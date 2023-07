﻿DDR-Wochenkrippen: „Nachts war der Personalschlüssel eine Katastrophe“

Leipzig. Wochenkrippen stehen zunehmend im Fokus einer wissenschaftlichen Aufarbeitung. Erst dieses Frühjahr gab es in Rostock ein Symposium und eine Ausstellung zum Thema. An den Unikliniken Dresden und Rostock läuft aktuell eine Studie zu Auswirkungen auf Bindungsverhalten und seelische Gesundheit. Und gerade wurde die Dissertation „Wochenkinder in der DDR“ von Heike Liebsch veröffentlicht, die als Kind selbst eine Wochenkrippe besucht hatte. Sieben Jahre lang hat die Dresdener Historikerin zum Thema geforscht – und es auf knapp 300 Seiten beleuchtet.

Das System habe vorrangig der Gleichstellung der Frau und der Sicherung ihrer Produktivkraft gedient. „Befeuert wurden die mutmaßlichen Vorteile durch die staatliche Propaganda“, so Liebsch. Die Einrichtungen seien aber oft planmäßig überbelegt und personell unterversorgt gewesen. Die Autorin zitiert Erzieherinnen, die nach eigenen Angaben allein für 13 oder 14 Kleinkinder zuständig waren. Teils seien Küchenkräfte, Hausmeister und Waschfrauen in die Betreuung eingerechnet worden, um die Vorgaben einzuhalten. „Und nachts war der Personalschlüssel eine Katastrophe“, erläutert Liebsch. In einer Dresdener Einrichtung habe der Hausmeister in der Nacht auf 90 Kinder aufgepasst. Bis Mitte der 1960er-Jahre seien Kinder sogar im Bett fixiert worden – meist mit Windeln. Liebsch zitiert aber auch den Fall eines Jungen, der sich 1959 in einer Wochenkrippe in Halle mit einem Riemen erdrosselt hatte.

„Tagelang heftige negative Reaktionen“

Den Bedürfnissen von Kleinkindern habe die Wochenbetreuung nicht entsprochen, stellt Liebsch in ihrem Buch fest. Sie zitiert aus zahlreichen Gesprächen mit Mitarbeiterinnen: „Viele Kinder zeigten nach Abgabe in der Einrichtung tagelang heftige negative Reaktionen.“ Nicht immer sei es gelungen, sie schnell zu beruhigen – manche hätten sich in den Schlaf geweint. Unter anderem aufgrund fehlender emotionaler Bindungen habe es Entwicklungsverzögerungen und einen hohen Krankenstand gegeben. Kranke Kleinkinder landeten teils in Isolierzimmern und durften oft auch nicht von den Eltern besucht werden, weil denen das Betreten der Einrichtungen meist nicht erlaubt war.

Die Autorin blickt in ihrem Buch ebenso auf Wocheneinrichtungen in der Sowjetunion, in der Tschechoslowakei und Polen, in der Schweiz und Israel sowie auf die „Säuglingsheime“ in der alten Bundesrepublik. Während in den Nachkriegsjahrzehnten fast alle Länder schrittweise Abstand von den Modellen nahmen, setzte die DDR weiter stark auf Wochenkrippen. Allerdings seien die Plätze nach einem deutlichen Ausbau von 1949 bis 1966 auch hier wieder reduziert worden, stellt Liebsch fest.

Trotz aller Probleme lehnt die Historikerin verallgemeinernde Aussagen ab. Es habe viele sehr engagierte Mitarbeiterinnen gegeben. „Was aber verallgemeinert werden kann, ist die strukturelle Problematik“, konstatiert Liebsch. Weder die strengen Zeitabläufe und der hohe Umfang der Fremdbetreuung noch der Betreuungsschlüssel seien geeignet gewesen, den Bindungsbedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

Heike Liebsch: Wochenkinder in der DDR. Gesellschaftliche Hintergründe und individuelle Lebensverläufe. Psychosozial-Verlag, 2023. ISBN: 978-3-8379-3259-1.

