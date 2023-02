Das war der Samstag: Gute Noten für Leipzigs City - aber so einfach ist es nicht

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

gute Nachrichten gibt es für die Leipziger Innenstadt. Die City ist bei Besuchern nach wie vor nicht nur äußerst beliebt – sie kann mit ihrer hohen Attraktivität auch im Vergleich zu anderen deutschen Städten punkten. Die Messestadt kommt unter den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern zudem auf die höchste Weiterempfehlungsquote unter Passanten. Das ist das Ergebnis der Studie „Vitale Innenstädte“, die das Institut für Handelsforschung Köln (IFH Köln) vorgelegt hat. Sie basiert auf Umfragen, die zwischen September und November 2022 in insgesamt 111 deutschen Städten gemacht wurden.

In allen Kategorien liegt Leipzig über dem Durchschnitt der sogenannten Ortsgrößenklasse, also den Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern. „Welche Schulnote würden Sie dieser Innenstadt in Bezug auf ihre Attraktivität geben?“, lautete eine der Fragen. Das Ergebnis spricht für sich: Die City kommt auf eine durchschnittliche Note von 1,9 Prozent, die Vergleichsstädte hingegen auf 2,4. Schon in den Jahren vor Corona hatte Leipzig eine der attraktivsten Innenstädte der Republik, wie die früheren Studien zeigten. Allerdings ist es eben nur eine Studie, meint LVZ-Autor Mark Daniel. Die City profitiert auch immens von anderen Faktoren, die ihren Erfolg begünstigen.

Wenn die Studie eines zeigt, dann die Bedeutung des Handels für die Leipziger Innenstadt.“ Gunter Engelmann-Merkel Geschäftsführer des Sächsischen Handelsverbands in Leipzig

Insgesamt ist auch noch Luft nach oben. Denn viele der Befragten wünschten sich mehr Orte zum Verweilen und Freunde treffen im Stadtzentrum. Hier muss das Rathaus nachsteuern und gelobt auch Besserung. Geld aus dem Cityfonds soll dafür verwendet werden, das Herz der Messestadt noch attraktiver zu gestalten – ein paar Bäume werden da wohl nicht reichen.

Nicht gepflanzt, sondern weg kommen erst einmal 28 Bäume und 23 Meter an Hecken am Wilhelm-Leuschner-Platz. Die letzte Weltkriegswunde der Leipziger Innenstadt soll in den nächsten Jahren geheilt und neu gestaltet werden. Los geht`s mit Abbrucharbeiten am Standort der einstigen Markthalle. Nötig ist das, weil die dortige Fernwärmetrasse bis Mitte des Jahres in die Grünewaldstraße wechseln soll. Am Ende der intensiven Umgestaltung des Leuschner-Platzes soll die Fläche ein multifunktionaler Stadtplatz mit Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Wohnungen, Büros, Gastronomie, Einzelhandel, Freiflächen und dem Naturkundemuseum sein. Meine Kollegen Dominic Welters und Jens Rometsch haben sich das Vorhaben genauer angesehen.

RB Leipzig hat am Samstag in der heimischen Red Bull Arena Eintracht Frankfurt mit 2:1 geschlagen. Den Führungstreffer für die Gastgeber erzielte Timo Werner. © Quelle: Robert Michael/dpa

Höhere Parkgebühren: Für Leipziger Sportfans kostet das Parken an der Quarterback Immobilien Arena nun doppelt so viel. Wer Heimspiele von RB Leipzig oder dem SC DHfK sehen will, zahlt jetzt 10 statt 5 Euro. Für Leipziger Sportfans kostet das Parken an der Quarterback Immobilien Arena nun doppelt so viel. Wer Heimspiele von RB Leipzig oder dem SC DHfK sehen will, zahlt jetzt 10 statt 5 Euro. Was steckt dahinter?

Die Renaissance des Nachtzugs: Der Nachtzug erlebt derzeit ein Comeback in Europa – seit Ende letzten Jahres macht ein solcher auch in Leipzig Halt und bringt Reisende bis in die Schweiz. Nur etwas für robuste Eisenbahnromantiker oder eine echte Option, um ausgeruht und klimaschonend ans Ziel zu kommen? Der Nachtzug erlebt derzeit ein Comeback in Europa – seit Ende letzten Jahres macht ein solcher auch in Leipzig Halt und bringt Reisende bis in die Schweiz. Nur etwas für robuste Eisenbahnromantiker oder eine echte Option, um ausgeruht und klimaschonend ans Ziel zu kommen? Ein Reisebericht.

Long-Covid und die Folgen: Viele Menschen mit Erkrankungen oder Beeinträchtigungen suchen in Selbsthilfegruppen Beistand und machen sich Mut. Jetzt treffen sich dort zunehmend auch Menschen, Viele Menschen mit Erkrankungen oder Beeinträchtigungen suchen in Selbsthilfegruppen Beistand und machen sich Mut. Jetzt treffen sich dort zunehmend auch Menschen, die an den Langzeitfolgen von Covid-Erkrankungen leiden.

Krieg in Europa: „Man muss den Krieg von seinem Ende her denken“, sagt Josef Haslinger, langjähriger Direktor des Literaturinstituts Leipzig. Im Interview spricht er über mögliche Wege aus dem Krieg gegen die Ukraine, „Man muss den Krieg von seinem Ende her denken“, sagt Josef Haslinger, langjähriger Direktor des Literaturinstituts Leipzig. Im Interview spricht er über mögliche Wege aus dem Krieg gegen die Ukraine, sein Verständnis von Solidarität und einen schwieriger werdenden Diskurs.

Auszeichnung mit Beigeschmack: Die Autorin Ines Geipel hat den Erich-Loest-Preis erhalten. Sie nahm die Auszeichnung der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig in der Villa Ida entgegen – Die Autorin Ines Geipel hat den Erich-Loest-Preis erhalten. Sie nahm die Auszeichnung der Medienstiftung der Sparkasse Leipzig in der Villa Ida entgegen – und nutzte das Podium, sich an Kritikern abzuarbeiten.

Einen Vertrauensvorschuss hat Putin gewiss nicht verdient. Am Ende wird nicht die Gerechtigkeit siegen, das ist so gut wie nie der Fall. Es geht darum, größeren Schaden von der Ukraine abzuwenden und dem Land so schnell wie möglich zu einer Zukunft zu verhelfen.“ Josef Haslinger langjähriger Direktor des Literaturinstituts Leipzig, zu den Aussichten auf Friedensverhandlungen

Das Handball-Ost-Derby steht an: Mehr als 6000 Fans werden beim Spiel des SC DHfK Leipzig gegen den Deutschen Meister SC Magdeburg in der Arena erwartet. Um 16.05 Uhr ist Anwurf zum Saison-Höhepunkt.

Acht Spiele in 32 Tagen: Für die BSG Chemie Leipzig heißt es, beim Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz die letzten Kraftreserven zu aktivieren. Los geht‘s im Alfred-Kunze-Sportpark um 13 Uhr.

