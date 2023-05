Das war der Montag in Leipzig: Aufgalopp und Mai-Kundgebungen

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

das Wetter meinte es gut mit den Turffreunden. Das gab es auch schon anders. Sonnenschein und frühlingshafte Temperaturen waren am Montag die Garnierung beim Aufgalopp im Scheibenholz. Eigentlich sollte der Einlass um 12 Uhr beginnen, doch schon eine Stunde vorher bildeten sich Schlangen an den Kassenhäuschen und die Tore öffnet dann auch schon eine halbe Stunde früher. Zehntausend Tickets waren bereits im Vorverkauf weggegangen, gut 5000 Karten wurden am Renntag selbst abgesetzt. Mittendrin war unsere Reporterin Kerstin Decker, selbstverständlich mit Hut. Denn das gehört am 1. Mai zur Tradition: Zwischen den Starts werden die Kopfbedeckungen ausgeführt. Sehen und gesehen werden ist das altbekannte Motto.

„Am 1. Mai auf die Rennbahn zu gehen, ist bei mir seit Jahren Tradition. Damit wird der Sommer eingeläutet“, erzählte ARD-„Brisant“-Moderatorin Kamilla Senjo, Fachfrau für Outfits und Society. Auch für Radiomoderatorin Friederike Holzapfel ist der Aufgalopp ein Muss: „Der Start der Draußen-Saison, man kann sich richtig schick machen und Hut tragen.“

Kashia Lehmann, Kamilla Senjo, Friederike „Freddy“ Holzapfel (v.l.) beim Aufgalopp auf der Pferderennbahn Scheibenholz. © Quelle: Christian Modla

Und auch das gehört zu einem gelungenen Renntag: Die Entscheidung über Platz oder Sieg. An den Wettschaltern gingen oftmals Scheine über den Tresen oder durch die Klappe. Einige Besucher begnügten sich auch mit Münzen, waren aber vor dem Zieleinlauf nicht minder aufgeregt. Am Ende stand ein neuer Wettrekord: 250.000 Euro Gesamtumsatz wurden im Scheibenholz und an den Bildschirmen und Wettbüros außerhalb gemacht, davon rund 70 Prozent direkt vor Ort. „Wenn du nicht wettest, brauchst du auch nicht zum Pferderennen zu gehen“, meinten Udo und Jacqueline Ludwig aus Meerane, während sie das Programmheft studierten und sich über ihre Favoriten einigten.

Die Laune von Scheibenholz-Trainer Marco Angermann bekam allerdings einen doppelten Dämpfer. Zwei Pferde wurden aus dem Rennen genommen. Warum? Kerstin Decker kennt die Antwort. Lesen Sie hier ihren Text und klicken Sie sich durch die Fotos mit vielen Hüten und zufriedenen Besuchern.

Mit einigen Hürden startete das neue Deutschlandticket am 1. Mai auch in Leipzig. Die Regionalzüge füllten sich für einen Feiertagsausflug. Allerdings hatten viele Bahnkunden ein Problem, die Fahrkarte online wegen Serverproblemen zu buchen. © Quelle: Christian Modla

So kurios reagiert RB-Trainer Marco Rose in der Pressekonferenz mit seinem Wasserglas. Von Anspannung war vor dem Pokalhalbfinale von RB Leipzig beim SC Freiburg keine Spur zu merken wie auch in unserem Video zu sehen ist.

In Deutschland sprießen die Cannabis Social Clubs wie Hanfsprösslinge aus dem Boden. Auch in Leipzig wird einer dieser Vereine gegründet. Marten Knopke ist Kopf und Gesicht des entstehenden Vereins. Im LVZ-Gespräch verrät er, was verstorbene Familienmitglieder damit zu tun haben.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat am 1. Mai zu einer Kundgebung unter dem Motto „Ungebrochen solidarisch“ eingeladen. Gewerkschaftsboss Wolfgang Lemb forderte starke Tarifverträge und einen Zusammenhalt aller Arbeitnehmer.“

Die 44. Leipziger FuckUp Night auf dem Gelände der Baumwollspinnerei feiert das Schei-tern, die Sackgassen und Irrtümer des Lebens. Mit dabei ist diesmal auch LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel. Er berichtet von Dingen, die in seinem Reporterleben so richtig schief ge-gangen sind. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 14 Euro. Danach findet die Party der jungen Medienschaffenden statt.

RB Leipzig kämpft um den Einzug ins Pokalfinale. Die letzte Hürde heißt SC Freiburg und die Breis-gauer sind Gastgeber der Partie. Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Im zweiten Halbfinale empfängt am Mittwoch der VfB Stuttgart die Mannschaft von Eintracht Frankfurt.

Er ist ein Star der 1980er Jahre und um 20 Uhr im Haus Leipzig zu Gast: Nik Kershaw. 1983 ging alles mit „I Won‘t Let The Sun Go Down“ los, 1984 folgte „Wouldn‘t It Be Good“ und in den Folgejahren schließlich ausverkaufte Tourneen auf der ganzen Welt. Diese Zeiten sind spätestens vorbei, seit Nik Kershaw das Rampenlicht verließ, um sich auf Songwriting und Produktion zu konzentrie-ren. Nun ist der Multiinstrumentalist zurück auf der Bühne.

