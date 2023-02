Das war der Montag: Ärger um Klima-Kleber und Weihnachtszirkus

Nichts ging mehr im Berufsverkehr am Morgen auf der B2 Richtung Leipzig. Mitglieder der „Letzten Generation“ hatten sich auf die Fahrbahn geklebt und sorgten so für einen langen Stau - entsprechend ärgerlich reagierten einige Verkehrsteilnehmer. Ebenfalls schlechte Stimmung herrscht in Sachen Weihnachtszirkus am Cottaweg. Der Interessent aus den Niederlanden ist abgesprungen.

der Start in die neue Woche verlangte den Autofahrerinnen und -fahrern am Morgen einige Nerven ab. Sechs radikale Klimaschützer der „Letzten Generation“ klebten sich auf die B2 im Norden Leipzigs. Ab 7.30 Uhr ging im Bereich Maximilianallee (B2) in Höhe der Theresienstraße nichts mehr. Der stadteinwärtige Verkehr wurde ab Essener Straße umgeleitet. Doch auch auf den Umfahrungen bildeten sich laut Polizei lange Staus. Stadtauswärts kamen die Autofahrer weiter voran. Nach etwa einer Stunde war die Blockade beendet und der Verkehr rollte wieder.

Geht es nach den Protestierenden, war diese Aktion im morgendlichen Berufsverkehr nicht die letzte. In nächster Zeit sollen weitere Blockaden folgen - nicht nur in Leipzig. „Wir tragen unseren Protest in alle Bereiche, die von der Klima-Katastrophe betroffen sind“, so Pia Osman, pädagogische Mitarbeiterin im Bildungsbereich, die auf der B2 dabei war. Demnächst könne es deswegen auch in ländlichen Regionen rund um Leipzig zu Straßenblockaden kommen. Denkbar sei, dass dann Aktionen in Kleinstädten wie Borna oder auf Landstraßen stattfinden.

Meinem Kollegen Andreas Tappert berichtet sie von Anfeindungen der Autofahrer. Außerdem erzählt die radikale Klimaschützerin auch, bei wem sie die Verantwortung für diese Aktion eigentlich sieht und welche Ergebnisse Bund, Länder und Kommunen liefern sollen.

Ärger gab es aber nicht nur auf der B 2, sondern auch am Cottaweg. Nein, nicht wegen RB Leipzig. Vielmehr wegen des traditionellen Weihnachtszirkus‘. Denn bis ins vergangene Jahr hinein lud der Zirkus Aeros zum bunt-fantasievollen Spektakel auf die Kleinmesse. Die Stadt verlängerte den Vertrag jedoch nicht, so dass nun ein neuer Betreiber des Weihnachtszirkus‘ gefunden werden muss. Als Favorit galt der niederländische Veranstalter Stardust International.

Doch nun folgte der Rückzieher. Stardust möchte „die Pläne für das Engagement in Leipzig aufgrund der kontroversen öffentlichen und politischen Diskussion nicht weiterverfolgen“, so die Begründung aus dem Marktamt. „Die Veranstalter sehen die Basis für einen erfolgreichen Start in Leipzig nicht mehr gegeben.“ So die offizielle Begründung. LVZ-Reporter Mark Daniel erfuhr von Stardust-Geschäftsführer Henk van der Meijden, dass es im Hintergrund Anfeindungen gegen die niederländischen Interessenten gegeben haben soll. Auch die Verantwortlichen des Zirkus‘ Aeros sollen dabei eine Rolle spielen, dementieren aber.

Grammy Award geht nach Sachsen: Als erster Musiker aus dem Freistaat hat der Dresdner DJ Purple Disco Machine alias Tino Piontek einen Grammy-Award erhalten. © Quelle: Chris Pizzello/AP

Wofür Piontek die bedeutendste Auszeichnung im Musikgeschäft erhielt, lesen Sie hier.

Jury zum Zukunftszentrum besucht Leipzig: Nach der Verschiebung des Termins ist es nun so weit. Die Jury für das Zukunftszentrum „Deutsche Einheit und Europäische Transformation“ besucht die Messestadt. Leipzig bewirbt sich gemeinsam mit Plauen für das Zentrum.

Nobelpreisträger Svante Pääbo bekommt Besuch von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der sich über die Arbeit des Wissenschaftlers am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie informieren will.

