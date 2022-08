Das war der Montag in Leipzig: So teuer wird die Gas-Umlage für Leipziger Stadtwerke-Kunden

Vor genau einem Jahr, am 15. August 2021, haben die Taliban in Afghanistan wieder die Macht übernommen. Sachsen hat seither 1251 Menschen aus dem Land aufgenommen. Die meisten leben in Leipzig. Reporterin Denise Peikert hat nachgefragt, was für die ehemaligen Ortskräfte und deren Familien, aber auch für besonders gefährdete Afghanen in Sachsen getan wird.