine Obdachlosen mehr auf der Straße übernachten müssen. An der Westseite des Hauptbahnhofes sollen Absperrgitter jetzt verhindern, dass sich Obdachlose dort aufhalten - die richtige Strategie?

Das war der Freitag in Leipzig: Obdachlose werden am Hauptbahnhof ausgesperrt

Der Stadtrat hat ein Paket an Maßnahmen beschlossen, damit Menschen nicht auf der Straße leben müssen. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 die Obdachlosigkeit in Leipzig zu überwinden. So hat die Leipziger Volkszeitung vor einer Woche berichtet.

Auf der Westseite des Leipziger Hauptbahnhofs ist der überdachte Teil nun durch Gitter abgesperrt, damit Obdachlose sich dort nicht aufhalten können. Ist das Teil der Strategie, die Obdachlosigkeit in der Stadt zu beenden? Natürlich nicht. Aber es wirkt auf Leipzigerinnen und Leipziger, die wissen, dass dort in der Vergangenheit Menschen Schutz vor Regen und Kälte gesucht haben, wie eine radikale Ausgrenzung von Schutzsuchenden.

Andererseits: Lässt man sein Gartentor geöffnet, wenn einem regelmäßig Fremde in die Rosenhecke pinkeln?

Es gab und gibt immer wieder Kritik, dass sich vor dem Hauptbahnhof Menschen bettelnd und nicht selten stark alkoholisiert an Passanten wenden, Fußwege belagern oder auch Dreck hinterlassen. Das ist wohl jetzt auch der Grund, warum die Gitter aufgestellt wurden.

Weil immer mehr Menschen hier in die Nischen uriniert haben, waren wir dazu gezwungen. Thomas Oehme, Centermanager der Promenaden im Hauptbahnhof

In der Vergangenheit habe es dort oft unschöne Hinterlassenschaften gegeben, die das Reinigungspersonal stark herausforderten. „Hinzu kommt, dass wichtige technische Anlagen wie Lüftungs- und Wartungsschächte durch den hohen Grad an Verschmutzung in Mitleidenschaft gezogen werden“, wie der Centermanager im Beitrag von Stadtreporter Mark Daniel weiter zitiert.

Die gute Nachricht zu dieser Geschichte: Eine zusätzliche Notschlafstelle in der Nähe des Bahnhofs solle nach derzeitiger Planung Ende 2024 in Betrieb gehen. Das sind die Schritte, die eine Strategie braucht, mit der die Stadt das Ziel verfolgt, die Obdachlosen von den Straßen zu holen.

Wir haben hier eine eigene Geschichte, eine wertvolle Geschichte. Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke

Leipzigs Museum der bildenden Künste belebt die Fotografie mit Ankäufen, Ausstellungen und einer neuen Stelle. Am Freitag wurde der neue Schwerpunkt vorgestellt.

