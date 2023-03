Das war der Mittwoch in Leipzig: Warum sind gerade so viele Menschen krank?

wie geht es Ihnen? Das ist keine gut gemeinte Floskel. Hustende und niesende Menschen, rappelvolle Wartezimmer, Ärzte und Pflegekräfte im Dauerstress: Sachsen wird derzeit von einer nicht enden wollenden Infektwelle durchgeschüttelt; auch in Leipzig kommen die Praxen kaum zum Durchatmen. Besonders betroffen sind Haus- und Kinderärzte. Was ist der Grund und warum gerade jetzt? LVZ-Medizinexperte Björn Meine hat nachgefragt.

„Es gibt viele Patienten, die öfter kommen, weil sie sich schon wieder das Nächste eingefangen haben“, erklärt der Allgemein- und Notfallmediziner, Christian Brust. Auch Corona diagnostiziert er wieder etwas häufiger, nachdem das Virus im Januar fast verschwunden gewesen sei. Influenza- oder RSV-Infektionen kommen dem Arzt derzeit eher selten unter, stattdessen gebe es öfter auch mal eine bakterielle Mandelentzündung, die mit einem Antibiotikum behandelt werden müsse. „Es sind viele Keime, die zurzeit kursieren“, stellt Christian Brust fest.

Sein Kollege Erik Bodendieck aus Wurzen hingegen sieht in den vollen Praxen „die erwartete Folge nach einer langen Schutzphase“ in der Corona-Pandemie.

Reporter Björn Meine hat sich auch in einer Kinderarztpraxis umgehört. Dort erscheinen die kleinen Patienten bis zu sechs Mal im Quartal. Dennoch wurde die Sprechzeit zurückgefahren. Lesen Sie hier warum.

Winfried Glatzeder und Angelika Domröse in "Die Legende von Paul und Paula". Vor 50 Jahren, am 29. März 1973, kam der Film in die DDR-Kinos. Drei Millionen Menschen sahen damals, wie sich Paula und Paul begegnen und versuchen, gegen alle Widerstände ihr persönliches Glück zu finden. Ihre „Legende“ traf einen Nerv, weil sie sich so verspielt und mit viel Fantasie an den Verhältnissen rieb. © Quelle: Archiv

Der Film wird bis heute kultisch verehrt – auch von der Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Lars Grote weiß warum das so ist.

Nach dem Polizei-Einsatz am Dienstag in Colditz wurden die Durchsuchungen am Mittwoch fortgesetzt. Im Ortsteil Hohnbach lösten die Zollfahnder eine Marihuana-Plantage auf. Was sie sonst noch fanden, weiß Reporter Haig Latchinian.

Die deutsche Spitzengastronomie schaut gespannt auf den 4. April: In Karlsruhe werden die Michelin-Sterne für 2023 verliehen. Aus Leipzig wollen Falco, Stadtpfeiffer und Frieda ihre Meriten verteidigen. Kommen weitere Restaurants dazu? Kerstin Decker weiß, wer sich in Lauerstellung befindet.

Leipzigs Glücksbaum: Seit 2016 konnten die Leipzigerinnen und Leipziger an einer imposanten Rosskastanie im Clara-Zetkin-Park, unweit der Sachsenbrücke, ihre Wünsche aufhängen. Doch inzwischen hängt am Baum kein Zettel mehr. Was ist mit den ganzen Wünschen passiert? Patricia Kiel hat nachgeforscht.

Der SC DHfK Leipzig spielt in der Handball-Bundesliga gegen den VfL Gummersbach. Anwurf ist um 19.05 Uhr in der Arena. Nach der Niederlage in Erlangen wollen die Gastgeber wieder an die Erfolge der Vorwochen anknüpfen. Einige Karten gibt es noch an der Tageskasse.

Bukahara bedeutet Musik zu leben. Seit zehn Jahren steht das Quartett schon gemeinsam auf der Bühne und um 20 Uhr spielt es im Haus Auensee. Die Besucher erwartet Folk-Pop mit nordafrikanischen Einflüssen und Singer-Songwriter.

