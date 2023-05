Das war der Sonntag: Leipzig und die Junggesellenabschiede

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

das erste fast sommerliche Wochenende des Jahres hat auf Leipzigs Kneipenmeilen wieder für mediterranes Leben gesorgt. Dicht bevölkerte Freisitze im Barfußgässchen, in der Gottschedstraße (beide Zentrum), an der Karl-Liebknecht-Straße (Südvorstadt) oder in der Karl-Heine-Straße (Plagwitz) sind bei den Leipzigern und Leipzigerinnen genauso beliebt wie bei Touristen. Und mittendrin und vor allem in Zentrumsnähe taucht ein Phänomen offenbar immer stärker auf: Die in Gruppen zelebrierten Abschiede vom Dasein des Junggesellen und - was bei der Feierkultur nicht zu unterschätzen ist - vom Dasein der Junggesellin. Was hat es damit auf sich? Wo kommt dieser Trend her? Und warum spielt Leipzig dabei eine besonders große Rolle? Reporter Mark Daniel ist diesen Fragen nachgegangen und wollte von Feiernden wissen, was hinter ihren teils aufwendigen Inszenierungen der Junggesellenabschiede (JGA) steckt. Hier können Sie seine Reportage über den „Event zwischen Fröhlichkeit und Fremdschämen“ nachlesen.

Junggesellinnenabschied in Leipzig: Braut Steffi (vorn, Mitte) kommt aus einem kleinen Thüringer Ort und feiert mit Kristine, Susanne, Antje, Evelyn, Kristina, Annett, Sabine und Kerstin (v. l.). © Quelle: Dirk Knofe

Umgehört hat sich unser Reporter auch unter den Leipziger Gastwirten. Und er hat unterschiedliche Reaktionen erfahren. Während Szene-Lokale wie die „Vodkaria“ oder das „Barcelona“ in der Gottschedstraße für „Feierbiester“ jeglicher Couleur gar nicht erst Reservierungen vornehmen - und es damit so wie in anderen Städten halten -, zeigen sich Gastrochefs rund um das Barfußgässchen schon offener gegenüber den JGA-Gästen. Jeder sei willkommen, heißt es diplomatisch. Leipzig freue sich über alle Gäste. Wie auch immer: Wer in den nächsten sommerlichen Wochen auf den Kneipenmeilen unterwegs ist, wird die JGA-Gesellschaften nicht übersehen können.

Bild des Tages

Leipziger Wasser-Idylle: Sonne satt am Sonntag - da zog es viele raus auf die Kanäle und in die Parks der Stadt. Eine besondere "Pole Position" hatte dabei auch dieser Hund auf einem Kajak inne. © Quelle: Christian Modla

Drei persönliche Lese-Empfehlungen für Sie

Zoo im öffentlichen Fokus: Die Entscheidung, den bekannten Löwen-Pfleger Jörg Gräser innerhalb des Zoos Leipzig zu versetzen, beschäftigt die Öffentlichkeit weiter. Nun wurde eine Petition für seine Rückkehr gestartet. Die Entscheidung, den bekannten Löwen-Pfleger Jörg Gräser innerhalb des Zoos Leipzig zu versetzen, beschäftigt die Öffentlichkeit weiter. Nun wurde eine Petition für seine Rückkehr gestartet. Der Zoo selbst sieht die Debatte kritisch.

RB Leipzig nach Bayern-Sieg: Der Leipziger Triumph in München gibt Borussia Dortmund die Chance, doch noch den Meister-Titel zu holen. Ausgerechnet Dortmund, aus dessen Reihen bisher RB Leipzig mit am kritischsten gesehen wurde. Der Leipziger Triumph in München gibt Borussia Dortmund die Chance, doch noch den Meister-Titel zu holen. Ausgerechnet Dortmund, aus dessen Reihen bisher RB Leipzig mit am kritischsten gesehen wurde. Sportchefin Antje Henselin-Rudolph kommentiert.

Leipziger Mahler-Festtage: Myung-Whun Chung und das Concertgebouworkest aus Amsterdam reißen mit der Fünften das Publikum im ausverkauften Gewandhaus aus den Sitzen. Myung-Whun Chung und das Concertgebouworkest aus Amsterdam reißen mit der Fünften das Publikum im ausverkauften Gewandhaus aus den Sitzen. Kulturchef Peter Korfmacher rezensiert das Konzert.





Das war sonst wichtig

Das wird morgen wichtig

Veranstaltung in der Nikolaikirche: Die Leipziger SPD feiert den 160. Gründungstag mit einem Friedensgebet in der Nikolaikirche. Der Stadtverband lädt zu der öffentlichen Veranstaltung ein, es wird eine Gesprächsrunde unter anderem mit Bürgerrechtler Frank Richter geben.

Mahler-Festtage: Das international bedeutende Musikfestival geht um 20 Uhr mit einem Konzert im Großen Saal des Gewandhauses weiter. Auf dem Programms steht Mahlers 7. Sinfonie, es spielt das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks.

