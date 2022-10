Das war der Montag: Tag der Entscheidung

Es war abzusehen: Der SC DHfK Leipzig hat seinen bisherigen Trainer, André Haber, entlassen. Auch im Bundesliga-Handball zählt das Leistungsprinzip. Platz 16 in der Tabelle ist einfach zu wenig. Damit geht eine 15-jährige Ära für Haber in dem Verein zu Ende. Vorüber ist auch unsere Leserumfrage zu den „Helden der Region“. Die Leserinnen und Leser haben entschieden, welche Feuerwehren für sie ganz vorne liegen.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

ein ereignisreiches verlängertes Wochenende geht zu Ende. Vielleicht haben Sie die Sonne und die warmen Temperaturen bei einem Eis, einem Spaziergang oder auf dem Rad im Freien genossen. Klar ist, dass dieser „Goldene Oktober“ uns noch eine Zeitlang in Erinnerung bleiben wird. So dürfte es wohl auch André Haber gehen, wenn auch aus anderem Grund. Der (bisherige) Übungsleiter der DHfK-Handballer konnte die sportliche Talfahrt seiner Mannschaft nicht stoppen. Am Montagnachmittag ließ der Verein dann verlauten, dass Haber nicht mehr als Trainer an der Seitenlinie stehen wird. Schon beim nächsten Spiel im Pokal am Mittwoch gegen die Rhein-Neckar-Löwen trägt der bisherige Co-Trainer Milos Putera die Verantwortung.

Außerdem ist die Umfrage zu unserer Aktion „Helden der Region“ zu Ende gegangen. Sie konnten in den vergangenen Wochen entscheiden, welche Feuerwehren aus Leipzig und der Region Ihre persönlichen Helden sind. Fast 70 Feuerwehren hatten sich für die Abstimmung beworben. Allen, die abgestimmt haben, vielen Dank dafür! Und vielen Dank auch allen Wehren – egal ob auf dem Land oder in der Stadt –, die uns in den vergangenen Monaten ihre Türen öffneten, damit wir aus ihrem Retter-Alltag berichten konnten.

Mit einer Wehr konnten wir bereits über ihren Abstimmungssieg sprechen. Was sie mit der 1000-Euro-Prämie vorhat, dürfte auch anderen gefallen.

Wir haben diese Serie ins Leben gerufen, weil die Kameradinnen und Kameraden – besonders im Ehrenamt – vor riesigen Herausforderungen stehen und die Belastungen (Wald- und Flächenbrände, Nachwuchssorgen, steigende Einsatzzahlen) immer weiter zunehmen. In der Freizeit sein Leben für die Allgemeinheit zu riskieren, ist nicht selbstverständlich. Es verdeutlicht vielmehr, dass ein Job oder ein Ehrenamt bei einer Feuerwehr Berufung ist – das machten alle Gesprächspartnerinnen und -partner deutlich.

Eine gute Nachricht kommt für Kaufinteressenten vom Leipziger Immobilienmarkt. Die Preise für Eigentumswohnungen sind in diesem Jahr um mehr als sieben Prozentpunkte gesunken. Diese Entwicklung könnte auch noch weitergehen, meinen Immobilienexperten. Wurden in den Immobilienanzeigen im ersten Quartal 2022 noch neue Höchstwerte von durchschnittlich 3.881 Euro pro Quadratmeter aufgerufen, so waren es im zweiten Quartal 3.805 Euro und im dritten Quartal noch 3.595 Euro. Woran diese Entwicklung liegt und wie es auf dem Markt für Mietwohnungen in der Messestadt aussieht, weiß mein Kollege Jens Rometsch.

Bild des Tages

In Böhlitz-Ehrenberg öffneten sich die Tore zum Rollhockeystadion, wo es spukte und kleine Monster ihr Unwesen trieben. Bei Sport und Spiel um Süßes und Saures, einem Kostümwettbewerb für Alt und Jung und dem traditionellen Lampionumzug auf den "Berg des Grauens", den „Monte Böhlitz“, war Spaß für alle garantiert. © Quelle: Dirk Knofe

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Wir sind doch alle eine Feuerwehr.“ Marcus Schüttel, Ortswehrführer aus Böhlitz-Ehrenberg, zum Ausgang der LVZ-Serie "Helden der Region"

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen guten Start in den November,

Ihr Reik Anton

Chef vom Dienst

Hören Sie den Podcast

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Spotify Ltd., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

LVZ Unsere Story

Zum Abschluss der Umfrage zu den „Helden der Region“ finden Sie in dieser Podcast-Folge interessante Aspekte und Hintergrundinformationen darüber, was es bedeutet, bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv zu sein - eine Feuerwehrfrau berichtet.

Zum Schluss noch ein persönlicher Hinweis: Wir freuen uns sehr, dass Sie Teil einer großen Community geworden sind, die jeden Tag kostenlos unser Newsletter-Update aus Leipzig und Sachsen liest. Wenn Sie noch kein LVZ-Plus-Abonnent sind, haben wir nun ein besonderes Angebot für Sie: Sie können nun für 12 Monate auf LVZ.de lesen - statt für 89,99 Euro für nur 49,99 Euro.

Sie sparen also richtig viel. Und wir würden uns freuen, Sie auch auf der Webseite als treuen Leser oder treue Leserin zu begrüßen. Damit wir auch weiterhin einen umfangreichen Lokaljournalismus aus unserer Heimat anbieten können.