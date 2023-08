﻿Debatte um Fluglärm in Leipzig: Stadt kauft eigene Messstationen

Leipzig. Leipzig will drei stadteigene Fluglärmmessstationen anschaffen, die künftig an Standorten in Lindenthal/Breitenfeld, Lützschena-Stahmeln (oberhalb der Halleschen Straße) sowie in Burghausen/Gundorf eingesetzt werden. Damit soll ein Stadtratsbeschluss vom November 2021 umgesetzt werden. Hintergrund: Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH betreibt auf dem Stadtgebiet von Leipzig nur eine stationäre Fluglärmmessstation in Hohenheida. Darüber hinaus gibt es drei mobile Fluglärmmessstationen. Letztere liefern allerdings nur punktuelle Daten.

In den von der Frequentierung der südlichen Start- und Landebahn in der Nacht besonders betroffenen Leipziger Ortschaften gibt es keine regelmäßigen Daten. Misst die Stadt selbst, haben die Werte zwar nur „informativen Charakter und können keine amtliche Messung ersetzen“, wie es damals im Beschluss auf Antrag der Grünen hieß.

Stadteigene Messungen haben lediglich einen orientierenden Charakter, betont das Umweltdezernat. Ziel sei aber, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner der betroffenen Gebiete kontinuierlich und transparent über die Fluglärmsituation informieren können. Andererseits wird die Möglichkeit geschaffen, die nach Luftverkehrsrecht zuständigen Stellen unter Verwendung der Messdaten auf mögliche Auffälligkeiten hinzuweisen, um den Fluglärmschutz zu verbessern.

Die Daten sollen regelmäßig ausgewertet sowie für das Leipziger Open Data Portal aufbereitet werden. Der Stadtrat muss dem Kauf der wetterfesten, stationären und transportablen Fluglärmmessstationen, deren Kosten und Aufstellung jeweils 35 000 Euro betragen, noch zustimmen. Geplant ist, sie möglichst noch in diesem Jahr zu errichten.

