﻿Nach Debatte im Zoo Leipzig: Vergleich der Raubtierfütterungen in Halle, Dresden und Nürnberg

Leipzig. Leipizigs Zoo-Chef Jörg Junhold musste sich diese Woche zu einer offenbar missglückten Verfütterung eines Zebras äußern. Denn eigentlich sollen Großtiere wie Zebras – erst recht keine Zebraköpfe – vor Besucheraugen verspeist werden. Genau das passierte aber am 22. März. Offenbar, weil der vordere und hintere Bereich des Löwengeheges nicht vorschriftsgemäß voneinander getrennt waren.

Der Leipziger Zoo erklärte am Donnerstag, er befinde sich in einem Prozess, solche Szenen künftig besucherfähig zu machen. Aber wie gehen andere Zoos heute damit um?

Christin Berndt, Sprecherin des Zoo Dresden, erklärt auf LVZ-Anfrage: „Fleisch und auch ganze Tierkörper dürfen nach Absprache mit der Zooleitung auch sichtbar für Besucher an unsere Fleischfresser verfüttert werden. Dies kann auch Tiere aus unserem eigenen Bestand umfassen. Es handelt sich hierbei aber stets um Entscheidungen für den Einzelfall und wird je nach Situation abgewogen.“

„Geflügel oder Kaninchen bekommen Raubkatzen öffentlich“

Noch konkreter wird Tom Bernheim, Sprecher des Bergzoos in Halle: „Ganzkörperfütterungen sind extrem wichtig für das Wohl von Raubtieren. In Fell, Knochen und Innereien befinden sich Mineralien, Ballaststoffe und andere Nährstoffe. Es ist wichtig, dass die Tiere das bekommen. Es ist besser als ein abgepacktes Schnitzel.“ Aber nicht alle Futtertiere, die in Halle am Stück gefressen werden, stammen aus dem Zoobestand. „Wenn wir länger keinen Todesfall hatten, kaufen wir auch ganze Tiere vom Bauern – also Schweine, Hühner oder Ziegen“, so Bernheim.

Der Sprecher des Hallenser Zoo betont auch, dass kleine und mittelgroße Tiere durchaus vor den Augen von Gästen verfüttert würden. „Geflügel oder Kaninchen mit Fell und Knochen bekommen unsere Raubkatzen öffentlich. Das kann man täglich bei uns sehen“, sagt er. „Bei einem Zebra ist es etwas anderes. Das muss man von Fall zu Fall abwägen.“ Beschwerden habe es im Bergzoo Halle deswegen aber nicht gegeben.

Zur Tötung des Leipziger Zebrahengstes Franz möchte sich Tom Bernheim nicht äußern. „Jeder Zoo dokumentiert ganz klar, welche Schritte unternommen wurden, um ein Tier am Leben zu erhalten“, sagt er. Er gehe davon aus, dass dies im Leipziger Zoo so gewesen sei. Die Tötung sei in manchen Fällen unausweichlich und die bessere Alternative zum Wohle der Herde.

Zebras sind im Zoo Halle „Gefahrenklasse III“

Denn, so Bernheim: Ein Zebra sei nicht einfach so in jede Herde zu integrieren. „In Herden ist Mobbing ganz natürlich, bis hin zu tödlichen Verletzungen“, führt er aus. Zebras fielen im Bergzoo unter die „Gefahrenklasse III“. Das bedeutet: Sie sind in der Lage einen Menschen schwer zu verletzen oder zu töten. „Es gibt keine Gnadenhöfe für Zebras“, so Bernheim. „Einen Zebrahengst stellt man sich nicht einfach mal so auf die Weide.“

Auch in Nürnberg sorgt das Verfüttern eigener Tiere heute seltener für negative Reaktionen, erklärt Dag Encke, Direktor des Tiergartens. „Es gibt gute fachliche Gründe dafür. Diese müssen wir der Gesellschaft aber auch näherbringen.“ Über die Praxis des Tötens und Verfütterns aufzuklären, sei in Nürnberg heute Alltag, sagte Encke. „Wenn wir ein Tier aus der Herde nehmen, schreiben wir das zum Beispiel auch auf Infotafeln.“

Der Tierpark in Nürnberg arbeite sogar daran, den Anteil des eigens gezüchtet und geschlachteten Fleischs stetig zu erhöhen. „Das ist einfach besseres Fleisch als das aus der Massentierhaltung.“

