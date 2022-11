Das war der Freitag in Leipzig: Schaut das Ordnungsamt weg?

Das Ordnungsamt in Leipzig geht gegen Parksünder in der Stadt offenbar mit zweierlei Maß vor. Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtet von Straßen, wo gezielt weggeschaut werde. Hintergrund soll die angespannte Parksituation sein. Das ist „grundsätzlich rechtswidrig“, sagt der Leipziger Verkehrsrechtsanwalt Simon Schuster.

ein Leipziger Politeur (männliche Form der Politesse) wird von seinem Vorgesetzten angezählt: Er habe in einer Straße Strafzettel verteilt, in der eigentlich weggeschaut werden soll. Wie kann das sein? Aus Dutzenden Schreiben, Protokollen und E-Mails des Leipziger Ordnungsamts, die LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel ausgewertet hat, geht hervor: Die Behörde kontrolliert offenbar in einigen Straßen dieser Stadt gezielt keine Falschparker. Warum?

Die Stadt erklärt, es gebe „keine Festlegungen zum planmäßigen Unterlassen von Ordnungswidrigkeitenanzeigen in bestimmten Gebieten“. Allerdings würden Behörden immer im „Ermessen“ entscheiden, „ob und auf welche Weise sie tätig werden“.

„Diese Praxis ist grundsätzlich rechtswidrig.“ Verkehrsanwalt Simon Schuster zum Vorgehen des Ordnungsamtes.

Der ehemaliger Mitarbeiter des Ordnungsamtes berichtet da andere Erlebnisse. „Da nicht“, hätten ihm Kollegen gesagt, als er neu im Job war. Sie wollten ihn davon abhalten, in bestimmten Straßen die Parksituation zu überprüfen. Mit Ermessensausübung hat das nichts zu tun. Sie fand gar nicht erst statt. Hintergrund ist offenbar die angespannte Parkplatzsituation in der Stadt. Und: Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes bekamen offenbar in einer Dienstberatung auch Anweisungen, was sie auf Bürgernachfragen keineswegs sagen durften. Lesen Sie hier alle Hintergründe.

„Leipzig steht fest an der Seite der Ukraine, die im Februar dieses Jahres von Russland angegriffen wurde. Ebenso fest steht Leipzig an der Seite der USA, die Amerikaner sind seit Jahrzehnten ein zuverlässiger Verbündeter.“ Burkhardt Jung Oberbürgermeister Leipzig vor der Demonstration von Rechtsextremen unter dem Motto: "Ami go home" am Sonnabend.

Von Mittag an ist mit Behinderungen in der Leipziger City zu rechnen. Das rechtsextreme Compact Magazin und andere Netzwerke aus dem rechten Spektrum mobilisieren seit Wochen für eine Versammlung in der Messestadt. Parallel dazu wurden rund um den Simsonplatz mindestens sechs Gegendemonstrationen angezeigt. Der Weihnachtsmann kommt nach Leipzig: Mit der Dampflok erreicht er gegen 11 Uhr auf Gleis sechs den Hauptbahnhof, dann geht‘s weiter mit der Kutsche zum Markt. Dort hält er um 16 Uhr seine erste Weihnachts-Sprechstunde. Solist Nikolaj Szeps-Znaider und das Gewandhausorchester unter der Leitung von Franz Welser-Möst spielen das Violinkonzert von Jean Sibelius für die Stiftung „Leipzig hilft Kindern“. Nach der Pause ist von Antonín Dvorák die fünfte Sinfonie zu hören. Der komplette Erlös des Abends im Gewandhaus geht an die Stiftung. Beginn ist um 20 Uhr.

