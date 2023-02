Ursprünglich sollte es bei den Protesten in der Leipziger Innenstadt am Montag um den Krieg gehen, die Hoffnung auf Frieden – doch es kamen auch Rechtsextreme. Eine Gruppe will sich nun stärker abgrenzen.

Das war der Sonntag in Leipzig: „Leipzig steht auf“ will sich abgrenzen

ein Teil der Organisatoren hinter „Leipzig steht auf“ verlegen ihre wöchentlichen Demonstrationen auf einen anderen Tag. Statt Montag wollen sie nun am Mittwoch auf die Straße gehen. Dahinter steht der Versuch, sich künftig stärker von rechtsextremen Gruppierungen abzugrenzen und die Hoffnung, ein Hauptthema in den Mittelpunkt zu stellen: Die Kritik an Waffenlieferung in die Ukraine und die Forderung nach einer diplomatischen Lösung. An dem geplanten Neustart ist maßgeblich Anette Hofmann beteiligt, die seit Frühjahr 2022 Demonstrationen in der Leipziger Innenstadt anmeldet.

Immer wieder kam es zu Gegenprotest und Blockaden, unter anderem organisiert vom Aktionsnetzwerk „Leipzig nimmt Platz.“ „Ich hab mich von Anfang an gewundert, was mit der Antifa los ist. Die riefen, wir seien alle Nazis und Faschisten“, sagt Hofmann. Dabei sei sie bis zum vergangenen Jahr selbst in einem linken Zentrum in Plagwitz aktiv gewesen.

Ich habe immer wieder gesagt, dass wir Extremismus jeder Art ablehnen. Anette Hofmann Organisatorin von "Leipzig steht auf"

Meine Kolleginnen Denise Peikert und Antonie Rietzschel haben sich mit Anette Hofmann getroffen und mit ihr über die richtige Form von Protest, die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg gesprochen. „Wir hatten die Vision, dass jeder bei uns mitlaufen darf. Das ist gescheitert“, sagt ein Mitglied aus der Gruppe um Hofmann. Ein großer Teil der Demoteilnehmer habe es genossen, dass sie alles organisiert hätten und habe dann seine eigenen Botschaften gezeigt.

Hofmann berichtet von Differenzen zwischen ihr und den Akteuren der „Bewegung Leipzig“. Durch die Abspaltung sei die Demonstration zwar deutlich geschrumpft, gleichzeitig seien keine Fahnen der „Freien Sachsen“ mehr zu sehen.

Von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) ist sie enttäuscht. „Er hat alle Montagsdemonstranten als Rechte bezeichnet. Damit hat er weiter polarisiert. Das war für mich genauso befremdend wie die Rufe der Antifa“, sagt Hofmann im Interview.

Bild des Tages

Grandioses Rollen-Porträt: Milko Milev ist Tevje. Die Premiere von Anatevka in der Musikalischen Komödie Leipzig wurde mit stehenden Ovationen gefeiert. © Quelle: Kirsten

Zitat des Tages

Wir tun den Schiedsrichtern auf dem Feld damit keinen Gefallen. Marco Rose Trainer von RB Leipzig zum häufigen Einsatz der Videoschiedsrichter.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Kammermusik zum Feierabend: Das Gewandhaus lädt um 19 Uhr zum After Work Concert. Auf der Barlach-Ebene ist das Kammermusikstück „Ombres et clartés – Licht und Schatten“ zu hören.

Nach dem Ansturm am Wochenende: Am Montag lässt sich es sich entspannter über die Publikumsschau Haus-Garten-Freizeit auf der Neuen Messe in Leipzig schlendern. Neben zahlreichen Mitmachangeboten für Kinder wird für Gartenbesitzer ein besonderer Service angeboten: eine Bodenanalyse. Dafür müssen nur 300 Gramm gekühlte Erde mitgebracht werden.

