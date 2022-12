Polizeigroßeinsatz in der Dresdner Innenstadt: Während sich die Touristenströme durch die Straßen schoben, hatte in der Altmarktgalerie ein bewaffneter Amokläufer Geiseln genommen. Bei ihrer Befreiung durch die Polizei wurde der Täter tödlich verletzt. Zuvor hatte sich eine Tragödie in einem anderen Stadtteil ereignet, die in Zusammenhang mit dem Geschehen steht.

Das war der Samstag: Amok-Alarm in Dresden mit zwei Toten

eigentlich hätte dieser Samstag am dritten Adventswochenende in der Dresdner Innenstadt beschaulich, gemütlich oder einfach geschäftig werden können. Doch es kam anders, weil ein bewaffneter 40-jähriger Mann sich in einem Drogeriemarkt in der Altmarktgalerie verschanzte. Er nahm zwei Geiseln, darunter ein Kind.

Zuvor hatte der nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei psychisch labile Täter seine 62 Jahre alte Mutter in der Wohnung in Dresden-Prohlis getötet. Danach war er zum Ammonhof, einem Bürokomplex im Stadtzentrum, gefahren. Dort wollte der Mann in die Redaktion des Senders Radio Dresden eindringen. Als ihm dies nicht gelang, fuhr der 40-Jährige zur Altmarktgalerie.

Die meisten Menschen in dem Drogeriemarkt konnten sich in Sicherheit bringen. Jedoch gelang es dem Täter, zwei Menschen in seine Gewalt zu bringen. Die Polizei evakuierte das Gebäude umgehend, der Striezelmarkt öffnete aus Sicherheitsgründen gar nicht erst. Der öffentliche Nahverkehr wurde eingeschränkt. Experten der Polizei konnten im Lauf des Vormittags einen telefonischen Kontakt zu dem Mann herstellen.

Ich danke allen Einsatzkräften für ihr professionelles Handeln. Diese Tat zeigt, wie zerbrechlich die vorweihnachtliche Besinnlichkeit und Unbeschwertheit sein kann. Meine Gedanken sind bei allen, die in Altmarktgalerie und Ammonhof in Gefahr waren. Dirk Hilbert (FDP) Oberbürgermeister von Dresden

Gegen 12.45 Uhr war die Geiselnahme beendet. Beamte eines Spezialeinsatzkommandos des sächsischen Landeskriminalamtes konnten den Mann überwältigen und die beiden Menschen unverletzt befreien. Am Nachmittag vermeldete die Polizei, dass der 40-Jährige verstorben ist. Die Todesumstände waren am frühen Samstagabend noch unklar. Wir haben das Geschehen in einem Nachrichten-Ticker begleitet.

Sänger Peter Maffay besuchte für eine Autogrammstunde gemeinsam mit Tabaluga Leipzig. Die Fans hatten sich am Hauptbahnhof versammelt.

Zitat des Tages

Ich bin erleichtert, dass diese bedrohliche Situation beendet werden konnte. Ich danke allen beteiligten Einsatzkräften der sächsischen Polizei für ihr entschlossenes und umsichtiges Handeln. Michael Kretschmer Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, nach dem Amok-Einsatz der Polizei in Dresden

Kultrocker von City in der Arena: Die 1972 in Ost-Berlin gegründete Kult-Band City geht auf Abschiedstournee. Sänger Toni Krahl, Gitarrist und Gründungsmitglied Fritz Puppel, Bassist Georgi Gogow und Keyboarder Manfred Hennig präsentieren ab 20 Uhr Hits aus der 50-jährigen Bandgeschichte, unter anderem „Am Fenster", „Die Sonne geht auf" und „Flieg ich durch die Welt".

