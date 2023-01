Leipzigs gefährlichste Radarfalle steht an der B2. Obwohl den Blitzer fast jeder kennt, machte er zuletzt noch mehr teure Fotos. News gibt es auch aus Plagwitz, Gohlis und Abu Dhabi - im „Update“ an diesem ersten Wochenende des Jahres.

Das war der Samstag in Leipzig: Wo es häufig blitzt und manchmal föhnt

fahren Sie gelegentlich auf der B2 im Leipziger Norden in Richtung Innenstadt? Erst kommt dort ein Tempo-60-Schild, danach das Leipziger Ortseingangsschild und wenig später ein weithin sichtbarer Blitzer, der auf 50 km/h geeicht ist. Fast 100 Mal pro Tag hat diese Radarfalle an der Maximilianallee im vergangenen Jahr zugeschnappt. Insgesamt schoss sie 35.293 teure Fotos - und lag damit in ganz Leipzig weit vorne.

Fast jeder Autofahrer der Stadt dürfte den Blitzer kennen, und trotzdem löste er 2022 fast 50 Prozent häufiger aus als noch im Jahr zuvor. Eine mögliche Erklärung: Der Verkehr nahm nach dem Ende der Corona-Einschränkungen wieder stark zu. Bittere Pille für Geblitzte: Vor gut einem Jahr wurden die Bußgelder deutlich erhöht. Wer in der Maximilianallee 16 bis 20 Stundenkilometer zu schnell fährt, zahlt inzwischen zum Beispiel 70 statt früher 35 Euro. Alleine Leipzigs „gefährlichster“ Blitzer hat so mehr als 1,1 Millionen Euro in die Stadtkasse gespült.

Leipzigs "gefährlichster" Blitzer: In der Maximilianallee steht 250 Meter nach dem Ortseingangsschild eine Tempo-50-Radarfalle. © Quelle: André Kempner

Mein Kollege Andreas Tappert hat für seine Untersuchung der Top-5-Radarfallen in Leipzig noch weitere spannende Zahlen und Fakten herausbekommen. Wo die fleißigsten Blitzgeräte der Messestadt stehen und wie hoch die Blitzerdichte in Leipzig im Vergleich mit anderen deutschen Städten ist, können Sie hier in seinem Artikel nachlesen.

Der Chinabrenner in Plagwitz schließt: Inhaber Thomas Wrobel macht das beliebte Restaurant in der Gießerstraße nach fast zehn Jahren dicht. Alles, was sich jetzt noch im Laden befindet, gehört dem Insolvenzverwalter. © Quelle: Stella Weiß

Den Schlusspunkt der fast zehnjährigen Restauant-Geschichte bildeten ein rauschendes Abschlussdinner mit 36 Gängen für 108 Euro und stehenden Ovationen aller Gäste. Höchste Zeit für unseren Reporter Josa Mania-Schlegel, einmal nachzufragen, warum es so kommen konnte und wie es nun weitergeht.

Seit einigen Jahren vertrete ich vehement die These, dass es in Leipzig einen Föhn gibt beziehungsweise dass ein Föhn immer dann von den sanft abfallenden Hängen unserer Tieflandsbucht in unsere Stadt hineinweht, wenn die klimatischen Bedingungen dafür günstig sind. Dann steigt plötzlich zum Abend hin die Temperatur merklich an, spielt das Barometer verrückt, drückt der sächsische Himmel auf uns nieder. Clemens Meyer Leipziger Schriftsteller in seiner aktuellen Kolumne

Auf der Spur des Föhns trieb es unseren Kolumnisten jüngst nach Abtnaundorf. Was er dort erlebte und warum er sich auch mit Blick aufs Leipziger Schauspiel nach einer „Föhnfindungskommission“ sehnt, können Sie hier nachlesen.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

16. Leipziger Brückenlauf: Das Laufevent für die ganze Familie bietet Strecken zwischen vier und 16,6 Kilometer an. Start ist um 10 Uhr am Plagwitzer Stadtteilpark neben dem Stelzenhaus. Das Laufevent für die ganze Familie bietet Strecken zwischen vier und 16,6 Kilometer an. Start ist um 10 Uhr am Plagwitzer Stadtteilpark neben dem Stelzenhaus. Anmeldungen sind noch online möglich.

„Otello“ in der Oper: Shakespeare und Verdi gehen immer – am Sonntag findet die nächste Aufführung von „Otello“ nach dem Schauspiel des englischen Dichters unter musikalischer Leitung von Christoph Gedschold statt. Beginn ist um 19 Uhr, Karten gibt es zwischen 23 und 85 Euro.

