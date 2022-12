Das war der Mittwoch: Groß-Razzia gegen Reichsbürger

Sie sollen nicht weniger als den Umsturz des politischen Systems in Deutschland geplant haben. In einer bundesweiten Razzia sind insgesamt 25 Personen festgenommen worden, die der sogenannten „Reichsbürger“-Bewegung bzw. der Qanon-Bewegung angehören sollen. Unter ihnen sind auch Richterinnen, Ex-Soldaten und ehemalige Polizisten.

bei einem der größten Polizeieinsätze gegen Extremisten in Deutschland sind 25 Menschen aus der Reichsbürgerszene festgenommen worden. Der Vorwurf der Bundesanwaltschaft: Bildung einer „terroristischen Vereinigung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland zu überwinden und durch eine eigene, bereits in Grundzügen ausgearbeitete Staatsform zu ersetzen“.

Als „Rädelsführer“ wird Heinrich XIII. Prinz Reuß geführt. Laut Bundesanwaltschaft galt er in „der Vereinigung als zukünftiges Staatsoberhaupt“. Der 71-Jährige wurde, wie 24 mutmaßliche Mitstreiter festgenommen, allerdings nicht in Thüringen, sondern an seinem Wohnsitz in Frankfurt am Main. Doch auch im Freistaat ist der Beschuldigte bekannt. Innenminister Georg Maier (SPD) sieht ihn als Teil eines Thüringer „Reichsbürger“-Netzwerkes. „Das kann man schon so sagen, dass er hier eine Rolle spielt“, sagt der Minister.

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft wollten die einerseits zur Reichsbürgerszene zählenden Mitglieder die staatliche Ordnung in Deutschland stürzen und durch eine eigene ersetzen. Diese Staatsform sei schon in Grundzügen ausgearbeitet gewesen. Den Beschuldigten sei bewusst gewesen, dass ihr Vorhaben nur durch den Einsatz militärischer Mittel und Gewalt verwirklicht werden kann und dass dabei auch Menschen sterben würden.

Die vom Generalbundesanwalt formulierten Vorhaltungen zeigen, dass wir die Reichsbürgerszene sehr ernst nehmen müssen, weil eine nicht zu unterschätzende Gefahr von ihr ausgeht. Stephan Kramer Thüringens Verfassungsschutzpräsident

Wie die Ermittler weiter erklärten, seien die Mitglieder der Terrorgruppe auch Anhänger der rechtsextremen Qanon-Verschwörungserzählung. Diese behauptet, die Welt sei von einer kleinen Gruppe Politiker und jüdischer Industrieller bedroht, die im Verborgenen einen sogenannten „Deep State“ („tiefer Staat“) als Diktatur errichten wollten. Im Januar 2021 hatten „Qanon“-Anhänger das Kapitol in Washington D.C. (USA) gestürmt. Infolge dessen warnten Experten, dass die weltweite Vernetzung der Anhänger auch in Europa terroristische Anschläge zur Folge haben könnte.

Neben Heinrich XIII. Prinz Reuß wurde auch die ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann festgenommen. Sie ist Richterin in Berlin. Die Berliner Senatsverwaltung hatte vergeblich versucht, sie wegen Ihrer AfD-Vergangenheit aus dem Richteramt zu entfernen. Ihre Rolle nach dem Umsturz: Justizministerin. Die AfD distanzierte sich im Tagesverlauf zwar von Umsturzplänen, ließ aber offen, ob Malsack-Winkelmann aus der Partei ausgeschlossen wird.

Gleich mehrere der festgenommenen Reichsbürger waren nach übereinstimmenden Medienberichten Teil der Kommando Spezialkräfte (KSK). Die militärische Spezialeinheit der Bundeswehr hat unter anderem Terrorismusbekämpfung als Aufgabe. Auch Ex-Polizisten sind unter den Verdächtigen.

Heinrich XIII. Prinz Reuß (M.) wird bei der Groß-Razzia gegen sogenannte Reichsbürger festgenommen. Foto: Boris Roessler/dpa © Quelle: Boris Roessler/dpa

