Neues Großprojekt: Rathaus will im Juli mit dem Umbau der Dieskaustraße beginnen

Nach dem zweijährigen Umbau des Adlers steht dem Leipziger Westen eine neue Großbaustelle bevor: Bis Ende 2026 will die Stadtverwaltung die Dieskaustraße zwischen Brücken- und Antonienstraße neu gestalten. Am Mittwoch soll der Stadtrat grünes Licht geben – es fehlen aber noch Fördermittelzusagen in zweistelliger Millionenhöhe. Die Details zu dem Projekt.

Leipzig. Das Rathaus schiebt die Neugestaltung der Leipziger Dieskaustraße an. Auf der Ratssitzung am Mittwoch soll ein Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst werden, der die Modernisierung des 2,4 Kilometer langen Abschnitts von der Brückenstraße bis zur Antonienstraße möglich machen soll. Die Gesamtkosten für Planung und Bau werden mit über 21 Millionen Euro veranschlagt; mit den geplanten Investitionen der städtischen Unternehmen schlagen Ausgaben von über 46 Millionen Euro zu Buche. Die Arbeiten sollen im Juli dieses Jahres starten und im Dezember 2026 abgeschlossen werden.

Straßenquerschnitt wird komplett umgestaltet

Das Projekt hat im Rathaus Priorität, weil die Infrastruktur verschlissen ist. Insbesondere die Gleisbauarbeiten der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) seien „unabdingbar, da ansonsten der Straßenbahnbetrieb auf der wichtigen Nahverkehrsstraße im Südwesten gefährdet wäre“, heißt es in der Vorlage.

Deshalb ist ein grundhafter Ausbau der Verkehrsanlagen über den gesamten Straßenquerschnitt hinweg geplant. Ausgebaut werden sollen neben Fahrbahnen, Gehwegen und Radverkehrsanlagen auch die Parkstreifen sowie die Gleis- und Fahrleitungsanlagen der LVB. Dadurch werde auch der Einsatz neuer 2,40 Meter breiter Straßenbahnen möglich gemacht, heißt es.

Gleichzeitig werden alle Straßenbahn- und Bushaltestellen im Baubereich barrierefrei gestaltet – der stadteinwärtige Haltepunkt Adler/Dieskaustraße, zudem die Schwartzestraße, Kötzschauer Straße, Arthur-Nagel-Straße, Kunzestraße sowie Huttenstraße. An der Radrennbahn in der Windorfer Straße wird ein neues Gleisdreieck entstehen und 2027 die bestehende Gleisschleife Pörstener-/Luckaer-/Kötzschauer Straße zurückgebaut werden. Auch die anliegende Teile der Kötzschauer, Luckauer und Pörstener Straße sind für eine Neugestaltung vorgesehen.

Einsatz breiterer Straßenbahnen geplant

Für die gemeinsamen Fahrstreifen von Autos und Straßenbahnen ist eine Breite von 3,25 Meter vorgesehen. Daran anschließen sollen sich beidseitig 1,60 Meter breite Radstreifen, 50 Zentimeter breite Sicherheitsstreifen und jeweils zwei Meter breite Parkstreifen. Die vorgesehenen Gehwegbreiten variieren zwischen 2,20 und 2,50 Meter.

Das Projekt sieht auch 183 neue Straßenbäume vor, wovon 110 an der Dieskaustraße in die Erde kommen sollen. Weitere 69 sind in den anliegenden Straßen vorgesehen und vier auf dem Gelände der Radrennbahn. Von den vorhandenen Bäumen können 48 erhalten werden, heißt es. 54 müssten gefällt werden.

Um die Einschränkungen für Anlieger und Autofahrer möglichst gering zu halten, soll in vier Bauphasen konzentriert gebaut werden – teilweise unter Vollsperrung für den Auto- und Straßenbahnverkehr. So soll von Juli bis November 2023 in einem sogenannten BA 23 von der Brücken- bis zur Huttenstraße gebaut werden. Nach einer Winterpause ist dann von März 2024 bis Dezember 2024 in einem BA 24 der Bereich von der Kötzschauer bis zur Antonienstraße vorgesehen. Von März 2025 bis Dezember 2025 soll der Abschnitt von der Bismarckstraße bis zur Kötzschauer Straße folgen (BA 25); von Mai 2026 bis Dezember 2026 ist wieder der Bereich von der Huttenstraße bis zur Bismarckstraße im Fokus (BA 26).

Auch die wichtige Verbindung Dieskau-/Brückenstraße wird durch die dreijährigen Bauarbeiten stark beeinträchtigt. Der Verkehr soll weiträumig umgeleitet werden. © Quelle: André Kempner

Für den Autoverkehr soll es eine großräumige Umleitungsführung geben. Der Verkehr aus dem Norden wird über Antonien-, Brünner, Ratzel-, Schönauer Straße beziehungsweise Antonienstraße, Schleußiger Weg, Wundt- und Koburger Straße umgeleitet. Die Fahrzeugströme aus dem Süden fließen über Rippachtal-, Schönauer, Ratzel- und Brünner Straße beziehungsweise über Koburger, Wundtstraße und Schleußiger Weg. In den Jahren 2024, 2025 und 2026 soll abschnittsweise der Straßenbahnverkehr gesperrt und Schienenersatzverkehr eingerichtet werden.

Finanziell gilt das Großprojekt allerdings noch nicht als gesichert. Derzeit seien vom Fördermittelgeber keine verbindlichen Aussagen zur Verfügbarkeit finanzieller Mittel möglich, heißt es in der Vorlage. Deshalb gebe es bisher weder einen Fördermittelbescheid noch eine förmliche Zusage für eine fristgerechte Zuwendung. Das ohne Fördergeld nicht gebaut werden kann, steht allerdings schon fest: „Eine komplette Eigenfinanzierung für die Stadt Leipzig nach den derzeitigen Haushaltsansätzen nicht leistbar ist“, heißt es in der Vorlage.