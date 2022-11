Das war der Montag: Bäckereien und Fleischerläden droht die Schließung

Handwerkeraus der Lebensmittelbranche sind durch Preissteigerungen gebeutelt. Eine große Weihnachtsgans kann in diesem Jahr 160 Euro kosten und Stollen werden um ein Viertel teurer. Und nicht alle Betriebe können die höheren Kosten an Kunden weiterreichen.

Mal ehrlich: Halten Sie dem Lebensmittelhandwerk in Sachsen noch die Treue? Machen Sie die Preisesprünge beim Bäcker oder dem Fleischer, sofern Sie kein Vegetarier oder Veganer sind, noch mit? Oder gehen Sie zum Discounter und kaufen dort das vergleichsweise noch günstige Brot ein? Und wie planen Sie die Weihnachtsfeiertage? Eine Gans kann in diesem Jahr bis zu 160 Euro kosten, warnt Nora Seitz, Landesinnungsmeisterin für das Fleischerhandwerk. Die Stimmung in der Branche ist angesichts gestiegener Preise bei Energie, Rohstoffen und Material „im Keller“, wie Chefkorrespondent Kai Kollenberg erfahren hat.

Es herrscht Lockdown im Portemonnaie. Jörg Dittrich, Handwerkspräsident in Sachsen

Schon jetzt könnten Bäcker, Konditoren und Fleischer die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise nicht weitergeben. „Das Nahrungsmittel-Gewerbe droht in eine Luxusschiene hineinzugeraten, bei der es nicht mehr die Normalität ist, sich ein Brötchen zu kaufen“, befürchtet Handwerkspräsident Jörg Dittrich. Und die Hiobsbotschaften reißen nicht ab: Auch der Christstollen wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 25 Prozent teurer sein.

Bei den ganzen Negativmeldungen gibt es aber auch noch gute Nachrichten aus dem Gewerbe. Sachsens beste Fleischerei befindet sich in Otterwisch. Klar, auch die Familie Hahn muss mit spitzem Stift rechnen. Mit Spezialprodukten hat die Metzgerei ihre Kunden aber an sich gebunden. Und: Sie kümmern sich um ihre Tiere. Schweine stehen auf Stroh und bekommen sogar Spielzeug, die Kühe haben jederzeit einen Zugang zum Außengehege. Reporter Haig Latchinian hat sich vor Ort umgesehen.

Weihnachtsmarkt Leipzig: Marktamtsleiter Walter Ebert zeigt die neuen Glühweintassen des Jahres 2022. Die Becher mit den Kindermotiven sind in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Sammlerobjekt geworden. Dieses Jahr sind darauf Pittiplatsch und dessen Oma zu sehen. © Quelle: Andre Kempner

Der wirtschaftliche Umbau der früheren DDR hat Schockwellen durch die Gesellschaft gesendet. Finanzminister Christian Lindner (FDP), bei der Vorstellung eines Forschungsprojekts über die Treuhandanstalt.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Das Winterprogramm zur Notunterbringung von Wohnungslosen startet in Leipzig. In verschiedenen Einrichtungen stehen dafür Männer und Frauen täglich von Wohnungslosen startet in Leipzig. In verschiedenen Einrichtungen stehen dafür Männer und Frauen täglich 243 Plätze zur Verfügung.

Heimspiel für die „Die Art“. Die Leipziger um Sänger Holger „Makarios“ Oley stehen mit Unterbrechungen schon seit fast 40 Jahren auf der Bühne. Am Dienstag ist es ab 20 Uhr in der Moritzbastei wieder soweit.

Die IG Metall setzt ihren Streik für höhere Löhne fort. In Leipzig wollen die Mitarbeiter der Siemens Energy Compressors GmbH in der Klingenstraße in den Ausstand treten.

