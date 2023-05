Das war der Freitag in Leipzig: Zoobesucher rätseln - wo ist Löwenpfleger Jörg Gräser?

RB Leipzig will endlich in München beim FC Bayern gewinnen. Der Dank aus Dortmund wäre gewiss, weil die Entscheidung um die Deutsche Meisterschaft um eine Woche vertagt würde. Ganz nebenbei würden sich die Sachsen mit einem Erfolg für die Champions League qualifizieren. Anstoß ist um 18.30 Uhr.

Das Veilchen von Montmartre sorgt in der Musikalischen Komödie für gute Laune. Die Operette von Emmerrich Kálmán feierte 1930 in Wien seine Premiere und hat bis heute nichts von seinem Schwung verloren. Der Dreiakter wird derzeit weltweit einzigartig nur in Leipzig gezeigt und erzählt die Geschichte eines mittellosen Künstlertrios auf dem Weg zum Erfolg. Los geht‘s um 19 Uhr.

Die Zeit wird knapp für einen Besuch in der Distillery. Am 29. Mai schließt der Techno-Club in der Leipziger Südvorstadt an seinem angestammten Ort in der Kurt-Eisner-Straße 91. Danach heißt es: Umzug. Am Sonnabend startet um 22.30 Uhr Tobassgo, mit mehreren DJs wie Gourski oder Judokay.