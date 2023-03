Das war der Sonntag - Klimagruppe will Gemälde überkleben

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

die radikalen Klimaschützer von der „Letzten Generation“ sorgten am Sonntag mal wieder für Aufsehen. Zwei Mitglieder haben in der Hamburger Kunsthalle versucht, ein durch eine Glasscheibe gesichertes Gemälde von Caspar David Friedrich mit einer Neuinterpretation zu überkleben. Diese zeigt den Maler vor dem brennenden Wald in der Sächsischen Schweiz. Bei dem Original handelt es sich um „Wanderer über dem Nebelmeer“, das zu den bekanntesten Werken des Frühromantikers zählt.

In einem später veröffentlichten Video ist zu sehen, wie ein Wachmann der Galerie bei der Aktion einschreitet und das befestigte Bild sofort wieder entfernt. Auch vor der Kunsthalle waren die beiden Frauen aktiv. Dort hätten sie Asche von den Waldbränden des vergangenen Jahres aus der Sächsischen Schweiz verstreut, heißt es. Bereits am Samstag hatten sich Mitglieder der Gruppe an des Türen des Landtags in Dresden zu schaffen gemacht. LVZ-Reporter Matthias Puppe kennt weitere Hintergründe. Außerdem ist das Video von der Aktion in Hamburg zu sehen.

Am Montag wollen Mitstreiter der Gruppe in der Leipziger Nikolaikirche sprechen. Das traditionelle Friedensgebet in der trage dieses Mal den Titel „Gegen den Klimawandel“.

Bild des Tages

Selbstlagerboxen werden in Leipzig immer beliebter. Einer der Mieter ist Christoph Jeckel. © Quelle: Andre Kempner





Anbieter von Lagerräumen versprechen in Leipzig sicheren und erschwinglichen Stauraum – oft ohne lange Laufzeiten. In der Branche ist von einem Boom die Rede – denn auch in Leipzig nehmen die Angebote zu. Was Menschen in ihren Boxen lagern – und was die Gründe für den Erfolg sind. LVZ-Reporter Florian Reinke hat sich umgeschaut.

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Streit um geplante Baumfällungen: Für den Neubau der Gustav-Esche-Brücke am Auensee sollen gut 50 Bäume weichen. Dagegen regt sich Widerstand. LVZ-Reporter André Böhmer kennt die Hintergründe.

In einem Schkeuditzer Gasthof lebt regelmäßig die DDR auf - mit Trabi-Witzen, Karlsbader Schnitte und Pionier-Halstuch. Das Programm ist jedes Mal ausverkauft. Warum? Reporterin Denise Peikert war dort.

Der geplante Ausbau des Flughafens Leipzig/Halle sorgt in und um Leipzig für Diskussionen. Die Sorgen sind groß, dass die Lärmbelastung noch größer wird als sie schon ist. Eilenburg sammelt deshalb an zwei Stellen Werte.

Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Michael Bublé kommt nach Leipzig. Der kanadische Superstar lädt zu seiner „Higher“-Tour in die Arena ein. Los geht es um 20 Uhr. Einige Resttickets sind noch im Angebot.

Eine Studie über Erfahrungen in DDR-Kinderheimen stellt die Universität Leipzig am Montag vor. Der Ergebnisse werden am späten Vormittag präsentiert.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend,

Ihr Matthias Roth,

Newschef

