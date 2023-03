Dieser Geruch ist nicht zu überriechen. Bei einem Spaziergang im Auwald dringt eine Knoblauchfahne in die Nase. Mit dem Frühling beginnt die Bärlauch-Saison – auch in Leipzig. Dieses Wildkraut ist ein richtiges Superfood.

Das war der Mittwoch in Leipzig: Der Bärlauch hat die Stadt erobert

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

mal ehrlich, bei Bärlauch gibt es doch nur zwei Fraktionen: die eine liebt die Pflanzenblätter und die andere nimmt schon bei den ersten Geruchsbrisen Reißaus. Ich gebe es zu, ich gehöre zur Gruppe eins. Gut, auf die heftige Knoblauchfahne im Auwald kann ich eigentlich gern verzichten. Auf der anderen Seite ist es das klare Signal: Der Winter zieht sich zurück, jetzt wird es wieder wärmer und die Tage länger.

Und in der Küche lässt sich der Bärlauch vielfältig einsetzen. Dauerbrenner sind ganz klar: Pesto und Kräuterbutter für den ersten Grillabend der Saison. Aber ein leckerer Kartoffel-Bärlauchstampf zu gedünstetem Fischfilet (ich empfehle Saibling oder Kabeljau) oder gehackter Bärlauch auf pürierter Erbsensuppe sind jedes Jahr ein Gedicht. Und außerdem ist die Pflanze gesund, enthält jede Menge Vitamin C und Mineralstoffe wie Magnesium, Eisen und Kalium. Ein wahres Superfood. Wie immer gilt: Vor dem Verzehr gut waschen, im Wald leben Tiere und einen Fuchsbandwurm möchte sich niemand einfangen.

Bei der Ernte in Leipzig, gibt es einige Dinge zu beachten. Meine Kollegin Anny Adler hat einen Überblick zusammengestellt. Wie viel dürfen Sie pflücken? Mit welcher giftigen Pflanze lässt sich Bärlauch leicht verwechseln? Wie stelle ich leckeres Pesto her? Hier finden Sie die Antworten.

Und dann ist da noch die Sache mit den Bärlauch-Dieben. In den vergangenen Wochen schnappte die Polizei immer wieder Gruppen, die säckeweise Bärlauch im Wald sammelten und teilweise die gesamten Pflanzen aus den Böden rissen. Was steckt dahinter? Die Reporter Kerstin Decker und Andreas Tappert haben nachgefagt.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, dann gehen Sie in den nächsten Tagen doch in den Auwald und pflücken sich ein Handsträußchen. Jetzt schmeckt der Bärlauch am besten.

Bild des Tages

Bei Bauarbeiten in Dresden ist es am Mittwochnachmittag zu einem Brand an einer Gasleitung gekommen. Daraufhin habe es mehrere Explosionen gegeben, teilte die Feuerwehr mit. © Quelle: Roland Halkasch

Am Mittwochnachmittag hat in Dresden eine Gasleitung Feuer gefangen. Im Bereich der Waltherstraße und Schäferstraße kam es immer wieder zu Explosionen. Auch ein Bagger stand in Flammen. Hier sind die Hintergründe.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Was wird aus dem Matthäikirchhof? Es ist der Gründungsort der Stadt Leipzig? Noch vor der Sommerpause soll ein internationaler Architekturwettbewerb zur Zukunft des Areals starten. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei Es ist der Gründungsort der Stadt Leipzig? Noch vor der Sommerpause soll ein internationaler Architekturwettbewerb zur Zukunft des Areals starten. Die Bürgerinnen und Bürger erhalten dabei ungewöhnlich viel Mitsprache.

Nordsachsen: In diesen Gymnasien und Oberschulen gab es für 2023/24 die meisten Anmeldungen. Etwa 1500 Grundschulkinder werden im September auf gab es für 2023/24 die meisten Anmeldungen. Etwa 1500 Grundschulkinder werden im September auf die weiterführenden Schulen wechseln.

Lessingstraße bis November 2024 gesperrt: Am 3. April rücken die Bagger in der Leipziger Westvorstadt an. Dann startet der Am 3. April rücken die Bagger in der Leipziger Westvorstadt an. Dann startet der Bau der neuen Poniatowskibrücke über den Elstermühlgraben . Die Arbeiten samt Verkehrsumleitungen werden gut anderthalb Jahre dauern.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

In Leipzig bleiben Busse und Bahnen am Donnerstag in den Depots. Die Mitarbeiter der LVB streiken. Auch weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes sind betroffen. am Donnerstag in den Depots. Die Mitarbeiter der LVB streiken. Auch weitere Bereiche des öffentlichen Dienstes sind betroffen. Auch Kitas und Horte sind oftmals geschlossen. Hier ist der Überblick.

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig wollen ihre Erfolgsserie ausbauen und spielen ab 19.05 Uhr beim HC Erlangen. Den Spielbericht finden Sie kurz nach dem Abpfiff wollen ihre Erfolgsserie ausbauen und spielen ab 19.05 Uhr beim HC Erlangen. Den Spielbericht finden Sie kurz nach dem Abpfiff bei LVZ.de

Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend,

Ihr

Matthias Roth

Newschef

Frische Luft

Der Frühling kommt und ab Sonntag bleibt es wieder länger hell. Tipps zu Ausflügen, Radtouren und Restaurants finden Sie immer donnerstags in unserem Newsletter.

Hier abonnieren