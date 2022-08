Das war der Montag in Leipzig: „Das Schulsystem laugt Schülerinnen und Schüler aus“

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

ich gebe es zu: Mein erster Gedanke zu der Aktion „Schule macht krank“, bei der am Montagvormittag in Leipzig Schülerinnen und Schüler auf dem Burgplatz gegen „massiven Leistungsdruck“ und einer unfairen Lastenverteilung im Bildungssystem protestierten, war ein vorschnelles Augenleiern. Ist die Jugend heute verweichlichter als wir damals? Oder einfach nur lauter? Wir haben damals jedenfalls nicht so viel gegen was auch immer protestiert. Da fühle ich mich auch im Kommentar zum Thema meines Kollegen Mark Daniel ertappt.

Ein Gespräch später - mit einer Kollegin, die altersmäßig eher in die Generation der heutigen Schüler passt als ich - schämte ich mich für diese vorschnelle Reaktion dann etwas. Warum? Weil sich die Zeiten geändert haben. Weil sich andere Ideale durchsetzen. Und die Schulabsolventen heute tatsächlich größerem Leistungsdruck ausgesetzt sind als wir damals. Der Druck geht aber nicht allein von Bildungsinhalten aus.

Uns wird vermittelt, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir gute Noten haben. Linda (17)

Der Lehrplan (für den andere Bundesländer 13 Jahre Zeit haben), wird in zwölf Jahren durchgepeitscht. Ausfallstunden (wegen des Lehrermangels) sind kein Grund für Abstriche. In dem Satz der 17-jährigen Linda steckt mehr als ein Hinweis auf einen Systemfehler. Er sagt viel darüber aus, dass die Ursachen nicht allein in einem unzeitgemäßen Bildungssystem liegen. Die mediale und gesellschaftliche Dauerbeschallung zu Idealen tun ihr Übriges. Die Jugend wird überschwemmt mit Aussagen, wie sie sein müssen, um etwas zu erreichen. Lindas Satz könnte auch anders enden:

Uns wird vermittelt, dass wir nur etwas wert sind, wenn wird schön sind.

Uns wird vermittelt, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir möglichst schnell, möglichst viel Einfluss haben.

Uns wird vermittelt, dass wir nur etwas wert sind, wenn wir viel leisten.

Kollege Daniel, der mich kommentierend entwaffnete, war auch bei der Aktion der Schülerinnen und Schüler dabei. Und hat von Ängsten erfahren, die durchaus Ernst zu nehmen sind. Aber auch Vorschläge gesammelt, wie man Druck abbauen kann. Hier lesen Sie seinen Text.

Bild des Tages

Die Hitze ist auch für Vögel, Insekten und andere Wildtiere anstrengend. Insbesondere weil an heißen Tagen kleinere natürliche Wasserstellen zunehmend austrocknen. Naturfreunde können Wildtieren mit einer Tränke helfen. Dabei sollten sie ein flaches Gefäß mit einem kleinen Rand wählen. Denn dann können auch Insekten, etwa Schmetterlinge oder Bienen die Wasserstelle nutzen, ohne dass die Tränke für sie zur Todesfalle wird. Auch kleine Steine im Wasser sind hilfreich und dienen Insekten als Halt. © Quelle: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralb

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Anfangs habe ich gedacht, der Krieg dauert drei oder vier Monate. Leider habe ich mich geirrt. Katerina Chylikina, Ukrainerin aus Kiew, ein halbes Jahr nach Kriegsausbruch

Das wird morgen für Leipzig wichtig

RB Leipzig lädt zum öffentlichen Training auf die Sportanlage im Cottaweg ein. Aus drei Spielen in der aktuellen Bundesliga-Saison haben die Roten Bullen bislang zwei Punkte geholt. Wie sich die Mannschaft auf die Partie gegen Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr) vorbereiten, können Fans Dienstag ab 10 Uhr auf dem Trainingsplatz 2 verfolgen.

Prozessbeginn wegen versuchten Mordes: In Neustadt-Neuschönefeld soll ein 53-Jähriger auf offener Straße seine Ex-Frau und deren neuen Partner angegriffen haben. Die Staatsanwaltschaft hat den Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes angeklagt. Am Dienstag findet Landgericht der erste Prozesstag statt.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Thomas Lieb (Reporterchef)

