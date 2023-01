Das war der Montag: Digitaler Krankenschein wird Pflicht

Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freut`s, einige Arbeitgeber seufzen aber: Von nun an gilt der digitale Krankenschein. Beschäftigte müssen im Krankheitsfall im Betrieb keinen Krankenschein aus Papier mehr vorlegen. Das hat Folgen für den Organisationsablauf im Unternehmen.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn das Jahr 2023 schon zwei Tage alt ist erlaube ich mir, Ihnen noch alles Gute zu wünschen! Auf dass alles, was Sie sich vornehmen, gelingt und Sie gesund bleiben. Da sind wir auch schon beim Thema. Sollte es Sie nun doch erwischen und Sie können nicht zur Arbeit, dann wird es für Sie nun einfacher. Die Krankmeldung erfolgt nun digital. Der Krankenschein in Papierform ist Geschichte.

Sie informieren ihren Arbeitgeber wie bisher über ihre Krankschreibung. Die Unternehmen müssen den Nachweis der Krankschreibung dann von sich aus elektronisch bei der jeweiligen Krankenkasse abfragen. Dazu müssen sie allerdings die technischen Voraussetzungen schaffen. Die elektronische Krankschreibung gibt es schon länger, sagt die sächsische Landesärztekammer. Ab diesem Januar gilt sie aber für Arbeitgeber verpflichtend.

Der Arbeitgeber hat jetzt eine Abholpflicht, das bindet nicht nur zeitliche Kapazitäten, sondern setzt ein systemgeprüftes Entgeltabrechnungsprogramm oder Zeiterfassungssystem voraus. Volker Lux Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer zu Leipzig

Die Regelung sei gut, vereinzelt gebe es aber noch technische Probleme. So dauere die elektronische Übertragung der Bescheinigungen zu lange, sagte eine Sprecherin der Landesärztekammer meinem Kollegen Andreas Dunte. Im Schnitt bis zu einer Minute. In der Zeit könnten die Rechner in den Arztpraxen für nichts anderes genutzt werden. Außerdem würden die Ärzte weiterhin den Krankenschein ausdrucken – aus Nachweisgründen für den Patienten.

Die AOK plus weist darauf hin, dass die Testphase im vergangenen Jahr nicht von allen Betrieben gut genutzt worden sei. Ein großer Teil der Unternehmen in Sachsen und Thüringen ist auf die elektronische Abfrage des Arbeitsunfähigkeitsnachweises schlecht vorbereitet. Woran das liegt und welche Fallstricke noch lauern, erzählt LVZ-Reporter Andreas Dunte.

Bild des Tages

Neujahrsbaby 2023 im St. Elisabeth-Krankenhaus in Leipzig: Die Medienpädagogin Christiane Spieß (45) hat am 1.1.2023 um 0.45 Uhr einen kleinen Jungen zur Welt gebracht. Er war 54 cm groß und wog 3590 Gramm. Wir wünschen alles Gute! Foto: André Kempner © Quelle: Kempner

Nicht nur das Leipziger Neujahrsbaby erblickte im Klinikum St. Elisabeth das Licht der Welt. Auch für das vergangene Jahr hat das Haus Grund zur Freude. Denn dort wurden mehr Geburten verzeichnet als im Uniklinikum Leipzig - trotzdem kamen dort mehr Kinder zur Welt. Wie das geht?

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Weniger Publikum, steigende Kosten: Viele freie Kultureinrichtungen in Leipzig stehen vor Problemen, die Zahl der Förderanträge schnellt in die Höhe. Zusätzliche Kulturmittel könnten die Folgen der Kostenexplosion mildern. Das gilt auch für das Neue Schauspiel. Vor zwölf Jahren mit Verve gegründet und bis heute mit ebenso viel Engagement, aber ohne Fördergelder – abgesehen von Corona-Hilfen – betrieben, Viele freie Kultureinrichtungen in Leipzig stehen vor Problemen, die Zahl der Förderanträge schnellt in die Höhe. Zusätzliche Kulturmittel könnten die Folgen der Kostenexplosion mildern. Das gilt auch für das Neue Schauspiel. Vor zwölf Jahren mit Verve gegründet und bis heute mit ebenso viel Engagement, aber ohne Fördergelder – abgesehen von Corona-Hilfen – betrieben, steht das Haus vor dem Ende

