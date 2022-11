Das war der Mittwoch in Leipzig: Fußballvereine sollen Polizeieinsätze bezahlen

Faschingsauftakt: Das passiert in Döbelner Region am 11.11. um 11.11 Uhr

Am 11.11. müssen die Bürgermeister wieder die Rathausschlüssel und Gemeindekassen rausrücken. Was am Freitag um 11.11 Uhr in der Region Döbeln dabei für die Öffentlichkeit über die Bühne geht.