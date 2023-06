Das war der Freitag in Leipzig: Sachsens Polizei jagt Betrüger mit KI

Die Leipziger SPD trifft sich zu ihrem Stadtparteitag. Dabei wollen die Sozialdemokraten ihre neue Führungsmannschaft wählen. In der Doppelspitze mit Holger Mann stand bisher Irena Rudolph-Kokot in erster Reihe. Sie tritt nicht wieder an und bemüht sich stattdessen um ein Mandat für den Landtag. Zur Abstimmung stellt sich dafür Stadträtin Christina März.

Mit Musik geht das Leipziger Weinfest auf dem Markt ins erste Wochenende. Am Nachmittag spielen von 14 bis 17 Uhr das Duo Jeneeny und Friends, am Abend The Chili Groove Mafia, dosiert mit mehreren Pausen. Wegen der Vielzahl der Winzer fällt das Weinfest dieses Jahr größer aus und ein Teil des Areals reicht bis in die Petersstraße. Geöffnet ist von 12 bis 23 Uhr.