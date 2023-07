Das war der Montag: Leipzig bald so teuer wie München?

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

15 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter - das ist jetzt schon der Preis, auf den sich Mieter einstellen müssen, die in Leipzig eine neugebaute Wohnung suchen. Die Mieten werden in den nächsten Jahren noch weiter steigen, warnt Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD). Von „Münchner Verhältnissen“ ist bereits die Rede. In der bayerischen Landeshauptstadt liegen die Kaltmieten im Schnitt bei 22,25 Euro pro Quadratmeter. Wer soll sich das in Leipzig leisten können?

Ich habe das Problem schon beim Bundeskanzler angesprochen. Burkhard Jung Leipziger Oberbürgermeister

Teure Baupreise, steigende Zinsen, langwierige Genehmigungen: Viele Firmen und Verbände signalisieren, dass unter den heutigen Bedingungen neue Wohnungsbauprojekte unmöglich zu realisieren sind. Heißt im Klartext: Es droht ein Stillstand am Bau. Wenn in ein bis zwei Jahren die aktuell noch laufenden Projekte abgearbeitet sind, könnte nichts mehr nachkommen und eine lange Flaute einsetzen, prognostiziert der OBM. Sollte der Zuzug anhalten, schnellen auch die Preise nach oben.

Vor reichlich fünf Jahren begann die Arbeit am Bebauungsplan für die ehemalige Sternburg-Brauerei in Lützschena. Auf dem seit über 30 Jahren ungenutzten Gelände sollen die historischen Bauten saniert werden und unter anderem 350 Wohnungen entstehen. Aber die Genehmigungen dafür ziehen sich immer mehr in die Länge. © Quelle: André Kempner

Ein Projekt, das in Leipzig bereits stillsteht, ist die Umgestaltung der alten Sternburg-Brauerei zu einem Wohnquartier. Am ehemaligen Technischen Rathaus, das ebenfalls ein Wohnhaus werden soll, wird es wohl auf absehbare Zeit nicht vorangehen. Auch am Bayerischen Bahnhof stockt es. Die in Leipzig gegründete GRK-Gruppe oder die Gröner Group haben in der Stadt aktuell keine neuen Projekte mehr. Warum so wenig gebaut wird und was die Stadt konkret dagegen tun will, hat unser Immobilienexperte Jens Rometsch recherchiert:

Ein Lichtblick: Um das Angebot zu vergrößern, will das Rathaus die Planung einer neuen kommunalen Großsiedlung im Osten mit etwa 2000 Wohnungen starten, die Hälfte davon sollen Sozialwohnungen werden.

Große Freude im Leipziger Zoo: Das am Samstag geborene Elefantenbaby hat heute begonnen, bei seiner Mutter Rani Milch zu trinken. © Quelle: Zoo Leipzig

Im Video: Dem kleinen Elefant scheint es zu schmecken, wie sein Schmatzen verrät. „Es läuft besser als es sein sollte“, sagte heute Zoo-Bereichsleiter Thomas Günther.

Das wird morgen wichtig

LVB erhöhen die Ticketpreise: 3,20 statt 3 Euro kostet ab Dienstag die Einzelfahrt in Leipzig. Zehn Cent mehr werden für die Kurzstrecke fällig (2,10 Euro). Auch im MDV steigen zum 1. August die Tarife. Spar-Tipp: 3,20 statt 3 Euro kostet ab Dienstag die Einzelfahrt in Leipzig. Zehn Cent mehr werden für die Kurzstrecke fällig (2,10 Euro). Auch im MDV steigen zum 1. August die Tarife. Spar-Tipp: Wer am heutigen Montag noch Tickets am Automaten kauft, kann sie noch mehrere Monate nutzen.

Agentur gibt Arbeitsmarktzahlen bekannt: Die Bundesagentur für Arbeit rechnet mit steigender Arbeitslosigkeit. Seit Monaten zögerten Unternehmen bei der Nachbesetzung von Stellen, heißt es. Zudem enden schulische und duale Ausbildungen. Am Dienstag werden neue Zahlen bekanntgegeben. Im Juni waren knapp 128.000 Menschen in Sachsen ohne Job.

