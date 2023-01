Das war der Samstag: Lützerath in Leipzig – und dann noch ein Babyboom

„Lützerath lebt, RWE stoppen“: Unter diesem Motto protestierten auf dem kleinen Willy-Brandt-Platz in Leipzig mehrere hundert Menschen. Die Polizei sprach von einer Zahl im oberen dreistelligen Bereich. Die Teilnehmenden wollten ihre Solidarität mit dem Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen und den dortigen Klimaaktivisten ausdrücken.

Lützerath in Leipzig – in Sichtweite zum Hauptbahnhof versammelten sich am Nachmittag zahlreiche Menschen, denen die kohlebedingte Abbaggerung von Lützerath und der Umgang der Polizei mit den dortigen Klimaaktivisten gegen den Strich geht. Der Protestzug setzte sich nach einer Kundgebung in Bewegung. Über die Nikolaistraße, den Brühl, Markt und die Grimmaische Straße ging es bis zum Augustusplatz und später weiter über den Ring bis zum kleinen Wilhelm-Leuschner-Platz. LVZ-Reporter Frank Döring war vor Ort und machte sich ein Bild von der Kundgebung.

Der Klimawandel und neue Formen der Energiegewinnung beschäftigt Leipzig auch auf anderer Ebene. Die Stadtwerke planen ein weiteres Großprojekt für etwa 140 Millionen Euro. Für diese Summe will das kommunale Unternehmen eine Fernwärmetrasse nach Leuna bauen, um die dortige Abwärme der Total-Raffinerie zu nutzen. Wenn das Großprojekt noch einige Hürden nimmt, könnte Leipzig schon bald im Winter zur Hälfte klimaneutral mit Fernwärme versorgt werden, erklärte Stadtwerke-Sprecher Frank Viereckl meinen Kollegen Jens Rometsch und Florian Reinke. „Im Sommerhalbjahr wären es dann auf jeden Fall 100 Prozent – also komplett ohne CO2-Emissionen“, so Viereckl weiter.

Schlechte Nachrichten gab es dagegen für ein Hochzeitspaar in Machern. Eigentlich wollten Michelle Komoletz und ihr Partner Helmi Ben Torkia den schönsten Tag ihrer Beziehung im Schloss feiern. Die Einladungen an die Hochzeitsgäste waren längst verschickt, Brautstrauß und Torte bestellt. Wenige Wochen vor dem rauschenden Fest reißt die plötzliche Absage der Feier das Paar aus Panitzsch jedoch aus allen Träumen. Die Cateringfirma teilte unter großem Bedauern mit, dass das Schloss nicht zur Verfügung steht. „Wenn man so eine Nachricht erhält, haut einen das erst mal um“, berichtet Michelle Komoletz meiner Kollegin Simone Prenzel. Eine Nacht lang habe sie nicht geschlafen. Schuld für die Absage ist die veraltete Brandschutzanlage des Schlosses, die die Stadt nun erneuern lassen möchte. Doch hinter dem Drama steckt noch etwas anderes.

Unsere kleine Tochter freute sich schon darauf, Blumen zu streuen.“ Michelle Komoletz Braut aus Panitzsch, die nicht im Schloss Machern heiraten kann

Von etwas viel Schönerem können zwei Hebammen der Eilenburger Klinik berichten. Sechs Babys in 28 Stunden, fünf davon in nur einer Nacht lautet das Fazit zu Jahresbeginn. Nachdem sich zu Neujahr einige Kinder, die schon über dem Termin waren, noch ein paar Tage zusätzlich Zeit ließen, kamen sie in der Nacht von 3. auf den 4. Januar beinahe gleichzeitig. LVZ-Reporterin Hanna Gerwig traf sich mit den Hebammen Astrid und Lisa, die sich beruflich lieber so als mit ihren Nachnamen ansprechen lassen. Sie schildern die stressigen, aber auch schönen Stunden auf der Geburtsstation. Und was das Wetter mit dem Babyboom zu tun hatte, erklären die beiden Hebammen auch gleich.

Fast 1000 Menschen nehmen am Samstag an der Demo für den Verbleib von Lützerath teil. Sie drücken auch ihre Solidarität mit den Klima-Protestierenden in Lützerath aus. Die Demonstranten zogen vom Hauptbahnhof durch die City in Leipzig. © Quelle: Andre Kempner

Früher dachte ich, die Grünen seien meine Partei. Heute weiß ich, dass ich selbst um meine Zukunft kämpfen muss.“ Eine Demonstrantin bei der Kundgebung „Lützerath lebt, RWE stoppen“ in Leipzig

Shakespeare und Verdi gehen immer: Zum Beispiel in der Oper Leipzig. Dort findet die nächste Aufführung von Verdis „Otello“ nach dem Schauspiel des englischen Dichters unter musikalischer Leitung von Christoph Gedschold statt. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten kosten zwischen 23 und 85 Euro unter Zum Beispiel in der Oper Leipzig. Dort findet die nächste Aufführung von Verdis „Otello“ nach dem Schauspiel des englischen Dichters unter musikalischer Leitung von Christoph Gedschold statt. Beginn ist um 19 Uhr, die Karten kosten zwischen 23 und 85 Euro unter www.oper-leipzig.de

Tanztheater im Werk 2: Was ist im Leben wichtig und was bereitet uns an grauen Tagen Freude? Die Antworten darauf bekommen Familien im Werk 2. Das Tanztheater „Die Dichtermaus oder Wer kann schon Farben fangen?“ für Kinder ab 4 Jahren erzählt die Geschichte einer Mäusefamilie, die Vorräte für den Winter hortet. Bis auf Frederick: Der sammelt lieber Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, Träume und Hoffnungen. Das Kinderlieder- und Familienkonzert mit zwei Tänzerinnen und einem Musiker beginnt um 16 Uhr. Tickets gibt‘s auf Was ist im Leben wichtig und was bereitet uns an grauen Tagen Freude? Die Antworten darauf bekommen Familien im Werk 2. Das Tanztheater „Die Dichtermaus oder Wer kann schon Farben fangen?“ für Kinder ab 4 Jahren erzählt die Geschichte einer Mäusefamilie, die Vorräte für den Winter hortet. Bis auf Frederick: Der sammelt lieber Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, Träume und Hoffnungen. Das Kinderlieder- und Familienkonzert mit zwei Tänzerinnen und einem Musiker beginnt um 16 Uhr. Tickets gibt‘s auf www.werk-2.de

