Das war der Freitag in Leipzig - Sommer am Wochenende, aber es ist zu warm

Klar, das Bachfest dominiert an diesem Wochenende das Kulturangebot in Leipzig. Fans des einstigen Thomaskantors haben die Qual der Wahl. Für alle, die sich nicht festlegen mögen, ist am Sonnabend der Markt eine gute Adresse. Ohne Eintritt kommen Werke von Bach in ungewohnter Weise auf die Bühne. Um 19.30 Uhr stehen „Son of a Bach“ und interpretieren den Altmeister als Rockvariante. Die WDR-Bigband folgt um 21.15 Uhr mit den jazzigen Goldberg-Variationen.