Traurige Gewissheit: Ein Leichnam ist am Montagvormittag in Bad Lausick nahe der Bahnstrecke Leipzig–Chemnitz gefunden worden. Es kam bis zum späteren Mittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Lauf des Tages stand dann fest, dass es sich bei dem um einen 18-Jährigen handelt, der seit dem 30. November vermisst wurde. Ein Leichnam ist am Montagvormittag in Bad Lausick nahe der Bahnstrecke Leipzig–Chemnitz gefunden worden. Es kam bis zum späteren Mittag zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Im Lauf des Tages stand dann fest, dass es sich bei dem um einen 18-Jährigen handelt, der seit dem 30. November vermisst wurde. Bei der Suche setzte die Polizei auch Taucher und einen Hubschrauber ein

Mit viel Vorfreude: Bei der Tafel Leipzig hat am Montag Clemens Harre seinen Job als Koch angetreten, finanziert durch die LVZ-Spendenaktion „Licht im Advent“. Schon mit dem ersten Essen setzt der Hallenser ein deutliches Zeichen. Bei der Tafel Leipzig hat am Montag Clemens Harre seinen Job als Koch angetreten, finanziert durch die LVZ-Spendenaktion „Licht im Advent“. Schon mit dem ersten Essen setzt der Hallenser ein deutliches Zeichen. Die Freude bei ihm und bei Tafel-Chef Werner Wehmer war groß

Krieg, Klimakrise, hohe Energiekosten: Das Jahr 2022 endete, wie es angefangen hat: mit schlechten Nachrichten. Dabei gibt es doch bei aller berechtigten Sorge auch Grund zum Optimismus. Leipzig hat sich ein Klimaschutzprogramm verordnet, das Maßnahmen in verschiedenen Bereichen vorsieht. Bis 2040 soll also alles klimaneutral laufen – außerdem soll ordentlich Müll eingespart werden. Das Jahr 2022 endete, wie es angefangen hat: mit schlechten Nachrichten. Dabei gibt es doch bei aller berechtigten Sorge auch Grund zum Optimismus. Leipzig hat sich ein Klimaschutzprogramm verordnet, das Maßnahmen in verschiedenen Bereichen vorsieht. Bis 2040 soll also alles klimaneutral laufen – außerdem soll ordentlich Müll eingespart werden. Willkommen in einem neuen Leipzig

Neues Jahr, neue Preise: Für die Leipzigerinnen und Leipziger ändert sich 2023 einiges. Der Stadtrat hat verschiedene Satzungen erlassen und Beschlüsse gefasst, die nun in Kraft treten. Für die Leipzigerinnen und Leipziger ändert sich 2023 einiges. Der Stadtrat hat verschiedene Satzungen erlassen und Beschlüsse gefasst, die nun in Kraft treten. Wir stellen die Neuerungen vor

Zitat des Tages

Von einem generellen ‚Böllerverbot‘ halte ich nichts. Was wir aber besser im Blick haben müssen, ist die Verbreitung von illegalen Sprengmitteln. Sie richten jedes Jahr auch in Sachsen verheerenden Schaden an. Armin Schuster (CDU) Innenminister von Sachsen

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Fortsetzung beim Landgericht: Es waren dramatische Szenen, die sich im Sommer vor zwei Jahren in der Leipziger Eisenbahnstraße abspielten. Am helllichten Tag wurde ein Mann auf offener Straße mit einem Dönermesser angegriffen und beinahe getötet. Der Prozess gegen den 25-jährigen Beschuldigten wird am Landgericht fortgesetzt.

Trainingsauftakt bei Lok Leipzig: Nach der Winterpause starten die Spieler des 1. FC Lok Leipzig das Training. Los geht‘s im Bruno-Plache-Stadion um 13 Uhr. Das Team hatte wochenlang kein Spiel mehr bestritten, da die letzten Partien in 2022 wegen des Schnees abgesagt worden waren. In einigen Tagen steht dann ein Trainingslager in der Türkei auf dem Plan.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Ihr

Reik Anton

Chef vom Dienst

Machen Sie mit beim LVZ-Quiz!

22 Fragen zu 2022

Wie viel Hektar Wald brannten in Sachsen? Und für welches Foto bekam RB Leipzig ordentlich Ärger? Im großen LVZ-Jahresquiz stellen wir 22 Fragen, die sich auf Beiträge beziehen, die in diesem Jahr die Menschen in Stadt und Region bewegt oder beschäftigt haben.

Das Quiz bezieht sich nicht nur auf die politischen Umwälzungen, die Sie in den großen, weltumspannenden Jahresrückblicken wiederfinden werden. Eher wollen wir wissen, ob Sie sich darüber hinaus an die unscheinbaren Randnotizen erinnern. Bis zum 8. Januar haben Sie noch Zeit, das Quiz auf LVZ.de zu lösen und mit etwas Glück eines der begehrten LVZ-Heimatpakete zu gewinnen.