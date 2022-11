Das war der Tag in Leipzig: Alles wird teurer - nun auch der Glühwein

50 Cent bis zu 1 Euro: Der Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig, der kommende Woche beginnt, wird mehr kosten als in der Vergangenheit. Die Markthändler müssen die gestiegenen Preise auf die Kunden umlegen. Der Tag in Leipzig mit Glühwein, Elefantentaufe und Gleichstellungsgesetz im Überblick.

die Frage ist inzwischen ja eigentlich fast: Was wird eigentlich nicht teurer? Und es ist natürlich verständlich: Die Energiekrise drückt, die Inflation ebenso, nun ist der Mindestlohn zudem gestiegen. Nach und nach erhöhen viele Unternehmen und Dienstleister ihre Preise - und die Menschen fragen sich, wo sie eigentlich noch sparen sollen. Nach der Corona-Pause findet erstmals wieder der Weihnachtsmarkt in Leipzig statt - am 21. November geht es los. Klar ist nach einer Recherche der LVZ jetzt: Der Glühwein wird teurer werden, muss teurer werden, sagen einige Markthändler. Reporterin Kerstin Decker hat sich bei den Weihnachtsmarkthändlern umgehört. So wie bei Michael Oese von der Kelterei Oese aus Ottendorf-Okrilla. Sein Glühwein soll dieses Jahr 4,50 Euro kosten, denn:

„Die Rohstoffpreise sind ums Doppelte bis Dreifache gestiegen.“ Wein-Grundpreis, Zucker, Gewürzmischungen und der Mindestlohn würden die Erhöhung ausmachen. „Wir hoffen das Beste, gucken aber, wenn der Markt eröffnet ist, auch noch, was es bei den anderen kostet.“ Michael Oese, Weihnachtsmarkthändler

Die nicht-repräsentative Umfrage unter den Händlern hat ergeben, dass der Glühwein auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt im Schnitt um 50 Cent bis zu einem Euro teurer wird. Die Details der Umfrage können Sie übrigens hier lesen. Uns würde interessieren, wie Sie es handhaben: Ist Ihnen das zu teuer? Sparen Sie also beim Weihnachtsmarktbesuch? Oder ist die Freude über die Rückkehr der Traditionen nach Corona größer als der Spardruck? Machen Sie doch hier mit bei unserer Umfrage.

In Leipzig ziehen die Preise derweil auch in der stationären Gastronomie ordentlich an: Unser LVZ-Reporter Josa Mania-Schlegel hat sich für seinen Leipzig-Newsletter „Heiterblick“ (den Sie hier abonnieren können) umgeschaut, wie die Lokale die Preissteigerungen an die Kunden weitergeben. Er berichtet vom Dönerladen an der Karli und von einem Restaurant in der Gottschedstraße, dass nun von jedem Gast 1 Euro „Energiepauschale“ verlangt. Eine clevere Idee - und eine ehrliche? Lesen Sie hier die Geschichte.

Der kleine, neugeborene Elefant aus dem Leipziger Zoo heißt nun "Akito". Der Name, der „Herbstkind“ bedeutet, setzte sich als klarer Favorit bei den Abstimmenden durch. © Quelle: Andre Kempner

Diejenigen, die das aus reinem Altruismus machen, gibt es fast nicht mehr. Ein Leipziger Rettungsmediziner über die Lücken im Notarztdienstplan - immer weniger junge Ärzte wollen im Rettungsdienst arbeiten. Die ganze Geschichte lesen Sie am Donnerstag bei der LVZ,

